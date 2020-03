Este Búho observa el panorama político más movido que el cómico Kike Suero y su causa ‘Yuca’ saliendo movidazos de un karaoke. Por eso, les presento estos ‘Picotitos’ que siempre piden mis lectores. Y ya saben, ‘el que se pica pierde’.

OPORTUNISMO QUE DA PENA: A este Búho no le importa ser ‘políticamente incorrecto’ porque no de ahora, sino desde hace tiempo, estoy a favor de la pena de muerte para un miserable violador y asesino de niños. No entiendo por qué los ciudadanos tenemos que pagar con nuestros impuestos la manutención de por vida a una lacra irredimible que cometió un crimen imperdonable. Mejor el Estado ejecuta un castigo ejemplar y disuasivo para otros miserables ‘monstruos’. Pero la postura del presidente Vizcarra, de poner ahora ese tema en el tapete y decir ‘vamos a evaluar la medida’, justo cuando está en un entrampamiento con el nuevo Congreso por la cuestión de confianza al gabinete, me parece de un oportunismo político descarado.

PELIGROSO CORONAVIRUS: Solo algunos insensatos en las redes pueden creer que advertir de los mortales peligros del virus e insistir en la prevención nos convierte en ‘alarmistas’ ¡¡Por favor!! Ya no hablemos de Italia, donde han declarado en cuarentena a todo el país. Miremos al nuestro, donde ya se elevó el número de infectados a nueve. Y reportajes muestran hospitales estatales de Lima y Arequipa con baños en pésimo estado, sucios, sin puertas. Si así estan los nosocomios de las dos principales ciudades del país, ¿cómo estarán los de regiones más apartadas? Ya en Argentina el virus cobró la primera vida. Lo que me sorprende es que algún dirigente de una facción del Sutep que ya desde antes venía amenazando -como todos los años- con una posible huelga por aumentos salariales, donde siempre los alumnos son los más perjudicados, pida que se suspendan las clases en colegios nacionales ‘precarios’, que son la mayoría del país. Felizmente desde el Ministerio de Educación les han respondido que no hay, hasta ahora, motivo para que las clases en los colegios estales se suspendan.

‘MUDO’ DE RISA: Cuando la fiscal Milagros Salazar estimó que al exalcalde Luis Castañeda le corresponderían 35 años de prisión por colusión, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, al ‘Mudo’ se le borró la eterna sonrisa congelada que mantenía durante la audiencia. Pero cuando la jueza le dictó 24 meses de prisión preventiva, Castañeda quiso que se lo tragase la tierra y quería llorar. Sin embargo, días después sorprendentemente la Sala Anticorrupción revocó el fallo y ordenó su arresto domiciliario. Castañeda es un hombre con suerte. Investigado por recibir dinero sucio de Odebrecht y OAS, y haber ‘regalado’ el cobro de peajes en perjuicio de la comunidad limeña, se va a su casa, mientras que otros, por mucho menos, siguen detenidos con prisión preventiva. Su abogado justificó la decisión argumentando que ‘está gravemente enfermo’ y hasta habló de ‘cáncer’. Se vino a mi mente esa escena del filme ‘Casino’, de Martin Scorsese, cuando todos los ancianos jefes de la mafia llegan a su juicio con enfermeras, suero y respiradores artificiales, para ‘hacerse los moribundos’.

LE DIO LA VELA VERDE: Desde Curitiba, Rafael Vela, fiscal que capitanea el Equipo Especial Lava Jato, se mostró disconforme con la Sala Anticorrupción que revocó el fallo de prisión preventiva para el ‘Mudo’ Castañeda. ‘Esto deja un grave precedente, porque ahora todos los sujetos a una prisión preventiva se enferman o pretenden estarlo’. Criticó que la sala admitiera certificados médicos de clínicas privadas siempre muy favorables a los requerimientos de los investigados. Anunció que Jorge Barata no solo hablará del tema del gasoducto, sino que hoy y mañana insistirán para que, como prometió, entregue otra lista de más ‘codinomes’ de personajes que fueron coimeados y comprados por Odebrecht, entre los que también podrían estar nombres de más periodistas, como lo adelantara el experto en el tema, Gustavo Gorriti.

Apago el televisor.