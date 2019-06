Los 'piqueítos' de El Búho

Este Búho alucina que la coyuntura política se asemeja a un stand de comida regional e internacional de Mistura y connotados políticos hicieron su cola para solicitar sus platillos favoritos.



El presidente Vizcarra pidió un Becerril a la plancha con una ensalada china con col Letona, cebolla llorona Bartra y papa nativa Vilcatoma. El premier ‘Pantaleón’ devoró una corvinita del Río Aramayo con yucazas del fundo Beteta. Carlos Tubino, pensando en la bronca de su bancada, pidió un Tamal Arimborgo con un lomito en salsita Takayama. Los del Frente Amplio y Nuevo Perú, asados por su derrota, ordenaron sendas rondas de cerveza ‘canera’ que prepara su ‘causa’ Antauro en el penal. Sé que con estos platillos se les hace agua la boca, por eso les presento mis clásicos ‘piqueítos’ que tanto reclaman ustedes, mis lectores. Eso sí, el que se pica, pierde.



AHORA A TRABAJAR: Pienso que ahora que le dieron la cuestión de confianza al Ejecutivo, el mandatario tiene la obligación de abocarse a otros temas prioritarios de su gobierno. Porque por volverse monotemático sigue bajando en las encuestas. Se está convirtiendo en un Ollanta Humala que se dedicaba a inaugurar obritas en provincias y dejaba que su esposa hiciera estropicios en el gobierno. Que deje a su premier y a su ministro de Justicia el tema de la reforma política y se dedique a gobernar en serio y no en piloto automático, que las obras prioritarias esperan, tal como se lo hicieron saber en mil idiomas en el Congreso.



BRONCA EN FUERZA POPULAR: Misma película ‘Avengers: Civil War’ o la Guerra de Secesión norteamericana, los conflictos civiles fratricidas son los peores y los más dolorosos. La división de la votación fujimorista va a traer cola y van a agudizar las divisiones que existían desde antes. Para la keikista y vocera de los históricos, Luz Salgado, la ‘líder’ de los ‘termocéfalos’ Rosa Bartra, junto a Vilcatoma, Becerril, harían ‘política obstruccionista’ que no contribuye en nada ‘a limpiar la cara del Parlamento’. Pero Rosita se achora y dice que a ella no la manda nadie, ni la Luz. Tubino añora sus épocas de militar ‘donde uno daba una orden y la acataban’. Lo mismo opina la cabeza visible de otro grupito, Úrsula Letona, abogada chancona que tampoco ve con buenos ojos la belicosidad y la pose de ‘sabelotodo’ de Rosita como presidente de la Comisión de Constitución. Un cronista parlamentario ducho en estos temas, acotó: ‘Ella habla de temas jurídicos como si fuera constitucionalista y nadie le recuerda que antes de ser congresista, trabajaba en su botica en provincias, porque su profesión es farmacéutica’. El asunto es que Bartra, desde su comisión, se puede convertir en un ‘mono con metralleta’ y pretender echar gasolina ahora que el fuego se ha apagado parcialmente. No sería extraño que su propia bancada trate de colocar allí a una persona más dialogante.



EL PELIGRO NÚMERO UNO: La inseguridad ciudadana se ha desbordado y ya se torna incontrolable. El ministro del Interior, Carlos Morán, es un hombre operativo y está dando golpes duros al narcotráfico y deportando a los venezolanos indeseables y delincuentes -que son solo un puñado- pero hace falta un plan integral. Seguir deportando delincuentes venezolanos, colocar módulos del Poder Judicial y la Fiscalía para detener y enjuiciar a los asaltantes capturados en flagrancia, porque ese mismo que robó un celular y lo dejaron libre, en un día o dos mata a un ciudadano por robarle el aparato. El problema de la violencia en el país es más amplio, pues la inseguridad la sufren todos los peruanos.



MÁS TRABAJO, CARACHO: El otro punto al que el presidente debe dedicarse con su ministro de Economía, que siempre anda ‘por la sombrita’, es abordar de manera frontal el tema de la reactivación económica y la generación de empleo. Por ejemplo, tenemos el caso de Fuerabamba, donde la minera extranjera construyó a una comunidad que vivía sin ningún servicio básico chalets con todos los servicios, parques, colegios y hospital. Además, les paga una renta jugosa, con la que sus beneficiarios han comprado camionetas, ómnibus, camiones y terrenos en otros lugares. Y en la última negociación han conseguido que se capacite a sus hijos para que un porcentaje acordado ingrese a trabajar a la moderna mina, aprendiendo un oficio. ¿Por qué no se emiten spots a nivel nacional sobre estos grandes beneficios alcanzados por las comunidades andinas en Cusco y Apurímac, para convencer a las poblaciones aledañas como ‘Tía María’, con un proyecto tan ambicioso que podría generar un increíble desarrollo en ese sector arequipeño? Esa podría ser una manera de promover que los proyectos se destraben y no dejarse derrotar por los extorsionadores y antimineros corruptos de la zona. Apago el televisor.