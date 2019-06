'Piqueítos' de El Búho

Este Búho alucina que la coyuntura política se asemeja a una feria de comida regional e internacional a la que asistieron connotados políticos. El premier ‘Pantaleón’ devoró un escabeche de corvinita de río Aramayo con harta cebolla llorona Bartra; el escurridizo Pedro Chávarry se dio un atracón con un cebichito mixto de pirañas con choros de Puerto Cuello Blanco; la ‘Lentona’ estuvo chupando chops de cerveza mezclada con ‘leche de tigre monse’ Gareca, y el grandulón Martín Belaunde mandó pedir por delivery su rico chicharrón de conejita nacionalista en salsa francesa Nadine, pero se quejó de que lo acompañaron con una fuente de papa nativa Vilcatoma chamuscada. Sí, sé que se les hace agua la boca con estos ‘piqueítos’ que tanto reclaman ustedes, mis lectores. Pero no olviden, el que se pica, pierde.



¡REACTIVACIÓN ECONÓMICA, PRESI!: Según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el presidente Vizcarra subió ocho puntos respecto a mayo, lo que no me sorprende. Cada vez que ‘peche’ o plantee una ‘cuestión de confianza’ al impresentable Congreso, repudiado por la inmensa mayoría del país, seguirá subiendo algunos puntos, pero ¿de qué le sirve ‘actuar para la platea’ si en los temas mucho más importantes, la población lo desaprueba largamente? De esa encuesta, lo verdaderamente preocupante, y que debe corregir el Ejecutivo, es que el 58 % de la ciudadanía cree que Vizcarra no toma medidas para reactivar la economía. Eso le pasa por ser monotemático y solo apuntar a aspectos de la reforma política que, de acuerdo a la misma encuesta, la mayoría del país no conoce bien.



¡TU VIDA VALE TREINTA SOLES!: La inseguridad ciudadana hace rato ya se escapó del control de las autoridades competentes. En la transitada avenida Colonial, delincuentes que robaron un camión, balearon al copiloto porque se negó a bajar del vehículo. A plena luz del día, sacaron el cuerpo inerte de su víctima, lo tiraron al suelo y se llevaron el furgón. Los familiares del occiso denunciaron que la empresa donde laboraba lo llamó temprano para que vaya a ayudar. ‘Sin embargo, nunca le dijeron que en la bodega había equipos valorizados en 240 mil dólares, solo le prometieron que le iban a dar treinta soles por el trabajo. Ahora solo quieren pagar el entierro y no darle ninguna indemnización por muerte durante el trabajo’. ¡Increíble!



HEREDIA’S INMOBILIARIA: Cuando Ollanta Humala y Nadine Heredia recién se casaron, no tenían casa propia y vivían con los padres de ella. A pocos meses de dejar el gobierno su esposo Ollanta Humala, se produjo, según la Fiscalía, una explosiva expansión inmobiliaria en el entorno íntimo de Heredia. Su madre, de profesión ‘su casa’, compró a título personal tres inmuebles al contado por 700 mil dólares y también un terreno en Lurín. De acuerdo a la Fiscalía, era la testaferra de su hija. Se acusó a Heredia por lavado de activos y ocultamiento, pidiendo para ella 26 años y seis meses de prisión. Ahora, un juez acaba de ordenar un embargo de tres inmuebles de este emporio inmobiliario, valorizados en cinco millones de soles. Uno no puede dejar de recordar su tristemente célebre e hipócrita tuit: ‘¿Tan difícil es caminar derecho?’.



‘MUDO’ TIEMBLA ANTE UN PUMA: Ahora sí, Luis Castañeda Lossio dejará de hacerse el ‘Mudo’. Es que deberá declarar ante el fiscal Carlos Puma, del Equipo Especial Lava Jato, en calidad de investigado. Está seriamente comprometido por favorecer a la corruptora, perdón, constructora OAS en el Proyecto Línea Amarilla y en el bypass de 28 de Julio. Además, tendrá que declarar sobre los 100 mil dólares que el mandamás de la empresa brasileña, Leo Pinheiro, jura que le entregó para su campaña electoral a la alcaldía de Lima. Tendrá que cantar más alto que Luciano Pavarotti.



Apago el televisor.