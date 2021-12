Este Búho ve el panorama político más movido que nunca, con vergonzosos actos de corrupción y, encima, el avance de la pandemia. Por eso, les dejo estos ‘piqueítos’ con bastante ají, como les gusta a mis lectores.

LOS CHATS DE CASTILLO. La revelación de los mensajes que el presidente enviaba por WhatsApp al entonces comandante general del Ejército, José Alberto Vizcarra, demuestran sus intentos de interferir en los ascensos. Según las conversaciones mostradas por El Comercio, el chotano le pidió al militar coordinar ‘temas urgentes’ con su secretario Bruno Pacheco y además ascender al grado de coronel al comandante Víctor Hugo Torres Quispe.

Vizcarra le responde claramente que desea sostener una reunión personal con él, pues ‘existe mucha interferencia de distinta clase de intereses’. Lo demás es historia conocida: como Vizcarra no accedió a sus interferencias, fue sacado de su cargo y pasado al retiro. Tremendo maltrato a las Fuerzas Armadas.

EL FACTOR BRUNO PACHECO. El hombre de confianza del presidente estaba metido en todo, pues no solo presionaba a los altos mandos de las Fuerzas Armadas para que asciendan a los recomendados, sino que también ajustaba al jefe de la Sunat, Luis Enrique Vera -han sido revelados más de treinta mensajes-, para que favorezca a ciertas empresas a cambio de ratificarlo en el cargo.

Habría que ser bastante ingenuo para creer que Pacheco realizaba todas esas movidas sin el conocimiento de Castillo. El mismo mandatario hasta el momento ni siquiera ha salido a deslindar ni condenar el comportamiento de su secretario. Es más, cuando se oficializó la renuncia de este tras el escándalo del descubrimiento de los veinte mil dólares en su baño de Palacio de Gobierno, el profesor ¡¡le agradeció por los servicios prestados mediante una resolución que él mismo firmó!!

EL PAÍS EN RETROCESO. Como muchos peruanos que padecieron los años más oscuros del terrorismo del sanguinario Sendero Luminoso y de la crisis económica que estuvo aparejada, leo con verdadera pena la encuesta de Ipsos en la que el 56 por ciento de la población considera que nuestro país está retrocediendo. Esa cifra no se registraba desde 1991, cuando el genocida Abimael Guzmán andaba suelto y con sus hienas sembraba muerte y destrucción en todos los rincones del país.

Volaban torres de alta tensión, asesinaban a policías, dirigentes sindicales, comuneros y hasta a niños y embarazadas. Cientos de miles huían del horror en que estábamos sumidos para buscar un futuro en otros países. ¡Qué tal casualidad que tres décadas después un gobierno mil veces acusado de sus relaciones con Sendero provoque la misma desesperanza en millones de compatriotas! Y esa hazaña la ha logrado en poco más de cuatro meses.

EL GENERAL HABLA CLARO. En entrevista con Trome, el general Roberto Chiabra señaló que el profesor que está en Palacio no tiene palabra y que su gobierno está sin rumbo en estos momentos de crisis. Su percepción, como muestran las diferentes encuestas, es compartida por la mayoría de peruanos.

El hoy congresista enfatizó que el mensaje del presidente es de división a todos los peruanos. Además, dijo que al ser rechazada la moción de vacancia, Castillo se perdió una gran oportunidad para aclarar a todos los peruanos los cuestionamientos a su conducta. Comparto plenamente. Si soy víctima de acusaciones injustas, de injurias y calumnias, yo mismo pido ir al Congreso, sin necesidad de que nadie me obligue, y digo mi verdad. Si soy inocente, me someto a las preguntas que me hagan los que me atacan porque así no quedarán dudas de mi honestidad. El culpable, en cambio, huye, se esconde.

UNIVERSIDADES SIN LICENCIA. El primer zarpazo a la reforma universitaria ha sido dado en la Comisión de Educación del Congreso, que aprobó dar dos años más de plazo a las universidades con licencia denegada y buscan restarle poder a la Sunedu para que no exija más calidad. Incluso, la congresista María Cordero pidió que se incluya su voto en contra, pero no le hicieron caso.

Ese voto pudo ser decisivo, pues el resultado fue ocho votos a favor, siete en contra y una abstención. Llama la atención que los congresistas de Perú Libre, muchos de los cuales son profesores y que tanto dicen que están a favor de la educación, hayan votado a favor de dar este nuevo plazo. Las universidades no licenciadas no han cumplido en cuatro años o más las exigencias básicas que se les hacía y no creo que lo hagan ahora. El excongresista Daniel Mora dijo indignado: “A estas universidades solo les interesa ganar plata y no invertir nada, pese a que se les exonera de impuestos. Todo es mercantilismo”. Apago el televisor.

