Este Búho ve el panorama sanitario y político más movido que Kike Suero tomando ron por despecho en un ‘privadito’. Por eso, agarro mi ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ en estos ‘Picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.

¿Y DÓNDE ESTÁN LAS VACUNAS VIP?: A medida que pasan los días, crece la indignación del pueblo y del personal de salud de ‘la primera fila’ por las ‘vacunas VIP’. Mientras en setiembre y octubre y hasta enero se vacunaban estos ‘vivazos’, hasta con tres dosis, morían médicos, enfermeras y policías. Y lo peor es que muchos eran servidores públicos. Pero Germán ‘Delivery’ Málaga no ha dicho toda la verdad. Una investigación periodística y la propia Contraloría sostienen que hay otra lista ‘caleta’. ¿Dónde está? ¿Está guardada? El defenestrado don Germán, suspendido en la Cayetano Heredia, mantiene un silencio siciliano al respecto. Una prisión preventiva, como solicita la Procuraduría a la Fiscalía, le podría refrescar la memoria.

′EL LAGARTO’: No es una raya más al tigre, sino un colmillo más al saurio Martín Vizcarra. A las traiciones, los negociados por obras en Moquegua, el affaire ‘Richard Swing’ y el escándalo de su ‘valiente’ vacunación junto a su esposa y su ‘hermanísimo’, ahora sale a la luz el libro de Carlos Paredes: ‘El perfil del Lagarto’. En un capítulo se afirma que el principal asesor del moqueguano no fue el argentino Maximilano Aguiar, sino el ‘vidente’ Hayimi. Increíble. El mismo vidente confirmó que entraba de forma subrepticia a Palacio, sin registrarse, para darle ‘consejitos’ que el mandatario seguía a pie juntillas. ‘Yo le aconsejé que cerrara el Congreso y también le advertí que lo iban a traicionar’. Era lo único que faltaba para que el moqueguano pasara con honores a la historia nacional de la infamia presidencial.

Trome - Rosana Cueva habló sobre la vacuna que le pusieron a su hija

CAPERUCITA FEROZ: En una reveladora entrevista a Verónika Mendoza en Trome, la candidata izquierdista hizo una revelación que causa preocupación a millones de peruanos. Según ella, de llegar al gobierno no habrá AFP y todo el sistema pensionario lo manejaría el Estado. ‘Sí -respondió-, necesitamos un Sistema Universal de Pensiones para que todos los peruanos tengan una pensión digna’. Así como lo lee. O sea, todos los sufridos trabajadores que desde hace más de 25 años tienen un fondo privado acumulado con años de sacrificio, que les servirá para que una vez jubilados puedan gozar de una pensión digna, van a tener que resignar ese dinero para que se fusione con el fracasado ente estatal para pagar jubilaciones de otros. ¿Es eso justo? Si la candidata dice respetar los derechos de los trabajadores, que aclare ese tema y no debería tocar un sol de los fondos privados. No estamos en Venezuela, Verónika.

HABLA, YONHY: Una de las más difundidas promesas del puneño fue: ¡Vamos a crear cinco millones de empleos! El periodista de El Comercio le preguntó: ¿Cómo lo va a hacer, candidato? ‘Si hago la carretera de doble vía Tumbes-Tacna, Lima-Junín, represas, proyectos agrarios, las escuelas, canales de irrigación. Ahí está la recuperación del empleo’. ¿Pero cómo va a recaudar más dinero para esa obras, en medio de esta crisis?, repreguntan. Y la respuesta del candidato es digna de un guion del gran cómico mexicano ‘Cantinflas’: ‘Vamos a tener menos plata, qué duda cabe, vamos a tener un país en crisis. Pero con esos recursos vamos a trabajar y tenemos que recaudar con esas limitaciones. No vamos a poder crear otros impuestos porque es una locura. Vamos a ampliar la base tributaria, difícil ampliar la base tributaria en esta crisis. Tenemos que hacer obras con el dinero que tenemos’. Tanto ‘chamullo’ para decir que no hay plata para realizar sus faraónicos sueños. Más respeto por el elector, que la terrible situación sanitaria y económica no aguanta un festival de promesas electoreras.

Apago el televisor.