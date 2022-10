Este Búho ve el panorama político más movido que el cómico Kike Suero, saliendo de las celebraciones por el cumpleaños de ‘Melcochita’. Por eso agarro mi ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ en estos ‘Picotitos’ que tanto reclaman mis lectores.

¡ALMAGRO, EL ALCAHUETE!: Para la mayoría de analistas, la Asamblea General de la devaluada Organización de Estados Americanos solo ha servido para intentar ‘lavarle la cara al desastroso gobierno de Pedro Castillo. Su presidente Nicolás Almagro ya lo hizo antes, cuando envió ‘veedores’ para ser ‘observadores’ de las últimas elecciones presidenciales y se dedicaron a comer y tomar buen trago. Luego, bien ‘sazonados’, ‘validaron’ el ‘triunfo’ de Castillo en un proceso a todas luces polémico. Almagro llegó de la mano del papá de Forsyth, para ‘alcahuetear’ todos los casos de corrupción del gobierno de Castillo y sus familiares, y su descarada intervención en el manoseo a las Fuerzas Armadas de la mano de Antauro. Y todavía en su discurso ignoró el tema de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y tuvo el cuajo de abogar para ‘que los gobiernos elegidos se queden hasta el último día de su mandato’ en alusión al Perú, donde la mayoría del país espera que el chotano se vaya de una buena vez. Un discurso que parecía haber sido escrito por alguno de los ‘plumíferos’ alternativos de Palacio.

AHOGAN A LA FISCALÍA: El gobierno del ‘profesor’ es vengativo y no le perdona que la Fiscalía lo haya investigado, al igual que a los miembros de su familia. Por eso resulta inconcebible que le haya reducido el presupuesto de manera escandalosa. La mismísima fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dijo que ‘la Fiscalia es una familia pobre en un país rico’ ante la Comisión del Congreso. Lo más curioso es que la fundamentación del aumento presupuestal de la fiscal la hizo ante el congresista José Luna Gálvez, quien ¡¡es investigado en una Fiscalía del Crimen Organizado!! El gato de despensero.

EL SUPERESPÍA CUBANO: Carlos Rafael ‘El Gallo’ Zamora no es Maxwell Smart, el ‘Super Agente 86′, pero sí es es un temible operario del espionaje cubano. No es casual que la dictadura de ese país lo haya nombrado embajador en el Perú. ‘El Gallo’ en realidad no es un embajador, es un agente de inteligencia del gobierno de la isla y trabaja en la siniestra Dirección General de Inteligencia cubana desde 1968 en las épocas de la ‘Guerra Fría’. Este oscuro personaje aparenta ser un diplomático, pero cumple funciones ilegales, interferencia en asuntos internos de los países e inclusive con contactos con organizaciones de narcotraficantes para financiar movimientos subversivos, como lo han denunciado en distintos países. Sus andanzas por Nicaragua, Venezuela o Brasil lo demuestran. Cómo es posible que con semejantes antecedentes, el ministro del Interior, Willy Huerta, nos venga con el cuento de que se reunió con Zamora ‘para intercambiar estrategias en favor de la inseguridad ciudadana’. La presencia de este siniestro personaje lesiona la soberanía del país.

PORKY’ CUADRA AL CHOTANO: A este columnista le causan gracia aquellos ‘dignos’ que ya se quieren ‘bajar’ al ganador a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga, porque ha sostenido que en estos momentos de debacle moral en la que Castillo ha sumido al país, no solo en términos éticos, sino económicos, no piensa reunirse con él como reclama el cajamarquino. El Perú no está para shows y el presidente está impulsando una maquinaria para capturar, con el apoyo de un asesino de policías como Antauro Humala, a las Fuerzas Armadas. Sus ministros favoritos y su sobrino están prófugos con su protección. A Castillo no le interesa en lo más mínimo Lima y ha utilizado los ministerios de Transportes y Vivienda no para beneficiar con vías de acceso, agua y vivienda a sus habitantes pobres, sino más bien para hacer negociados como lo han denunciado Karelim López y Zamir Villaverde. Lima pisoteó electoralmente al Perú Libre de Castillo, así que no busque hacer show con una reunión con ‘Porky’ como propugnan los tontos útiles de siempre. Apago el televisor.

