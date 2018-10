'Piqueítos' de El Búho

Este Búho imagina la picante coyuntura política como si fuera una gigantesca feria de parrillas. Allí vimos a Kenji devorando unas costillitas y a su padre Alberto degustando, con placer, un hot dog San Figari con harta mostaza Herz. Susana Villarán y su gerente Jorge Luis Castro no salieron del stand de ‘chicharrones’ de ‘Porcao’, de la chanchería de Valdemir Garreta. Alan llegó hambriento y pidió una fuente gigantesca de ‘anticuchos de fiscal Domingo’ con una jarra de ‘Cuba’ heladita. Sí, sé que se les hace agua a la boca. Por eso les presento mis ‘Piqueítos’, que tanto reclaman mis lectores. Y ya saben, el que se pica, pierde.



¡DESBANDE NARANJA! Este columnista no cree en las coincidencias. Este desbande fujimorista con la renuncia de Francesco Petrozzi, la ‘licencia’ de Daniel Salaverry, la salida como voceras de las bochincheras Úrsula Letona, Alejandra Aramayo y Karina Beteta, además de las renuncias del controvertido secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, y el subsecretario Miki Torres, solo evidencian un desmoronamiento ante la gravedad de la investigación fiscal sobre los ‘Cocteles’ truchos que ocultaron un lavado millonario de plata que habría sido entregada por Odebrecht. Que Keiko y sus dos asesores, quienes manejaban el partido, estén acusados como los cabecillas, pone acéfalo al partido y ahora todos gritan ¡¡sálvense quien pueda!!



QUEMADAZA: Jorge del Castillo y Mauricio Mulder estaban dispuestos a patear el tablero, buscar la censura del premier César Villanueva y con ello hacer explotar una bomba, pues el presidente Martín Vizcarra cerraría el Congreso y se produciría un adelanto de elecciones. Todo porque Alan García está aterrado con el giro que dio la investigación del fiscal José Domingo Pérez, que metió en prisión por unos días a Keiko. García ordenó incendiar la pradera y sus escuderos, muy prestos, pretendieron inmolarse pensando que el fujimorismo los iba a apoyar. Qué tal quemada.



LA ‘SUITE’ DEL ‘HERMANITO’: Aunque hay un dicho que dice ‘cárcel es cárcel, así sea de lujo’, hay diferencias. César Hinostroza, el ‘cerebro del mal’ de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, debería estar preso en el penal de máxima seguridad ‘Ancón’, con su carnal Walter ‘Verdecitos’ Ríos, y no en la cárcel ‘Soto del Real’, de Madrid, donde ocupa una celda de diez metros cuadrados con baño, ducha, mesa de estudio y hasta una tarjeta de débito recargable para comprar cosas dentro de la prisión. Esa cárcel tiene gimnasio y piscina. ¿Se habrán arrepentido los congresistas de Fuerza Popular que lo blindaron vergonzosamente? ¡¡Oh le le… Oh la la… blindaste a un corrupto, vergüenza nacional!!



EL SUCESOR DE ‘CANTINFLAS’: Este Búho, de niño, se mataba de la risa con las performances de un mítico cómico mexicano, el genial Mario Moreno, ‘Cantinflas’. Uno de sus más célebres gags era el de sus clásicos discursos con palabras rimbombantes, pero que al final eran huecas y sin sentido. Parece que César Acuña es fanático del cómico. De vez en cuando nos suelta una frase de la antología del ridículo. La última se volvió viral: ‘Una persona es feliz, cuando logra su felicidad’. El público hizo ¡plop!, como ‘Condorito’. Y pensar que este señor pretende ser presidente de la República. Increíble.



EL JUEZ CARHUANCHO: Su nombre es Richard Concepción Carhuancho, pero lo conocen como el juez Carhuancho. Es un magistrado amado por algunos y odiado por otros. Es un juez mediático desde que mandó a la cárcel a Ollanta Humala y Nadine Heredia, acusados de recibir tres millones de dólares de la siniestra Odebrecht. Sus fallos son cuestionados y no tiene problemas en ser protagonista de maratónicas audiencias. Hoy tiene en sus manos la libertad de Keiko Fujimori y otros 11 implicados en el caso Cocteles. Los ojos del país estarán puestos en esa diligencia. Y para nadie es un secreto que la lideresa del fujimorismo está con temor, como se vio reflejado en la conferencia que dio anoche, cuando hizo un llamado a una nueva etapa de ‘reencuentro’ y ‘paz’ entre los actores políticos del país. Apago el televisor.