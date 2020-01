Este Búho ve las aguas políticas más movidas que Shirley y ‘La Chama’ en la encerrona con los peloteros encabezados por ‘Cuevita’. Por eso les presento estos ‘picotitos’ que tanto reclaman mis lectores. Y ya saben, el que se pica pierde.

PILAS PARA ALCALDES: Resulta positivo que el Ejecutivo, con el presidente Martín Vizcarra a la cabeza y la ministra de Economía, María Antonieta Alva, en reunión con la Asociación de Alcaldes del Perú, haya anunciado que se adelantará para febrero el dinero del canon para los municipios, con la finalidad de que tengan más tiempo para invertir en obras que necesitan sus localidades y que con ese gasto público se genere más empleo. Asimismo, sostuvo que han emitido un decreto de urgencia para que extiendan partidas a proyectos prioritarios que estaban paralizados en las comunas de las distintas regiones del país. Ahora la ‘pelota está en la cancha’ de los burgomaestres para que empiecen de inmediato a invertir la partidas en obras necesarias.

CANDIDATAS VENENOSAS: Este periodista no se come cuentos. Las encuestas le son adversas a Solidaridad Nacional, que pensaba que colocando como cabeza de lista a la confrontacional Rosa Bartra, iba a jalar un ‘bolsón’ fujimorista, pero al parecer no la siguieron ni las moscas. El partido de Castañeda no aparece en las encuestas y corre el riesgo de no pasar la valla electoral. La candidata Yeni Vilcatoma, que entró a la lista amarilla por la puerta falsa, aprovechó la oportunidad para marcar distancias de su excompañera de bancada fujimorista, de la manera más ‘puñalera’ y todavía en televisión: Bartra ‘es una mentirosa y manipuladora. Ya no me cae’, espetó la popular ‘Condorito’. Con Rosita, Vilcatoma y ‘jaboncito’ Bryce, Solidaridad Nacional está en crisis.

DEBATE PARA DORMIR: No me equivoqué cuando sostuve que estas elecciones son las más monses en la historia electoral desde 1980. Así se puede considerar el ‘debate’ de un grupo de candidatos -el otro grupo estará en pantalla de TV Perú el próximo domingo-, pues fue soporífero y los ‘postulantes NN’ hicieron todo lo posible para eludir las preguntas concretas del público al irse por las ramas. Solo algunas honrosas excepciones pudieron generar cierta expectativa en el televidente.

CASAS COMO CANCHA: Este columnista habrá nacido de noche, pero no anoche. Ya me parecía raro que de un momento a otro le caiga un huaico de críticas al fiscal José Domingo Pérez, llegando al colmo de cuestionarlo hasta porque se enfermó. La respuesta no tardó en llegar: la Fiscalía Supranacional de Lavado de Activos decidió abrir investigación a César ‘Plata como cancha’ Acuña por la adquisición de una residencia en Madrid avaluada en un millón 200 mil euros que fueron pagados al cash. ‘Espero que esto no tenga una motivación o presión política’, sostuvo el excandidato presidencial. Según ‘Hildebrant en sus trece’, este sería el motivo de los ataques a fiscales anticorrupción y a las reuniones entre Fuerza Popular y Alianza para el Progreso con miras a establecer una sociedad sinestra para ‘blindarse’ contra la lucha anticorrupción en el próximo Congreso.

CAYERON EN LA RED: Respeto el trabajo que se hace en medios digitales, portales de investigación o en blogs serios. Pero también se leen barbaridades escritas por individuos que destilan resentimento, se alucinan los inmaculados y se sienten con el derecho de mandar al resto a la hoguera. Todo les parece malo, con segundas intenciones. Solo ellos son los ‘puros’, y solo escriben lo ‘políticamente correcto’. Algunos loquitos de las redes destilan una ignorancia alarmante y son un peligro detrás de una computadora. Lamentable.

Apago el televisor.