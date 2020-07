Este Búho mantiene los ojos bien abiertos porque la coyuntura política está movidita a solo un día de nuestro aniversario patrio. Por eso les presento estos ‘picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.

LA CURVA NUNCA BAJÓ: Son realmente preocupantes las cifras de la pandemia en nuestro país. Han pasado cuatro meses desde el inicio de la cuarentena y la tan mencionada curva de descenso o meseta nunca llegó. Es más, los contagios están aumentando con el inicio de la reactivación económica. Y lo dramático del caso es que si uno se enferma, se ahoga, va al hospital y le cierran las puertas, pues ya no hay camas en las UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) ni mucho menos oxígeno.

MENSAJE DE VIZCARRA: Está claro que la estrategia del gobierno no da resultados, por no decir que ha fracasado. Hace poco, en una entrevista con Trome, el periodista Federico Salazar dijo: ‘Este gobierno ha destrozado la economía y no logró parar los contagios’. En las redes sociales se le fueron encima los ‘tuiteros’ de los defensores del moqueguano, pero no deja de ser cierto. Es evidente que vivimos una pandemia mundial, pero se necesita con urgencia un cambio de timón, una nueva estrategia que debe ser anunciada por el mandatario este 28 de julio.

LAS CIFRAS: Algo que llama la atención de la ciudadanía es el ‘sinceramiento’ de las cifras de víctimas. Resulta que muchas voces hablan ahora que durante la gestión del anterior ministro de Salud, Víctor Zamora, se ocultó la verdadera cantidad de fallecidos, lo cual sería un grave delito. Ya sabemos que muchos ‘izquierdistas’ son buenos solo para estar en la oposición, pero cuando los pones a gestionar algo son un desastre. Esperamos que Pilar Mazzetti, quien se caracteriza por hablar las cosas claras, levante la alfombra. El país urge saber lo letal que es este virus, pues muchos ilusamente creen que el Covid-19 nunca les llegará y eso puede convertirse en un error fatal.

AREQUIPA: Las protestas hacia el gobernador regional Elmer Cáceres Llica y, de paso, al expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, por impedir que empresas privadas como Southern donen veinte mil metros cúbicos de oxigeno semanales a la región, no deben quedar en el aire. ¿Cuántas decenas de vidas arequipeñas no se hubiesen perdido con ese absurdo veto ‘antiminero’? Los familiares de los muertos tienen todo el derecho de enjuiciar a este impresentable gobernador y el pueblo mistiano aprender la lección: no volver a elegir a politicastros.

ECONOMÍA: Ayer leía la excelente entrevista que le hizo mi colega Isabel Medina al destacado economista Jorge González Izquierdo, quien afirmó que el Perú necesita un shock de inversiones para salir de la crisis, pero antes el gobierno debe asumir el compromiso de controlar la pandemia porque primero es la salud. Es realmente una catástrofe que se hayan perdido 2.7 millones de empleos, lo cual significa que aumentarán la pobreza, la informalidad laboral y la desigualdad. Esperamos que el ‘pulpín’ ministro de Trabajo, Martín Ruggiero, esté a la altura de las circunstancias. Precisamente, la población joven del país vive en la incertidumbre.

LACRAS: Anoche vi en ‘Panorama’ el impactante video de dos cobardes y miserables sicarios que asesinan por la espalda con varios disparos en la cabeza a un suboficial de la policía, en el barrio de Dulanto, en el primer puerto. Luego de matarlo, corren y se escapan en un taxi.

El chofer ha sido detenido y dio las identidades de los homicidas, quienes son del barrio Tarapacá, en el Callao. ¿Este tipo de lacras son recuperables para la sociedad? ¿Hay que tener piedad por estos ‘angelitos’? Yo estoy a favor de la pena de muerte en estos casos. Espero que los atrapen pronto. Apago el televisor.