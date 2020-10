Este Búho observa que algunos miembros del Ejecutivo, por las investigaciones fiscales al presidente Martín Vizcarra, están ‘al borde de un ataque de nervios’, al igual que algunos periodistas deportivos chilenos por la posible convocatoria de Gianluca Lapadula a la selección. Por eso les presento estos ‘Picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.

NO, MI GENERAL: Este columnista lo advirtió en su momento. Veo con preocupación algunas actitudes del presidente Vizcarra intentando ‘meter su cuchara’ en el proceso electoral y por eso ha sido denunciado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Como jefe de Estado debe mantener absoluta imparcialidad. No puede andar ‘recomendando cómo votar’ o llamando a ‘no votar por el mal menor’. Eso no hace un demócrata y, peor aún, no lo debe hacer alguien que tiene graves acusaciones de corrupción. Su premier Walter Martos se contagió del mal ejemplo. Decir que los ‘militares’ no son deliberantes, ‘pero en este momento, faltando cinco meses para las elecciones es realmente una cosa de locos cambiar a un presidente’. ¿Por qué inmiscuye a las Fuerzas Armadas en un tema político? ¿Es una amenaza? Estas cosas ponen en duda unas elecciones limpias con un mandatario temeroso por las investigaciones en su contra. Hay que estar vigilantes.

LA SOMBRA DE ‘FORZAY’: La actriz Vanessa Terkes anunció su candidatura al Congreso y de inmediato comenzaron las especulaciones respecto a su expareja, George Forsyth. Incluso, algunos vaticinaron que le va a cantar la balada de Lani Hall, ‘Te seguiré’: ‘Te seguiré mi amor, te seguiré/porque soy la mitad de ti, te seguiré/hasta donde quierasllegar, te seguiré’. Pero creo que la ‘chata’ le agregará una frase más: ‘Te seguiré mi amor... y ¡¡te haré caer en las encuestas!!’. Siempre sostengo que no hay casualidades en política. El ‘colorado’ andaba feliz punteando los sondeos y, en eso, uno de sus contrincantes, César Acuña, presenta a la exesposa. La 'chata 'no tiene ‘pelos en la lengua’ y si antes ya lo acusó de ‘borracho’ y ‘maltratador’, ¿ustedes creen que no intentará ‘bajarle la llanta’ al puntero? Empezó la novela turca.

MAMARRACHO: Gran rechazo entre los aportantes a las AFP ha causado el ‘sancochado’ propuesto por la Comisión de Reforma Especial de Pensiones del Congreso, que preside Carmen Omonte (Alianza Para el Progreso), quien busca crear otro ‘monstruo estatal’, un ‘Organismo Público de Pensiones’ que va a decidir los criterios para las inversiones de los fondos de los aportantes del país. Lo peligroso es que planea ‘chocar’ con los fondos individuales que los trabajadores mantienen en las AFP para juntarlos en un ‘fondo común’ con los de la alicaída ONP. Estos ojazos estarán atentos a este mamarracho que a los únicos que perjudicarán son a los miles que aportaron varios lustros fuertes cantidades mensuales para tener su fondo privado de pensiones importante para su vejez. En otras palabras, es una confiscación de un dinero privado.

CAROLINA LO PUSO MORADO: En circunstancias normales, Julio Guzmán sería el candidato presidencial del Partido Morado por unanimidad. Pero por su desafortunado ‘affaire’ protagonizado en Miraflores, cuando lo captaron huyendo de un departamento incendiado, dejando sola a su ‘amiga’, ahora ya tiene competidora en las internas para la candidatura presidencial de su partido. La congresista Carolina Lizárraga no solo representa la indignación de un sector de militantes por el comportamiento del líder, ‘sino porque hemos sido testigos de un innecesario acercamiento al gobierno al que debíamos fiscalizar’. O sea, dentro de su propio partido lo acusan de vizcarrista. La cosa está que quema.

EL ‘HALLOWEEN’ DE LOS RATEROS: Los servicios de Inteligencia policiales alertan que para este 31 de octubre la delincuencia saldrá dispuesta a hacer de las suyas de una y mil maneras. Raqueteo, ‘bujiazo’, secuestros al paso, cogoteo, falsos colectivos serán algunas de las modalidades más utilizadas. Ya lo saben quienes hacen caso omiso a las recomendaciones presidenciales de celebrar ‘Halloween’ y ‘El Día de la Canción Criolla’ en casita. Si salimos no solo estaremos arriesgándonos a contraer el virus, sino podemos ser víctimas de otro virus peligrosísimo: la delincuencia. Están advertidos.

