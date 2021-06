Este Búho abre los ojos ante las movilizaciones que se realizan a nivel nacional y comprueba con preocupación que el país está muy polarizado. Eso sí, parece que todos coinciden en una sola cosa: no confían en la imparcialidad del Jurado Nacional de Elecciones. Por eso, agarro mi ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y así poderles brindar mis ‘piqueítos’ que tanto reclaman mis lectores.

EL JURADO DE SALAS ARENAS: Las instituciones funcionan cuando la gente cree en ellas. Pero esto no ocurre con el actual Jurado Nacional de Elecciones que preside el cuestionado Jorge Salas Arenas, quien es criticado por representantes y seguidores de Perú Libre y de Fuerza Popular. Creo que no puede haber nada más peligroso en las actuales circunstancias, pues el día que dé un ganador, los ‘perdedores’ rechazarán el resultado al sentirse víctimas de ‘robo’. Esta situación es más delicada de lo que se puede creer, pues debilitará la posición del nuevo presidente y la gobernabilidad del país se verá seriamente amenazada.

POSICIONES ENCONTRADAS: Mientras en Perú Libre sostienen que ya no se debe ver ninguno de los reclamos presentados fuera del plazo establecido, en Fuerza Popular señalan que, ante las numerosas denuncias de ‘fraude en mesa’, es imprescindible, en aras de la transparencia y por una cuestión de principios, que se vean todas las denuncias. ‘En juego está nada menos que la Presidencia de la República, no se puede proclamar a un ganador con tantos indicios de fraude, de robo de votos’, precisan. Lourdes Flores sostiene que las autoridades electorales no se pueden negar a investigar, pues por ley están obligadas a garantizar el respeto a la voluntad popular, que no puede ser torcida con jugarretas.

EXPOSICIÓN DE FUERZAS: Aunque el Perú sigue padeciendo los estragos del mortal coronavirus, que no deja de matar a cientos de peruanos cada día, los seguidores de Keiko Fujimori y Pedro Castillo exhibieron su músculo el último sábado con nutridas marchas en las que participaron miles de personas. El mitin en favor del fujimorismo fue impresionante, con una multitud llenando la Alameda 28 de Julio. Por el lado del partido del lápiz, miles se concentraron en la plaza San Martín, donde cerraron su evento con Martina Portocarrero cantando ‘Flor de retama’ a voz en cuello. Ambas manifestaciones nos dejaron bien claro que uno y otro grupo no están dispuestos a aceptar una posible derrota. En esta situación tan delicada, la responsabilidad de los líderes de los dos partidos será crucial para evitar desbordes y alguna desgracia.

¡ARRIBA PERÚ!: La Blanquirroja una vez más nos demostró anoche que el fútbol peruano es gitano y siempre, además de penas, nos da lindas alegrías. Cuando nadie, o pocos, apostaban un centavo por el triunfo ante Colombia, sobre todo tras la fea goleada de 4-0 sufrida ante Brasil, el equipo de Gareca se impuso 2-1 a los ‘cafeteros’, que en los últimos años vienen demostrando un evidente dominio sobre nuestro equipo. Una victoria sufrida, apretada y bien trabajada que nos permite soñar con seguir avanzando. Y de paso nos recuerda que, de un tiempo a esta parte, tenemos grandes actuaciones en la Copa América. En la última edición disputamos la final ante Brasil. La bicolor hoy no tiene estrellas, sino obreros que tras la caída ante el Scratch no ‘tiraron la toalla’, sino que parecen haber comprendido que con sacrificio y unidad pueden hacer decorosas actuaciones y, cómo no, obsequiarnos triunfos. Así que lo de anoche fue un lindo regalo por el Día del Padre.

Apago el televisor.