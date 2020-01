Este Búho analiza las elecciones del domingo más friamente. Los resultados son una cachetada para todos, pues nadie, ni analistas, encuestadoras o medios, pudieron prever lo que se venía. Unión por el Perú y el Frepap, dos agrupaciones a las que nadie daba chances, habrían obtenido entre ambas unas 33 curules. Es un mensaje de lo que podría pasar en las elecciones del 2021. La gente está harta con lo que está pasando en el país, con la violencia delincuencial, los pésimos servicios de salud públicos, la pobreza, en fin, cansados de la ausencia de Estado. Los peruanos aún no salen a las calles a reclamar como en Chile, pero el domingo han dado un aviso en las urnas. No esperemos que todo se salga de control.

EL VOTO DE ANTAURO: Pese a que su candidatura había sido declarada improcedente por el Jurado Nacional de Elecciones en noviembre del año pasado, Antauro Humala es la figura más visible de UPP y su principal apoyo se encuentra en el sur del país, como quedó demostrado el domingo. La mayor parte de sus 17 candidatos elegidos provienen de departamentos del sur como Moquegua, Tacna, Puno, Arequipa, Cusco, Ayacucho y otros. Han convencido a muchos sus propuestas radicales, como la pena de muerte para los corruptos y violadores de niños, no darle trabajo a los extranjeros y derogar la Constitución de 1993, además de lograr la libertad de Antauro, condenado a 19 años por las muertes en el ‘Andahuaylazo’. El financista y virtual congresista, Virgilio Acuña, señala que los militares deben salir a las calles a dar seguridad, algo que la mayoría aplaude. Los votos que Antauro atrae serían en gran parte de la ira, de los inconformes, de los olvidados por el sistema y que sienten que ya es hora de que la situación cambie.

EL ÉXITO DEL ‘PESCADITO’: Pocos lo podían creer cuando comenzaron a darse los primeros resultados del conteo rápido: ¡El Frepap estaba entre los primeros! Obviamente sus fieles le dieron su voto, pero también mucha gente que profesa otras creencias religiosas y que está descontenta. Por ejemplo, recién me entero que muchos jóvenes universitarios que no sabían por quién votar comenzaron a pasarse la voz por redes para que lo hagan ‘por el pescadito’. La mayoría ignora sus propuestas, aunque ayer el virtualmente electo congresista Wilmer Cayllahua sorprendió cuando dijo que ‘el mal está enquistado en el corazón y en la sangre’ de los homosexuales. Afirman que los fujimoristas intentarán convertirlos en sus aliados.

DANIEL URRESTI, EL MÁS VOTADO: Hasta ayer el general retirado del Ejército tenía más de 320 mil votos y seguía aumentando. Su gran respaldo confirma, primero, que la inseguridad ciudadana es una de las más grandes preocupaciones de la población y, segundo, que el peruano tiene debilidad por la autoridad de mano dura que no duda en ejercer la fuerza. Urresti, desde su cargo de gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, se enfrentó cuerpo a cuerpo más de una vez a ambulantes y hasta a delincuentes armados. La fórmula no tiene pierde, pues igual pasó con el alcalde victoriano George Forsyth, cuya aprobación se disparó tras pelearse con las mafias de Gamarra.

ACCIÓN POPULAR: Pasada la alegría inicial del triunfo del domingo, debe comenzar a definir su accionar como bancada, pues sus desconocidos candidatos han mostrado distintas posturas. La número 1 de la lista, Mónica Saavedra, dijo hace unos días que cumplirían un rol ‘obstruccionista democrático’ ante el gobierno. Una cosa es fiscalizar y otra ser obstruccionista. El partido de Fernando Belaunde sueña volver a Palacio el 2021 por cuarta vez y mucho dependerá del candidato que elijan, de su arrastre. En la anterior campaña Alfredo Barnechea fue el candidato y su campaña se vino abajo con el episodio del chicharrón. ¿Lo dejarán lanzarse una segunda vez? La lucha por ser elegido candidato será sangrienta.

QUEDARON AFUERA: Son varios conocidos, como Alberto Beingolea, quien pese a su alta aprobación, con unos 100 mil votos, no podrá estar porque el PPC no pasó la valla. Tampoco estará Mauricio Mulder pues el Apra no obtuvo los votos necesarios. Urresti, fiel a su estilo, le ofreció trabajo como jefe de Serenazgo en Los Olivos. Tampoco se les verá a Rosa Bartra y Yeni Vilcatoma, fujimoristas que intentaron hacerla con Solidaridad Nacional. Juan Sheput y Salvador Heresi también se despiden, pues Contigo no llegó ni al 1 por ciento.

Apago el televisor.