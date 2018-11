'Piquitos' de El Búho 

Este Búho abre sus ojazos para ver con atención todo lo que ocurre en la política peruana. Aquí les dejo mis reclamados ‘piquitos’, fugaces y cortitos como los besos que Brunellita le da a su ‘Chucky’ Richard Acuña.



BÚNKER NARANJA: Uno de los argumentos del fiscal José Domingo Pérez para pedir la prisión de Keiko Fujimori fue que si seguía libre continuaría actuando para torcer la ley en sus procesos judiciales, como cuando se reunió con el destituido y hoy encarcelado juez supremo César ‘Hermanito’ Hinostroza, quien prometió ayudarla. Pero vemos que la prisión donde Keiko está se ha convertido en el nuevo fortín naranja, pues no solo su familia, sino gente de su partido la visita en todo momento, además de que el exterior de la prisión está tomado por sus más violentos partidarios, quienes arman disturbios y golpean a quien les da la gana, incluidos periodistas, mientras los policías no hacen nada. ¿De qué hablarán Keiko y su gente de confianza en las largas horas que es visitada? Si el juez Richard Concepción Carhuancho la encerró para evitar que haga coordinaciones, entonces parece que la medida no está teniendo ese efecto. Ese penal es tierra de nadie.



ALAN NERVIOSO: A muchos llama la atención que Alan García esté tan activo en las redes sociales en los últimos días, afirmando que se está perpetrando un ‘golpe de Estado’ en el Perú por parte del presidente Vizcarra. El fiscal José Domingo Pérez, quien integra el Equipo Especial del caso Lava Jato e investiga para quién eran los 24 millones de dólares en coimas que la corrupta Odebrecht pagó para construir la Línea 1 del Metro de Lima, citó a García para que en los próximos días dé su manifestación por este caso. Pedro Cateriano no descarta que el psicosocial del ‘golpe’ tendría el objetivo de ir preparando el ambiente necesario para pedir asilo en España y así escapar de la Justicia. Insisto, se debe investigar a fondo para quién eran esos millones depositados en Andorra.



INFORME LAVA JATO: El Congreso debate hoy el cuestionado informe final del caso Lava Jato, que ha sido considerado una ‘payasada’ porque excluye a Alan García y Keiko Fujimori, pese que la misma Odebrecht reconoció que entregó decenas de millones en sobornos a funcionarios del régimen aprista y que aportó más de un millón de dólares a la campaña de Keiko para el 2011. La presidenta de la comisión, Rosa Bartra, sustentará esta mañana el documento que, pese a su desesperada negativa, fue desclasificado y está en poder de todos los congresistas. O sea que le espera una lluvia de críticas.



EL TREMENDO FISCAL: Es de Ripley el caso del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien se aferra al cargo a pesar de que la inmensa mayoría de peruanos le pide que se vaya a su casa. Pero en lugar de eso, amenaza a su fiscal José Domingo Pérez y también al presidente Vizcarra. Es el ‘as’ bajo la manga del fujimorismo, que tras lograr la salida de PPK de la presidencia, ahora planearía hacer lo mismo con Vizcarra, porque lo culpan de sus desgracias. Y el caso Chinchero sería la llave para lograrlo. Para llegar al mandatario, Chávarry ya denunció al exministro Thorne por cohecho activo genérico y tráfico de influencias. Chávarry es defendido por el fujimorismo y la prueba, aparte de los chats de La Botica donde coordinan para protegerlo, es que el congresista de Fuerza Popular, César Segura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, volvió a postergar la revisión de las denuncias contra Chávarry. Demasiada suerte tiene el ‘Hermanito’.



CHIM PUM: Ricardo Boleira, uno de los más altos funcionarios de la constructora Odebrecht en el Perú, confesó a la Fiscalía con lujo de detalles cómo es que dieron un soborno de 4 millones de dólares al gobernador regional del Callao, Félix Moreno, para construir la vía Costa Verde del primer puerto. Por eso, los chalacos se preguntan cómo es que Moreno está libre, luego que se le revocó la prisión preventiva. La comisión del Congreso que ve los casos de corrupción en el Gobierno Regional del Callao lo ha citado para hoy, a fin de que brinde su manifestación. ¿Habrá justicia? Apago el televisor.