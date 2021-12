Este columnista descubrió un huarique donde servían comida chotana en Los Olivos. Allí degusté de entrada un caldo de quesillo verde y de segundo una fritanguita con hígados de cuy y arroz graneadito. Todo para estar a tono con esta columna que va llena de ‘chicharrones’ del gobierno del presidente Pedro Castillo. Por eso les presento mis ‘piqueítos’ que tanto reclaman mis lectores.

PEDRO CASTILLO

Anda fresco y silencioso ante las gravísimas acusaciones de que habría recibido dinero por otorgar licitaciones, en Breña, como lo habría afirmado Karelim López a una fiscal. Este mutismo asombra a muchos políticos. Pretende poner bajo la alfombra una ‘papa caliente’ que en cualquier momento va a estallar. Para distraer a la opinión pública, se reúne con algunos exministros de Economía, porque ya Pedro Francke cayó en desgracia ante los inversionistas, justamente por hacerle caso en el festín fiscal de los bonos. Si Karelim, como anteriormente lo hizo Karem Roca o Matilde Pinchi Pinchi, canta como antaño las Pandora, don Pedro se hundirá más rápido que el Titanic y ni ‘Plata como cancha’ Acuña le tirará un salvavidas.

CARLOS PAREDES

El periodista de investigación, autor del libro ‘El lagarto Vizcarra’, acaba de lanzar un nuevo libro, ‘El otro Vladi’, donde desnuda los secretos más oscuros y siniestros de Vladimir Cerrón, Palacio, el búnker de Breña y el partido Perú libre, y su relación con el mandatario. El periodista llega a una conclusión: De comprobarse que Castillo en tan poco tiempo se haya corrompido de esta manera tan grosera, no resistiría en un puesto de tanta responsabilidad. Pasaría a la infame lista de los presidentes que se han corrompido y están presos, extraditables o con comparecencia restringida. Sería el sétimo mandatario que pasa a ese club infame de los presidentes corruptos. Tal cual.

Carlos Paredes sobre Pedro Castillo, Karelim y Bruno Pacheco: “Van a aparecer más escándalos” (Foto: José Rojas)

MIRTHA VÁSQUEZ

La premier, a quien llaman ‘Cleopatra’, estaría como la reina egipcia, jaqueada por dos hombres fuertes. En este caso sería entre Castillo y Cerrón. Ella sabe que Cerrón pidió su cabeza a la hora de las negociaciones para evitar su vacancia y se está ‘amistando’ con el chotano. El exgobernador condenado no le perdona que ella haya mutado de la ‘izquierda jurel’ del Frente Amplio a la ‘caviar’, al coquetear con Verónika Mendoza, a la que no puede ver ni en pintura. Ni su postura ultraizquierdista, exhibida cuando amenazó a cuatro mineras con cerrarlas, la acercó a Cerrón. Su postura de dos caras no le hace ningún bien, su silencio ante el escándalo del boicot al examen de evaluación de los maestros, cuya responsabilidad recae en el ministro de Educación, demuestra que no está en la capacidad política para discernir sobre el bien y el mal en su gabinete. El cierre de la minera Las Bambas es una pésima señal para los inversionistas. Ahí se le ve el fustán de antiminera que deja a miles de trabajadores en la calle y causa millones de soles en pérdidas para nuestro país.

ALCALDESA ‘VISITADORA’

La que fuera alcaldesa Silvia Barrera Vásquez no es la única visitadora de Palacio en compañía de Bruno Pacheco. La actual candidata de Podemos en los próximos comicios municipales -según investigación de El Comercio- ingresó antes, en la comisión de transferencia, y se reunió con Félix Pino, secretario de Francisco Sagasti, ¡¡junto a Bruno Pacheco!! Pero la historia de Barrera es más truculenta: En noviembre del 2015 fue detenida por los serenos y la Policía de Carabayllo al tratar de ingresar con tres personas armadas a un terreno en las Lomas de Carabayllo, argumentando que eran de propiedad de su esposo Raúl Tropocco. La alcaldesa y sus pistoleros salieron de la comisaría por la intervención de Zamir Villaverde, el empresario que fue expulsado de la Fuerza Aérea y encarcelado dos veces por asalto, el mismo que ingresaba de madrugada a la casa de Breña y le ‘alquila’ (sic) un camionetón a ‘Fraycito’, el sobrino de Castillo, su hombre de confianza en el búnker. ¿Con qué autoridad el presidente puede hablar de honestidad si se rodea de personajes con pasado tan oscuro? Este caso también traerá cola. Apago el televisor.