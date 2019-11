'Picotitos' de El Búho

Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero celebrando su cumpleaños en un karaoke de Los Olivos hasta el amanecer. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ‘ver más allá de lo evidente’ y poder darles mis reclamados ‘picotitos’ bien picantes, como les gustan a mis lectores.



VIZCARRA EN BAJADA: La última encuesta de Ipsos, difundida ayer por El Comercio, muestra que el mandatario cayó ¡19 puntos! en poco más de un mes, cuando obtuvo 79 puntos de apoyo tras la disolución del Congreso. Su descenso estaba cantado, pues es natural que vuelva a sus niveles habituales de aprobación, pasada la ‘emoción’ de la ciudadanía tras una medida populista como el cierre del Legislativo. Pero también se veía venir porque el moqueguano es monotemático. Es decir, su discurso solo trata de la lucha anticorrupción, algo que todos aplaudimos, pero que no basta. La gente exige que se tomen medidas drásticas contra la terrible inseguridad ciudadana y se reactive la economía porque es una pena que sigamos creciendo a un pobre ritmo de 2% .



CANDIDATOS DEL PRESIDENTE: Se equivoca el presidente Vizcarra al seguir metiéndose en el proceso electoral para elegir congresistas en enero del próximo año. Que deje de darle ‘consejos’ a la gente que vote o deje de votar por un determinado tipo de político. Ya cerró el Congreso y ahora le toca a los peruanos decidir. ¿O es que busca que sean elegidos aquellos que respondan ‘chicheñó’ a todo lo que él diga? Por ejemplo, los exlegisladores Alberto de Belaunde y Gino Costa estuvieron de acuerdo con Vizcarra para el cierre del Congreso y lo apoyaron públicamente, pero ahora increíblemente se lanzan a las elecciones con el Partido Morado, algo por lo que han sido bastante criticados. ¿Acaso el presidente le va a decir a la población que vote por ambos porque ellos sí son ‘buenos candidatos’? Lo que debe hacer el primer mandatario es no interferir y dedicarse a gobernar.



LOS PERUANOS EXIGEN: Cada día, delincuentes nacionales e importados asesinan a inocentes para robar un celular o unas zapatillas; mientras que por otro lado aumenta el número de empresas que a diario despiden a sus trabajadores. La inseguridad ciudadana y el frenazo económico, con miles de desempleados, son dos graves problemas que el presidente parece estar dejando de lado. Grave error. Millones de peruanos están hartos de sentir miedo de ser asaltados en las calles y hasta en sus propias casas, y de tener los bolsillos vacíos.



LA CARPA DE MARK: A este Búho le parece una ridiculez que Mark Vito haya colocado su carpita en las afueras del penal Santa Mónica, donde realiza una huelga de hambre para lograr la libertad de Keiko Fujimori. Esto es parte de una estrategia que buscaría presionar a los magistrados que decidirán si la lideresa del partido naranja sale libre o no, pues ayer Keiko hizo pública una carta dirigida a ‘la comunidad internacional’. Mark se expone a que se burlen de él y termine el año como el gran payaso del 2019. Los memes sobre él y su carpa inundan las redes. Que ayude a su mujer a defenderse en los tribunales, que es donde debe luchar, pues es grave el cargo de presunto lavado de activos por un millón de dólares que la corrupta Odebrecht le habría entregado para su campaña.



BOLIVIA EN LLAMAS: Los violentos enfrentamientos en Bolivia vienen dejando al menos 23 muertos y más de 700 heridos desde hace casi un mes, cuando Evo Morales fue acusado de hacer trampa en las elecciones para reelegirse a la mala, por cuarta vez consecutiva. No querer desprenderse del poder fue la chispa que incendió la pradera, pues hace una semana renunció -y escapó a México- presionado por las marchas en su contra y los militares y la policía que le dieron la espalda. El viernes, en un acto sanguinario, las Fuerzas Armadas dispararon contra cocaleros que apoyaban a Evo y mataron a nueve. Hoy la situación podría empeorar, pues miles dieron 48 horas a la presidenta interina para que renuncie o bloquearán las carreteras de todo el país hasta que se vaya. En respuesta, militares armados hasta los dientes salían ayer a las calles en tanquetas. De terror.



