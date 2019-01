'Piqueítos' de El Búho

Este Búho ve la coyuntura política como si fuera un inmenso bufé de comida regional e internacional. Allí vimos al fiscal de la Nación Pedro Chávarry devorando su especialidad: concha gigante en salsa al sillao Fuji; Alan se pidió una fuente de chicharrón de ballena con mayonesa ‘Barata’ y Keiko mandó pedir por delivery ‘papa nativa a la huancaína’ de la chacra de Carhuancho. Sé que con estos piqueítos se les hace agua la boca, pero ya saben, el que se pica, pierde.



LAS TAREAS DE VIZCARRA: Este columnista, como la mayoría del país, reconoce en el mandatario Martín Vizcarra una posición firme y frontal en la lucha contra la corrupción y sus sucios tentáculos, desparramados en instituciones encargadas de velar porque se imparta justicia. Eso le da margen político y lo hace subir en las encuestas, pero no debe olvidar que, aparte de esta cruzada, tiene que gobernar. Y hacerlo bien. Acaba de renunciar la ministra de Salud, los padres de familia acampan fuera de los colegios nacionales para conseguir una vacante, la reconstrucción en el norte sigue avanzando a paso de tortuga. Que el affaire con la gente por un impresentable fiscal como Chávarry no le haga perder la perspectiva. Principalmente, debe trabajar codo a codo con su ministro de Economía, privilegiando la reactivación económica y la generación de empleo formal. Lo vengo diciendo desde el año pasado.



CHÁVARRY ES UN PELIGRO: Este Búho lo advirtió en su momento: ‘Pedro Chávarry es más peligroso que un mono con metralleta’. Dispara a todos lados sin control. Ha perdido totalmente la brújula y está completamente solo. Los fiscales supremos que lo eligieron le pidieron en su cara que renuncie por el bien de la institución, la que ha llevado al descalabro y está a punto de ser declarada en emergencia. Quienes lo blindaron, Keiko y los apristas, le han dado la espalda y ya no les es útil, pues una limpieza del Ministerio Público significaría que varios ‘topos’ que tienen en el edificio de la avenida Abancay sean removidos. Lo hunden más el allanamiento, comandado por el fiscal Domingo Pérez, a las oficinas de sus asesores, y el material hallado que evidenciaría que desde allí se planeaban estrategias para derribar la colaboración eficaz en la investigación a Keiko.



‘LA TÍA REGIA’: En reveladora entrevista con Trome, la congresista Marisa Glave, quien fuera teniente alcaldesa de Susana Villarán, habló por primera vez sobre lo que significó verla inmersa en una investigación por recibir tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña del ‘No’: “Tuve una mezcla de sensaciones, traición de todas maneras, porque hubo mucha gente que se fajó en esta campaña. Luchábamos contra una mafia. El darse cuenta de eso duele. Nosotros tenemos una distancia política desde hace tiempo(...) a veces uno tiende a ser muy suspicaz con la oposición y es bastante natural pensar que tus compañeros no lo harán, pero hay que comprender que la corrupción es un fenómeno que ha corroído a toda la sociedad”. ¿Qué le responderá Susana? ¿A cambió de qué recibió ese dinero?



¿PARA QUIÉN ERAN LOS CATORCE MILLONES?: El coordinador del equipo especial que investiga el caso Lava Jato, Rafael Vela, aseguró que de todas maneras se firmará el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht en enero y que en febrero se iniciarían las entrevistas. Lo que ya se sabe es que Jorge Barata y otros funcionarios de alto nivel han asegurado que no solo pagaron cuatro millones de coima por la Línea Uno del Metro de Lima a Jorge Cuba y Edwin ‘Pulgoso’ Luyo, sino que se entregaron ¡catorce millones más! Una parte fue depositada en el Banco de Andorra, pero de la otra parte nadie sabe nada. Ellos van a revelar los nombres de quienes habrían sido los destinatarios de esa suculenta coima, seguramente ‘alguien de más arriba’. Alan García, sin que nadie se lo pregunte, se adelanta y jura que ‘otros se vendieron, yo no’, pero la mayoría del país no le cree.



LOS OTROS ‘PECES GORDOS’: Con las declaraciones de estos funcionarios se podrían completar las pruebas para iniciar los juicios, primero a quienes tenían responsabilidad funcional, es decir, que eran funcionarios públicos al momento de recibir las posibles coimas de Odebrecht. Estos serían Alejandro Toledo, Susana Villarán como alcaldesa, Ollanta Humala, PPK, Félix Moreno... y la lista puede incrementarse, según fuentes del Ministerio Público. ¡Se viene un tsunami! Apago el televisor.