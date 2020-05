Este Búho se mantiene atento ante el avance del letal coronavirus en todo el país. En pleno Estado de emergencia nacional surgen denuncias de vergonzosos actos de corrupción perpetrados por miserables que lucran con la vida y la salud de miles de peruanos. Les dejo estos ‘piqueítos’ bien picantes, que tanto reclaman mis lectores.

MINISTRO CON ROCHE: El gremio médico está indignado con el titular de la cartera de Salud, Víctor Zamora, y exige su renuncia, tras sus polémicas declaraciones sobre que dichos profesionales ‘son igual de ciudadanos que el resto de las personas’. Lo dijo tras señalar que es difícil decidir qué paciente graves con coronavirus debían ser trasladados desde alguna región a Lima. Los doctores, así como las enfermeras y otros profesionales de la salud, ponen el pecho en la primera línea de batalla contra el virus asesino, arriesgando su vida y las de sus seres queridos por atender a los enfermos más graves. Por eso, si bien todas las personas tenemos los mismos derechos, en esta situación tan grave es justo que tengan todo el respaldo de las autoridades por su delicada función de salvar vidas. Debido a esto, el médico Ciro Maguiña se quebró ayer y renunció al comité de expertos del Covid-19.

FOCOS DE INFECCIÓN: El presidente Vizcarra señaló que a nivel nacional hay 36 mercados en estado crítico que debían ser intervenidos de forma inmediata para evitar la multiplicación de casos de coronavirus. De ese total, veinte están en Lima y tres en el Callao. Las imágenes de miles de personas colmando los centros de abasto en todo el país son de terror, pues muchos vuelven a sus casas y contagian a sus hijos, pareja, padres ancianos y hasta a los vecinos. Lo más increíble es que varios se exponen al virus por comprar uno o dos productos, que además no son imprescindibles o que podrían adquirir en la bodega.

Martín Vizcarra advierte que peruanos irresponsables están llevando la muerte a sus hogares

QUÉ PASA CON LOS PIURANOS: Primero fueron decenas que aparecieron haciendo cola en la calle para comprar cerveza. Algunos creyeron que las imágenes eran una broma o memes, pues era increíble ver en plena cuarentena a gente con rumas de cajas en la vereda. Pero no, era cierto. El último domingo fueron grabados varios bailando en la calle durante una fiesta por el Día de la Madre. No solo es que desacataron la orden de inmovilización social, poniendo en riesgo su vida y la de otras personas por el contagio, sino que además demostraron una dolorosa falta de respeto a las víctimas y a sus familias que sufren. No puedes armar un fiestón cuando el Perú está de luto. El número de muertos en el país se acerca a los dos mil y Piura es una de las regiones más afectadas. ¡La gente está falleciendo en sus casas y en la vía pública!

Piura: Pobladores forman largas colas para comprar cerveza en plena cuarentena. (Video: Facebook)

ZONA DE DESASTRE: Loreto vive desde hace días terribles momentos por el coronavirus, pues el sistema de salud está colapsado. No hay oxígeno, no hay medicinas, no hay camas en los hospitales. Hasta ayer eran al menos ocho médicos fallecidos, además de las enfermeras muertas. Estos profesionales allá están abandonados. Solo nueve galenos de planta en el Hospital Regional atendían a cientos de enfermos. Como si fuera poco, el dengue también se ha ensañado con la región selvática. La gente en las calles, de rodillas y llorando, clama a Dios por un poquito de misericordia. Por eso, Ciro Maguiña insiste en que la región debe declararse en estado de desastre, y tiene toda la razón. ¡Pidan ayuda al extranjero, pero no dejen morir así a la gente!

LA BAJADA: El destacado médico Elmer Huerta señaló que tuvo acceso a un estudio realizado por científicos peruanos y mexicanos, en el que se concluye que la curva de contagios del nuevo coronavirus está ‘en plena meseta’ y que la próxima semana comenzaría la bajada. Dios lo oiga. En medio de tanta muerte y dolor, es un rayito de esperanza. Por eso, hoy más que nunca es imprescindible seguir con la cuarentena, la distancia social, el lavado de manos frecuente y otras medidas que frenen el contagio. Hoy más que nunca los peruanos debemos recordar que ‘¡sí se puede!’. Apago el televisor.