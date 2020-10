Este Búho observa con calma lo que está sucediendo en el país con las investigaciones al presidente Martín Vizcarra por las presuntas coimas que habría recibido y me pongo a recordar las palabras del insigne escritor y político Luis Alberto Sánchez. El intelectual, cuando reflexionaba sobre los golpes de Estado y los actos de corrupción en el Perú republicano, sentenciaba: ‘El destino trágico del país parece ser cíclico, todo lo malo se vuelve a repetir’. Por eso me convierto en ‘Leono’ con mi ‘Espada del augurio’, de ‘Los Thundercats’, para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ con estos ‘Picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.

LAS SOMBRAS DE VIZCARRA: Mientras los sondeos de opinión le son favorables, al presidente le va mal en la investigación fiscal que afronta, pues surgió otro testimonio de un aspirante a colaborador eficaz, quien corrobora lo dicho por el exministro de Agricultura de PPK, José Hernández, de que el mandatario, siendo gobernador regional de Moquegua y luego ministro de Transportes, le solicitó a Hernández que le pidiera al gerente de la empresa ICCGSA, Rafael Rosales, el pago de un millón 300 mil soles por la obra del Hospital de Moquegua. De la declaración publicada en extenso en ‘El Comercio’, me llama la atención una frase supuestamente atribuida a Vizcarra al solicitar a Hernández que pida el presunto pago ilícito con este razonamiento: ‘Lo que pasa es que ellos se comen la torta solos’. Obviamente, estas declaraciones tienen que corroborarse y los aspirantes demostrar con más que un testimonio verbal que están diciendo la verdad. Se debe investigar con un riguroso e imparcial trabajo fiscal y no llevarlo al circo del Congreso ni al show de una nueva ‘vacancia’.

¡QUÉ TAL FORZAY!: En la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos de octubre, con mención a los consultados sobre los nombres de posibles candidatos, George Forsyth se mantiene de lejos en el primer lugar con el 23 % de las preferencias. La sorpresa es que Verónika Mendoza desplazó a Keiko del segundo lugar con 9.1 %. Claro, aparte de ella no había en la tabla de alternativas ningún candidato del izquierdista Frente Amplio que definitivamente se lanzará a la carrera electoral y dividirá, como en las últimas elecciones, el voto zurdo. Le sigue la fujimorista con 8 % y Daniel Urresti con 7.3 %. En el segundo pelotón aparece Hernando de Soto con 5.4 %, Yonhy Lescano precandidato de Acción Popular con 4.9 %, el ‘moradito’ Julio Guzmán y César Acuña de Alianza Para el Progreso con 3.9 %, seguidos ¡oh sorpresa! por Ollanta Humala con 2.7 %. El nacionalista y su esposa deben afrontar una acusación fiscal, que solicita 20 años de prisión para él, pero al parecer se pretendería acoger al dicho de que ‘nunca meten preso a un candidato presidencial’. Lo preocupante es que el 27.1 % piensa votar en blanco o viciado (o esperar que aparezca un ‘outsider’), y un 5.5 % no sabe o no opina.

5EL ‘TOPO’ DE DE SOTO: Varios analistas políticos y memoriosos pusieron el grito en el cielo cuando Hernando de Soto y su movimiento ‘Avanza País’ presentaron en sociedad a su ‘Comando Nacional de Campaña’ compuesto por 15 personas. En realidad, se trataba de un suculento ‘sancochado’ integrado por antiguos libertarios del Fredemo, mezclados con antauristas, ‘moraditos’ y fujimoristas resentidos. Pero un personaje me llamó la atención: Jorge Paredes Terry, coordinador de ‘Pacto Social’, que también aspira a una curul. Su trayectoria política es, por decir lo menos, ‘sinuosa’, ya que se le vinculó al Movadef y su líder Manuel Fajardo, abogado de Abimael Guzmán. También se le vio afanoso visitando a Antauro Humala. En las redes se hizo viral la entrevista que le hizo Renato Cisneros, donde con uñas y dientes se niega a responder la pregunta ‘¿cree usted que Abimael es un asesino?’. Le salió su corazoncito y con virulencia se negó a calificar al genocida como lo que era: un asesino que inició una guerra donde perdieron la vida más de cincuenta mil peruanos. ¿De Soto no sabía de las simpatías peligrosas de esta ‘joyita’?

Apago el televisor.