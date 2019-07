'Picotitos' de El Búho

Este Búho sale a caminar tempranito por el malecón lluvioso, donde respira la brisa marina. Compro mis diarios favoritos y tomo de desayuno un jugo de papaya, pan francés calientito con mantequilla cajamarquina, aceitunas de botija iqueñas y mi vaso de leche con Milo. Satisfecho, escribo estos ‘picotitos’ fulminantes que tanto reclaman mis lectores.



LOS CAMBIOS DE MARTÍN: En los tiempos de PPK como jefe de Estado, le decían ‘Gareca’ porque se demoraba en hacer los cambios, cuando la clasificación al Mundial de Rusia era remota. Hoy ya no solo los críticos del presidente Martín Vizcarra, sino los propios miembros de su ‘cogollo’, le reclaman que pise el acelerador y que ‘destrabe’ los grandes proyectos de inversión como ‘Tía María’, un tema que el ministro de Economía, Carlos Oliva, especialista en hacerse ‘el muertito’, nunca puso como primera prioridad en su agenda. Por esta razón encabeza la lista de ministros a los que les darán las ‘Gracias por los servicios (no) prestados’. También habría otros cuyo desempeño ya no sería del agrado de un Vizcarra ‘recargado’.



BOTICA PARA ENFERMARSE: Pese a que los ‘cerebros’ del infame y felizmente fenecido chat fujimorista ‘La Botica’, Keiko Fujimori y Pier Figari, están presos, siguen saliendo a la luz más ‘chats’ vergonzosos que desnudan una vocación de blindaje a personajes sobre los que pendían gravísimas acusaciones. Lo descarado es que blindan a la ‘mente maestra’ de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, César ‘Hermanito’ Hinostroza. Los chats dan vergüenza ajena, sobre todo los de Úrsula Letona y Karina Beteta. La primera defiende con todo al ‘Hermanito’. ‘No ha tenido defensa’, escribe, y pide que se difunda un video desacreditando el informe del congresista Oracio Pacori, que proponía acusar a Hinostroza por crimen organizado. Pero Beteta fue más lejos. Ante el audio donde el magistrado exponía cómo se podía dejar en libertad a un acusado de violar a una niña, la Beteta, por defender a Hinostroza, se quería tirar abajo esa reveladora acusación: ‘Tenemos que ser ilusos en pensar que a ellos les interesa la niña que fue violada, por favor, eso lo hicieron para generar indignación en la población’. ¡Horrible!



CHOLO DE BAR EN BAR: El prófugo Alejandro Toledo está cantando la canción del gran José José, ‘Amnesia’: ‘Que anduve por ahí de bar en bar...’. Porque el caradura, por quien el Gobierno peruano batalla para extraditarlo, continúa dándose la gran vida en Estados Unidos, o mejor dicho, las grandes borracheras. Otra vez lo ampayaron, ahora en Washington, saliendo del exclusivo bar del hotel Washington Plaza, junto a su esposa Eliane Karp, a quienes acusan de recibir coimas por ¡35 millones de dólares de Odebrecht!, tal como delató en Tel Aviv su otrora ‘hermano’ y ‘uña y mugre’, Josef Maiman. La última vez que captaron al ‘Cholo’ tomando fue en el bar del lujoso Hilton Hotel, también de Washington. El fiscal Rafael Vela solicitó 16 años de prisión para ambos cónyuges por la compra de millonarios inmuebles con el dinero sucio de la corrupción. ¡Que lo traigan!



DEL ODIO AL AMOR: La afición pasó del odio al amor con nuestra selección. Tal y como reza el dicho ‘hoy traidor, mañana rey’, Gareca, Gallese y compañía pasaron de villanos, después del partido donde nos goleó Brasil, a héroes por eliminar a Uruguay. Los hinchas nacionales están delirando y ya varios están que piden permiso para viajar a Porto Alegre, porque creen que le ganamos a Chile y jugaremos la final con Argentina o Brasil en Río. Paren el coche. En este tipo de torneos, los que se tiran a la piscina, los que se alucinan en instancias máximas sin primero salvar escollos inmediatos, se van de cara. Los uruguayos fueron cautos y su técnico y jugadores públicamente respetaron a Perú, a pesar de que se sentían superiores. Ahora los chilenos están pecando de soberbios. No caigamos en ese juego. El partido con Chile es igual o más bravo que con los ‘charrúas’. Ellos tenían a dos, Suárez y Cavani, los sureños a Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, quien siempre ‘vacuna’ cuando enfrenta a Perú.



Apago el televisor.