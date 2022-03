Este Búho está convencido de que el Perú es un país de contradicciones. Hoy me levanté indignado por la vergonzante votación en el Congreso, donde muchos legisladores, endulzados con corruptas ‘dádivas’ en obras públicas, blindaron a un presidente Pedro Castillo manchado con investigaciones por corrupción.

La mayoría del país ve con rabia y desolación a este vergonzoso Parlamento. Pero en la noche, la selección de futbol nos dio una inmensa alegría al derrotar a Paraguay. Veía a mi hijo de cuatro años con su camisetita de Lapadula gritando ¡gooool! y se me puso la piel de gallina.

A la salida del estadio observaba el rostro de la gente. Habían vivido 90 minutos de felicidad aquellos privilegiados cincuenta y tantos mil espectadores, pero esa felicidad era compartida por más de treinta millones de peruanos. En las calles los automóviles con sus bocinazos, las caravanas se multiplicaban.

La selección peruana venció 2-0 a Paraguay en el Estadio Nacional y consiguió el boleto para el repechaje al Mundial Qatar 2022.

El fútbol hace milagros. Somos un país golpeado que ha sufrido azotes. El maldito coronavirus se llevó a más de 250 mil compatriotas. Soportamos, en la elección presidencial, que pasaran a la segunda vuelta los dos peores candidatos. El presidente Castillo, en ocho meses, es acusado de capitanear una organización delictiva que incluye hasta a sus sobrinos y un empresario que fue asaltante de pizzerías.

Increíble a los niveles que hemos llegado. Ese es nuestro lado oscuro. Pero también tenemos a la fuerza buena, como en el filme ‘La guerra de las galaxias’.

TENEMOS UN ENTRENADOR LÍDER QUE SÍ SABE ESCOHER A SU EQUIPO

La ‘fuerza’ la comanda un entrenador líder que, al contrario que Castillo, sí sabe escoger a su equipo. No pone prontuariados ni incompetentes como el chotano. Allí están Gallese, Callens, Cueva, Tapia, Lapadula, Flores, Yotún.

Ese es el mérito de nuestra selección que funciona como equipo, todo lo contrario a un Aníbal Torres, el premier que tiene un Consejo de Ministros con varios impresentables, hasta uno acusado de homicidios, tanto así que los han apodado en las redes ‘La banda del Choclito’.

Pero dejemos por un momento de pensar en cosas desagradables. Permítanme brindar porque Perú tiene la posibilidad de jugar dos mundiales consecutivos, si es que vencemos al rival de la zona de Asia, que puede ser Australia o Emiratos Árabes.

Eso será en junio. Pero por ahora brindemos por este gran triunfo que nos deja ad portas de una nueva hazaña de nuestra selección. Al final del partido cómo no emocionarse con el ‘Contigo Perú’ del recordado Augusto Polo Campos: ‘Te daré la vida y cuando yo muera/ Me uniré en la tierra/ Contigo Perú/ Te daré la vida y cuando yo muera/ Me uniré en la tierra/ Contigo Perú’. Salud por los jugadores. Salud por el Perú. Apago el televisor.

