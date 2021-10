‘Piqueítos’ de El Búho sobre el Gabinete Vásquez, Luis Barranzuela y ‘Los Dinámicos del Centro’

Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero después de brindar con hartas ‘chelitas’ el fin de semana largo. Por eso, agarro mi ‘espada del augurio’ de los ‘Thundercats’, que me permite ver más allá de lo evidente, para darles estos ‘piqueítos’ picantes que mis lectores reclaman.

LAS MALAS ELECCIONES DEL PRESIDENTE

Pese al necesario cambio de gabinete ministerial, la incertidumbre y los enfrentamientos continúan por algunos nuevos ministros. Esta situación es exclusiva responsabilidad de Pedro Castillo. Se equivocó de forma garrafal al elegir a Guido Bellido como premier y tardó más de dos meses para sacarlo. No olvidemos al canciller Héctor Béjar e Iber Maraví entre los más resistidos del anterior gabinete. Ahora, con Mirtha Vásquez al frente del Consejo de Ministros, el mandatario nos sigue poniendo algunas ‘bombas’, como los titulares de las carteras del Interior y de Educación, Luis Barranzuela y Carlos Gallardo. Los presidentes tienen el derecho de elegir a sus ministros, pero no a cualquiera. Los funcionarios para altos cargos deben ser los mejores y, si no es así, el Congreso tiene el deber de exigir que se rectifique. El Perú no es una chacra.

MINISTRO EN LA MIRA

El titular del Interior, Luis Barranzuela, aseguró que no renunciará pese a la lluvia de cuestionamientos que recibe porque ‘tengo la confianza del señor presidente’. Solo las más de 150 sanciones (suman 837 días de castigo) que recibió cuando fue policía eran suficientes para que ni siquiera se piense en él para dirigir la institución encargada de mantener el orden interno a través de la Policía Nacional. Pero encima, hasta hace días fue abogado de Guillermo Bermejo, Guido Bellido y Perú Libre. Obviamente hay un conflicto de intereses. Existe una orden de captura del Poder Judicial contra el secretario de organización nacional del partido del lápiz, Arturo Cárdenas, alias ‘Pinturita, y de otros cuatro de sus correligionarios a quienes se dictó 36 meses de prisión preventiva por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’. Cabe preguntarse si Barranzuela pondrá todo su empeño para ubicar y detener a quienes eran sus clientes.

′LOS DINÁMICOS DEL CENTRO’

La Fiscalía Anticorrupción que investiga a ‘Los Dinámicos del Centro’ señala que esta organización criminal estaría compuesta por cuatro niveles diferenciados. El primero sería encabezado por Vladimir Cerrón y el segundo por ‘Pinturita’. Si el juez dictó prisión preventiva para este, es de esperar que el dueño de Perú Libre corra la misma suerte. Cerrón ya ha sido condenado antes por corrupción y el fin de semana recibió otro duro golpe, pues la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló tres cuentas que están a nombre de su madre, en las que había más de un millón 400 mil soles. Los peritos se preguntan cómo una profesora jubilada puede tener semejante fortuna en el banco, además de varias propiedades. Según el documento de la fiscalía, la señora habría tenido ‘un presunto rol de testaferro respecto a las ganancias ilícitas generadas por sus hijos Vladimir y Waldemar, miembros de la organización criminal creada dentro del partido político nacional Perú Libre’.

AHUYENTAN A INVERSIONISTAS

En entrevista con Trome, el congresista Carlos Anderson, quien es un destacado economista, graficó el momento incierto de nuestra economía. ‘El dólar es una variable como la temperatura. Uno tiene fiebre, sube. Si le baja la fiebre, baja. Esa fiebre tiene que ver con la incertidumbre’. Si esta baja, también el dólar. En esa línea, enfatizó que para crecer y generar empleo es fundamental la confianza, pues nadie invierte si no sabe lo que va a pasar con su inversión. Por ello, sostiene con razón que la insistencia de una Asamblea Constituyente significaría más años de caos, de enfrentamiento, seguir posponiendo las verdaderas necesidades de las personas solo por privilegiar temas ideológicos y políticos. Apago el televisor.