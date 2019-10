‘Picotitos’de el Búho

Este Búho se levanta tempranito y sale a caminar por el malecón. Compra sus diarios favoritos y toma un rico desayuno con sus panes calientitos con queso serrano de Junín, la tierra de la gran Gladys Tejeda. Satisfecho, me pongo a escribir estos contundentes ‘picotitos’ que reclaman mis lectores.

EL REGRESO DE BLUME: Después del anuncio del reaparecido presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, de que mañana jueves 17 se discutirá la incorporación de Gonzalo Ortiz de Zevallos a dicha entidad y el de la ‘demanda competencial’ presentada por Pedro Olaechea contra el Ejecutivo, por la disolución del Parlamento, muchos interpretaron el aviso como un deseo de aprovecharse de la ausencia del magistrado Carlos Ramos, quien debía ya estar ese día en España para una conferencia.

Pero fuentes del Tribunal aseguraron que Ramos va a posponer su viaje, pues no quiere dejar su voto cerrado y arriesgarse a ‘que luego no lo tomen en cuenta’. Como ya sucedió en alguna oportunidad, cuando se discutía el hábeas corpus para la libertad de Ollanta Humala y el magistrado Eloy Espinoza-Saldaña viajó y dejó su voto en sobre cerrado, pero no se lo aceptaron a la hora de la votación. Por eso, ahora ninguno de los siete ilustres miembros quiere perder la oportunidad de deliberar y votar sobre temas trascendentales para el orden jurídico y, sobre todo, la gobernabilidad y la estabilidad social del país.

EL PODER DE LOS ‘CUELLOS BLANCOS’: Pese a que la mayoría fujiaprista que los ‘blindó’ ya está ‘disuelta’, los controvertidos fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, comprometidos hasta el cuello en la presunta organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, separaron al también fiscal supremo Pablo Sánchez de las investigaciones a la misma, al enterarse que los había incluido como miembros de la organizacion delictiva. En un episodio digno de la teleserie ‘La historia universal de la corrupción’, dos fiscales investigados por un gravísimo delito le hicieron ‘cargamontón’ a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y al propio Sánchez, y con el voto del tercer fiscal, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, tambien sindicado como ‘hermanito’ de César Hinostroza, para imponerse 3 a 2 y eliminar a Sánchez. ¡¡Qué vergüenza!!

CANDIDATOS DE FERIA: Si las elecciones presidenciales fueran mañana, sería elegido Salvador del Solar, un buen actor que tuvo una mediocre performance como premier, salvo en su última intervención el 30 de setiembre. El hombre no tiene partido ni sabe si va a postular. Le seguiría Julio Guzmán, un técnico al que le gusta ‘ir por la sombrita’, así como esconder su pasado político. Junto a él asoma George Forsyth, actual alcalde victoriano y exgolero de media caña, pero sí con mucho carisma.

En el cuarto lugar la izquierdista Verónika Mendoza, una dama que se resiste a condenar el régimen hambreador y dictatorial del venezolano Nicolás Maduro y coquetea con los ‘toma carreteras’ y ‘antimineros’. En quinto lugar, Keiko Fujimori, una señora que está presa e investigada por recibir millones de Odebrecht, cuyo dinero habría ‘lavado’ en rifas trafas, cocteles y aportantes fantasmas.

Y en sexto lugar se coloca César Acuña, dueño de universidades, pero que ni siquiera sabe definir su profesión de ‘ingeniero químico’ y cuyo único mérito es tener ‘plata como cancha’. Pero esto recién empieza.

MUDO POR ALLANAMIENTO: La fiscal Milagros Salazar, ‘la buena’, con la orden de un juez, comandó el allanamiento a la vivienda del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. Este sería un eslabón más en la cadena de la ruta del dinero que vinculan al ‘Mudo’ con la recepción de millonarias coimas recibidas de las empresa OAS y Odebrecht, las que habrían sido ‘disfrazadas’ con los cuantiosos pagos de José Luna, dueño de Telesup, por presuntos servicios de Castañeda como jefe de la escuela de gobierno y postgrado de su controvertida universidad. Castañeda es un hombre de pocas palabras pero de mil recursos para ‘lavar el dinero sucio’, según la acusación fiscal. Apago el televisor.