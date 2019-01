'Piqueítos' de El Búho

Este Búho ve la coyuntura política como si fuera una feria de comida regional del Campo de Marte con conocidos personajes públicos en la cocina. Jorge Barata sorprendió al fiscal José Domingo Pérez poniéndole una fuente de búfalo a la parrilla con mayonesa ‘Metro... de Lima’. Gilbert Violeta le preparó un saltado de lengua de shushupe, con harto ajicito picante charapa a Yeni Vilcatoma. Sí, sé que se les hace agua la boca. Por eso, les mando mis ‘Piqueítos’, esos que tanto reclaman mis lectores.



EL QUE NO LA DEBE, NO LA TEME: Hizo bien el presidente Vizcarra al corregirse y afirmar que ‘debió ampliar su respuesta’ cuando sostuvo ‘que su empresa nunca hizo trabajos para Odebrecht en la Interoceánica’. Claro, lo hizo con Conirsa, que era el consorcio de Odebrecht con Graña y Montero. Por esa respuesta medio pinocha, o más bien ‘metida de pata’, se armó un escándalo mediático y hasta buscan investigarlo en el Congreso, sí, los mismos que la hacían larga con Pedro Chávarry. Si tal como dice no fue apoderado de CyM y renunció a la empresa cuando llegó a la función publica, no tendría nada que temer.



EL ÚLTIMO QUE APAGUE LA LUZ: La mayoría fujimorista en el Congreso recibió su golpe de muerte cuando encarcelaron a su presidenta Keiko Fujimori. Allí se acabó la dictadura del sumiso ‘Chi cheño... ra’ y del humillante ‘¿aplaudimos, presidenta?’. Sin Keiko y sus cancerberos Figari y Ana Herz, una legión de congresistas naranjas tratados como becerros y esquilmados con mil quinientos soles mensuales para mantener a Keiko y su ‘gringo’ Mark, aprovecharon el momento y empezaron la estampida final. Con la creación de la bancada Unidos por la República, el fujimorismo perderá no solo su mayoría en la Mesa Directiva del Congreso y en la Comisión Permanente, sino también en las demás comisiones, así se junten con sus congéneres apristas. Se acabó la dictadura abusiva de una mayoría que se impuso dándole la espalda al Perú y atrasando dos años las reformas que tanto reclamaba el país. Y seguro se irán más.



LA MAFIA CONTRAATACA: Soy un convencido que la mafia, después de sufrir un duro golpe con la renuncia de Chávarry, iba a contraatacar. Al fallar su ‘plan A’ de mantener a Chávarry en el Ministerio Público y su ‘plan B’ de sacar a los fiscales Vela y Pérez, están implementando un ‘plan C’, impedir que se firme el convenio de colaboración con Odebrecht. José Domingo Pérez ha denunciado que se estaría filtrando, en redes sociales, copias del documento que debe ser secreto y está guardado en la Fiscalía. Hay que estar vigilantes.



MIL SOLES POR INUNDAR TU CASA: Parece una broma de pésimo gusto para los damnificados de San Juan de Lurigancho, los que hasta ahora no pueden retornar a sus viviendas que siguen inundadas de desagüe y no tienen ni luz ni agua potable. Según el ministro de Vivienda, les van a dar un bono de ¡mil soles! para que sigan sobreviviendo fuera de su hogar. ¿Mil soles vale dejar a todas esas familias en la calle? ¿Cuánto vale el contaminarlas inundando sus casas con aguas fecales, las que tuvieron que cruzarlas cuando les llegaba hasta la cintura?



¿DÓNDE ESTÁ CARLOS BURGOS?: Esta es la pregunta que se hacen este Búho y miles de peruanos. El exalcalde de San Juan de Lurigancho se ha hecho humo. ¿La policía lo estará buscando o es que no lo quiere encontrar? No se sabe nada ni porque se ofrece 30 mil soles de recompensa. Igualito está el exgobernador regional del Callao, Félix Moreno, por el que dan 20 mil soles. Es increíble que se sigan riendo de la justicia.



Apago el televisor.