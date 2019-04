'Piqueítos' de El Búho

Este Búho alucina que los políticos comprendidos en el escándalo Lava Jato se reunieron en un banquete de comida internacional y regional para ‘liberar tensiones’. Alan engulló una fuente de sudado de cachalote para ‘calmar sus nervios’. ‘El Cholo’ Toledo pidió un cuy frito entero al estilo Cabana, pero se sorprendió, pues al terminar de comerlo ¡¡tenía inexplicablemente una tremenda cola!! Tuvo que bajar la indigestión con dos botellas de whisky etiqueta azul marca ‘Melody’. Keiko ordenó que sacrificaran a un ‘Becerril’ y lo pongan en las brasas ardientes. La ‘Tía Regia’ Susana hincó el diente a un tacu-tacu de feijao con porcao con harta ‘salsa Barata’ y caipirinha potente con aguardiente ‘Favre’. Sé que se les hace agua la boca con estos ‘Piqueítos’ que tanto reclaman mis lectores. Pero no se olviden, el que se pica pierde.

EL DECANO DE LOS PRESOS (II): Este columnista habrá nacido de noche, pero no anoche. Me reafirmo en que me parece extraño, muy extraño, que justo en esta coyuntura hayan ordenado la detención de PPK, como tampoco me sorprendería que después de los diez días de rigor salga en libertad cuando el terremoto de Las Bambas y los ‘porno libros’ escolares haya pasado. Lo que no quiere decir que el ‘Gringo’ no tenga varias investigaciones por delitos que lo comprometen directamente con la corruptora brasileña Odebrecht. Pero lo que enerva a muchos es que haya personajes como Alan García, que hablen de ‘detenciones arbitrarias’ del Poder Judicial, cuando fue él, precisamente, quien se burló de la justicia al declarar que el impedimento de salida del país en su contra serviría para quedarse en el Perú ‘a servir’, pero unas horas después, entre gallos y medianoche, estaba pidiendo asilo político en la Embajada de Uruguay, siendo después

desalojado por la puerta falsa. Más respeto a la justicia y al propio PPK que, a diferencia de García, sí afronta su proceso con dignidad y no con jugarretas.

MARTÍN SIGUE BAJANDO: Tal como lo mostrara la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que dio cuenta de un bajón de 12 puntos en la aprobación del presidente Martín Vizcarra, el reciente sondeo de Datum confirma esa tendencia, pues de 56% de aceptación entre los peruanos, pasó a 49%. Pero lo más preocupante para el mandatario y su entorno, es que en su ‘otrora’ sólido sur se concentra hoy el mayor grado de desaprobación. Ni el hecho de ser ‘moqueguano’ lo salvó de tamaño rechazo. ¿Las Bambas, ‘porno libros’, inseguridad ciudadana, escuché por allí?

ACUERDOS BIEN BAMBAS: Francamente que entre peruanos no hablamos el mismo idioma. El premier Del Solar anunció que se logró un acuerdo: ‘El gobierno dejó sin efecto el estado de emergencia en Challhuahuacho (Apurímac) y los comuneros desbloquearán todas la vías’. Todos nos disponíamos a aplaudir, pero luego los comuneros, por boca del ya famoso Gregorio Rojas, dirigente de la comunidad de Fuerabamba, afirmaron que ‘recién mañana (hoy), los propietarios del fundo Yavi Yavi debatirán si levantan el bloqueo’. ¿Entonces de qué acuerdo hablan si la carretera seguirá bloqueada y no circularán los camiones de la mina y se seguirán perdiendo millones de dólares para el país? Y si hoy los comuneros no desbloquean la vía, qué va a pasar. ¿Viajará el presidente?

COMIÓ ‘EL CEREBRO’ A ESPAÑOLES: Lamento que un tribunal español ordenara la libertad provisional de César ‘Hermanito’ Hinostroza, prófugo de la justicia, acusado de ser el ‘cerebro’ de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Esta medida solo será efectiva hasta que el tribunal decida si procede el pedido de extradición de la justicia peruana. Hinostroza, con dotes histriónicas y gran cinismo, se pintó como un ‘perseguido político’ y afirmó que lo quieren extraditar para que lo maten en prisión, dizque, porque condenó ‘a muchos delincuentes’. ¡¡Por favor!! Si en audios el prófugo instruía a otro ‘colega’ sobre cómo debía ejercer la defensa del violador de una niña, para que no lo condenen y hasta para que salga absuelto. Los españoles no saben que Hinostroza es experto en fugas y, pese a las restricciones que le han impuesto, puede escabullirse a otro país europeo con el que no tenemos convenio de extradición. Hay que tener mucho cuidado. Apago el televisor.