'Piqueítos' de El Búho 

Este Búho se imagina que hubo un gran banquete de comida regional e internacional ofrecido por Jorge Barata a los políticos involucrados en la corrupción de la constructora brasileña. El ‘Cholo’ Toledo devoró un cuy frito, pero al terminar se dio cuenta de que tenía ¡¡una enorme colaza!! y , ‘picadazo’, hizo escándalo y gritó: ¡¡Oiga Barata, paga carajo un millón de indemnización!! La ‘Tía Regia’ Susana se sirvió unas albóndigas de porcao ‘Garreta’, con harta mayonesa rancia ‘Odebrecht’. Kieko ordenó un lomo de Becerril con salsa oriental en frasco marca ‘Tio Yoshi’. ‘Chalán’ Nava y Atala pidieron su plato preferido: caldo de choros y uñazas de cangrejo con ensalada de Andorra. Sí, sé que se les hace agua la boca con este buffet para investigados. Por eso les presento estos ‘piqueítos’ que tanto reclaman mis lectores. Pero ya saben, el que se pica pierde.



VIZCARRA EN BAJADA: Este columnista lo dijo: la lucha anticorrupción va por buen camino, gracias al grupo de fiscales que lideran Rafael Vela y Domingo Pérez, pero eso ya no le sirve al primer mandatario para mantener o subir la aprobación de la gente, pues su luz ya no lo ilumina. La última encuesta de IEP demuestra que la aceptación del presidente cayó dos puntos, de 44% en marzo a 42% en abril. La mayoría del país lo desaprueba en la foto de hoy. El nuevo gabinete, esa nave que Del Solar prometía que haría una travesía larga, empezó a hacer agua casi al salir del puerto ‘Las Bambas’ y con dos ministros que tuvieron que saltar por la borda. Y el mandatario demoró más de dos semanas para nombrar a sus reemplazos. Esa falta de reflejos da la imagen de que no hay un liderazgo. Cuidado, los apristas y los fujimoristas quieren curar sus heridas infectadas por la corrupción de Lava Jato, buscando guillotinarlo para crear el caos y volver todo a fojas cero.



¡¡HARTOS DE TANTA INSEGURIDAD CIUDADANA!!: El presidente ya no tiene el margen de acción del que gozaba cuando pasaba el 60% de aprobación. Él y su premier insisten en que una política judicial resolverá los problemas del país. Falso. La población en su conjunto espera que también combatan con todo a la delincuencia común y apunten a la reactivación económica del país. No es posible que no la pongan como punto prioritario de su agenda. Este problema abarca todo, ahora matan por un celular. El ministro del Interior, Carlos Morán, es cien por ciento operativo, pero lo desaprovechan en un gabinete timorato. ¿Y el ministro de Economía? No se da cuenta de que la gente está disconforme porque no se siente que hay más empleo. Hay proyectos de inversión importantes que están paralizados. Estos dos puntos deberían ser la prioridad del gobierno si no quiere seguir bajando en los sondeos.



UN ‘CHALÁN’ BANDIDO: Luis ‘Chalán’ Nava está con la soga al cuello después que Barata los acusó de haber recibido cuatro millones, y de ser el ‘Maiman’ de Alan García. Los apristas lo hunden botándolo del partido y afirmando algo risible: que el negocio con los brasileños fue por su cuenta y su amigo, el presidente García, estaba en la luna. Su otra alternativa sería hacerse ‘el duro’, a lo Agustín Mantilla, no decir ni pío y ‘comerse’ una prisión preventiva de tres años. Pero tiene una alternativa más: se sabe que si Toledo por una obra recibió 31 millones de coima, en el gobierno de García, Odebrecht se benefició con más obras millonarias. ¿Dónde están esos millones? ¿Para quién eran? A ‘Chalán’ solo le queda colaborar con la justicia y ‘cantar’ como Barata. ¿Para quién era el billetón -aunque es obvio- y dónde se encuentra? El Perú no solo quiere que los corruptos vayan a la cárcel. También que todos sus bienes y cuentas millonarias sean embargados por el Estado.



UNA TÍA BIEN ‘FRESCA’: ¿Hasta cuándo Susana Villarán seguirá en su papel de ‘yo no sé nada’, ‘soy inocente de lo que imputan’? Cuando otros imputados por Jorge Barata, por menos, están en prisión o fugados. Definitivamente, tienen razón los que dicen que los fiscales actuaron a velocidad de liebre con Ollanta, Nadine, Keiko y el ‘Cholo’, pero a paso de tortuga coja con la ‘Tía Regia’, pese a que ella era funcionaria pública cuando recibió los tres millones de dólares para el ‘No a la revocatoria’. Recién algunas de sus ex ‘hinchas’ de la izquierda, como Indira Huilca, han deslindado públicamente con ella. La congresista pidió que dé la cara y afronte las acusaciones. Pero la ‘tía’ no quiere hablar y solo después de días escribió en su ‘Face’ que estaba fastidiada porque ‘los periodistas están haciendo guardia en mi edificio y molestan a los vecinos’. Hoy tenía que ir al Congreso para el asunto de la Línea Amarilla, pero ayer se le subió la presión y pidió que posterguen su declaración. Más fresca, ni una lechuga. Increíble.



Apago el televisor.