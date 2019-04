Los piqueítos de El Búho

Este Búho alucina el panorama político como si fuera un inmenso buffet de matrimonio ofrecido a personalidades de nuestra fauna política. Alan engulló una fuente de empanaditas rellenas de picadillo de búfalo de Alfonso Ugarte, ‘Techito’ se llenó la boca con enrolladitos de hot dog, el cholo Toledo probó sendos budines de la pastelería ‘Maiman’ con hartas pasas borrachas. La Vilcatoma no se resistió a comer unos trocitos de chicharrón de pejesapo de playa Vela Hunde, y Keiko, fiel a sus orígenes, atacó una fuente de yakitoris en salsa agria yoshiyama con harto fujinomoto. Sé que se les hace agua la boca con estos piqueítos bien sazonaditos que tanto reclaman mis lectores. Pero eso sí, el que se pica pierde.

CON LOS PANTALEONES BIEN PUESTOS: Este columnista cree que, en estos momentos en que se vive una lamentable crisis de violencia social en Las Bambas, que genera millones de dólares en perdidas diarias al país, la presentación del primer ministro Salvador del Solar debe ser escuchada sin revanchismos, canibalismos políticos o mezquindades. Nadie, ni el más rabioso opositor, puede estar en desacuerdo con los cinco ejes que presentó como la principal problemática del país: 1. Integridad y lucha contra la corrupción 2. Fortalecimiento institucional 3. Crecimiento económico 4. Desarrollo social y bienestar de la población 5. Descentralización efectiva para el desarrollo. Sin embargo, este columnista piensa que el premier debió incluir a la inseguridad ciudadana en un eje aparte. Con todo lo que ello conlleva y engloba a todos los sectores sociales sin distinción. No debió colocarla al final de los casos de violencia contra la mujer o la lucha contra la anemia. La lucha contra la inseguridad ciudadana es tal vez el principal problema del país, la principal traba, porque contamina a la sociedad, creando mas violencia, un ambiente de zozobra, de desconfianza, que desanima a los emprendedores, ahuyenta las inversiones. Debió ser un eje que el premier tendría que haber expuesto como los otros cinco.

CHAVELOS A LA REJA: El conflicto en Las Bambas no se va a solucionar si los comuneros persisten en seguir las consignas del intransigente y hasta violentista vicepresidente de la comunidad de Fuerabamba. Edison Vargas, a sus 25 años, maneja una camioneta de cincuenta mil dólares y otros vehículos de su propiedad; y con uno de ellos, en completo estado de ebriedad, atropelló a unos policías. Y dijo: ¡¡si me detienen habrá muerte!! Ahora que el Poder Judicial ha ordenado 36 meses de prisión preventiva a los asesores de la comunidad, los hermanos Chávez Sotelo, ‘Los Chavelos’, desafiando la postura del presidente de la comunidad, Gregorio Rojas, que apuesta por el diálogo, han amenazado con interrumpir todo tipo de entendimento y anuncian que ‘ya no queremos nada, ni plata ni nada, solo que suelten a nuestros asesores’. Con ‘dirigentes’ como Vargas se hace imposible dialogar, por más buena voluntad que ponen las otras partes: la empresa, el Estado y la Iglesia Católica.

CHÁVARRY BLINDADO: Han pasado varios días del vergonzoso blindaje de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a Pedro Chávarry por el robo de documentos de la oficina lacrada de su exconsejero Juan Duarte Castro. Pese a tantas evidencias, con videos incluidos donde se le ve ‘in fraganti’, los congresistas de Fuerza Popular, Milagros Salazar, Miguel Mantilla y Karina Beteta, y el aprista Javier Velásquez Quesquén, incomprensiblemente votaron a favor de archivar esta gravísima denuncia y limpiar al ‘hermanito’ de César Hinostroza. Los congresistas Juan Sheput, Gilbert Violeta y Oracio Pacori votaron coherentemente en contra. Pero lo más incomprensible es que un congresista que ante las cámaras de TV se muestra como un luchador beligerante contra la corrupción, como Marco Arana, del Frente Amplio, no asistió a esa crucial sesión y su justificación fue que ¡estaba en otra comisión! Otro congresista que gasta litros de saliva criticando las sinuosas acciones del exfiscal de la Nación, como ‘Vitocho’ García Belaunde, también se ‘hizo la vaca’ a la sesión y se excusó diciendo que fue ‘al médico’. Increíble. Felizmente que en el 2021 no los vamos a reelegir. Apago el televisor.