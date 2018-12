'Piqueítos' de El Búho

EsteBúho ve la coyuntura política como a una feria de comida internacional y regional. Moisés Mamani devoró una tortilla de ‘uñazas’ de cangrejo de lago afectados por su minera informal. Pedro Chávarry se atragantó en el stand de Iquitos con una fuente de chicharrón de víbora y un caldo de cabeza del fiscal Pérez con papitas limpias de Carhuancho, con harto rocoto doña Keiko. Sé que se les hace agua la boca con mis ‘piqueítos’ que tanto reclaman. Pero eso sí, el que se pica, pierde.



¡ARRASÓ EL ‘SÍ, SÍ, SÍ, NO’: Los resultados del referéndum no nos deben sorprender. La propuesta del presidente Vizcarra a los electores para que votaran por intuición, por reflejos, le dio un importante espaldarazo. Lo ayudaron los escandalosos casos de corrupción extrema como en el Consejo Nacional de la Magistratura, colusiones con ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ o los financiamientos de los partidos políticos a los que Odebrecht donó millones de dólares de la caja de la cutra. Allí se justificaba marcar el ‘sí’, mientras que se justificaba el ‘no’ con un regreso a una bicameralidad ‘trucha y con contrabando aprofujimorista’. Pero en la pregunta 3, me parece que hubo una engañosa proposición al elector por parte del Ejecutivo. ‘No más reelección a los congresistas vagos, corruptos, lobistas y mentirosos’ colocaba en el imaginario las imágenes de parlamentarios como Mamani, Becerril, Chihuán, Ponce... Por esos ‘pecadores’ pagaron los justos, pues ahora, sin la reelección inmediata, legisladores valiosos como Juan Sheput, Gloria Montenegro o ‘Vitocho’ García Belaunde, entre otros, injustamente no serán reelegidos. Nadie nos asegura que los nuevos serán mejores que los actuales.



A TRABAJAR, PRESIDENTE: Un consejo hasta de un conejo para el mandatario Martín Vizcarra. Si bien ganó por KO al aprismo y al fujimorismo en el referéndum, eso no va a resolver los problemas urgentes del país. Ya debe dedicarse, a tiempo completo, a gobernar el país y no dejarlo en piloto automático. La economía continúa estancada y el trabajo formal viene disminuyendo. ¡Despabile a sus ministros! ¡No hay cabeza en Cultura ni en Trabajo! ¡Meta sus narices en la economía, en la salud! Que no haya invasión de ratas en hospitales y que la educación no sea bombardeada por bullying, falta de infraestructura o peligro de huelga. Pero sobre todo, ¡preocúpese por reactivar la economía! Recorra los mercados y vea cómo todo sube -pasajes, peajes, alimentos- menos los sueldos.



DINAMITAN LA ANTICORRUPCIÓN: Los avances de la lucha anticorrupción son extraordinarios gracias a fiscales como Rafael Vela y Domingo Pérez. El trabajo de funcionarios incorruptibles se plasma en que seis expresidentes están investigados o presos. Ni qué decir de la corrupción de partidos políticos como Fuerza Popular, cuya lideresa y cómplices están presos. Todo eso puede cambiar con la ofensiva que está emprendiendo la alianza del aprismo-fujimorismo, quienes acaban de aprobar una ley que protege a los partidos políticos que incurren en el delito de lavado de activos. La lucha se puede ir abajo con su evidente plan de ‘blindar’ al cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para guillotinar al fiscal Domingo Pérez. ¡Cuidado! Apago el televisor.