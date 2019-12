Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero saliendo del ‘Ron Fest’ de Los Olivos. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’, con estos ‘picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.

LA CÁRCEL LO ENFERMA: Este columnista en verdad no siente ninguna pena por un político como César Villanueva, a quien el Poder Judicial le ordenó cumplir 18 meses de prisión preventiva justo el día en que los funcionarios brasileños confirmaban que le entregaron más de 300 mil dólares en sobornos y que su ‘codinome’ era ‘Curriculum Vita’. Ahora, al viejo estilo de los mafiosos del filme de Martin Scorsese, ‘Casino’, se refugia en una clínica y su abogado dice que sufrió dos infartos. ¿Por qué no se puso cardiaco cuando los brasileños le enviaban los maletines llenos con plata sucia por coimas? ¿Por qué no se le subió el azúcar cuando hipócritamente promovió la vacancia de PPK, teniendo tremendo ‘rabo de paja’?

ASUSTAN A KEIKO: Increíblemente, los que están más molestos con Keiko Fujimori son los parlamentarios de Fuerza Popular del Congreso disuelto, quienes se quedaron sin chamba. “Ella nos obligó a que le entregáramos mensualmente mil soles de nuestro sueldo, durante dos periodos congresales, dijo ‘porque trabajaba solamente para el partido’. No sabíamos que estaba forrada de millones de dólares que le entregaron los empresarios y los brasileños, que nunca utilizó para la campaña”, dijo uno que prefirió no dar su nombre. Jorge Yoshiyama acaba de confirmar que varios empresarios del ‘Club de la Construcción’ también contribuyeron con miles de dólares y que la candidata le exigía que siga pidiendo a sus amigos mucha más plata. La gran pregunta es: ¿Dónde están esos millones no bancarizados que iban a parar directamente a las manos de Keiko y no se usaron para la campaña? Es un motivo suficiente para que se revise el tremendo fallo del Tribunal Constitucional (TC), promovido por el ‘tribuno’ Ernesto Blume.

COIMA A LA CHALACA: Ricardo Boleira no solo confirmó que Odebrecht pagó dos millones en sobornos a Félix Moreno y que su ‘codinome’ era ‘Taza’, sino que tuvieron que ponerle un ‘tate quieto’ porque el gobernador se puso ‘goloso’ y pidió cuatro millones. “Nosotros solo le dimos dos”, señaló. Al ‘Gato’ en ese momento le interesaba más reelegirse y así seguir haciendo millonarios ‘negocios’ con los corruptores. Pidió que su parte del soborno se la entregaran al publicista Valdemir Garreta para que dirigiera su campaña a la reelección. Da asco.

BELAUNDE LOSSIO: Como en los casos de los investigados por corrupción Jorge ‘Provocación’ Cuba y Edwin ‘Pulgoso’ Luyo, liberados porque el plazo de su prisión preventiva acabó y la Fiscalía no formuló acusación, esta vez le tocó el turno a Martín Belaunde Lossio, quien rebasó el plazo de 24 meses de cárcel en la investigación del caso ‘Antalsis’ y el Ministerio Público tampoco le abrió acusación. A lo único que atinó la Fiscalía es a pedir una ampliación de la carcelería ‘por la complejidad del caso’, pero al igual que con Cuba y Luyo, la Sala Penal lo rechazó. El Ministerio Público debería comprender que si fijan plazos es para cumplir en esa fecha con la acusación, por más recarga procesal que tengan. Aquí se perjudica el proceso, porque un tipo como Belaunde Lossio, que tiene ‘contactos’, definitivamente va a intentar sabotear el trámite.

GRACIOSAMENTE CORRUPTOS: Barata y compañía aceitaban a autoridades corruptas y les ponían ‘chapas’. Son más de 71 ‘codinomes’ de gente que recibió fortunas en sobornos que no han sido descifrados, a diferencia de los hechos públicos: ‘Taza’ (Félix Moreno), ‘Bigote’ (Martín Bustamante, brazo derecho de Castañeda Lossio), ‘Careca’, como el payaso brasileño (Susana Villarán), ‘Pastor Alemán’ (Aurelio Pastor), ‘Sipán’ (Javier Velásquez Quesquén), ‘Almohadita’ (Horacio Canepa), ‘Laque’ (Luis Alva Castro) y ‘Chalán’, porque manejaba al ‘Caballo loco’ (Luis Nava), entre otros. Los codinomes que faltan recién los conoceremos en las próximas semanas, pues ya están funcionando sus servidores encriptados ‘Drousys’ y ‘My Web Day’. Los corruptos que temblaban podrán pasar sus fiestas navideñas con algo de paz. Apago el televisor.