'Piquitos' de El Búho

Este Búho advierte que el panorama político está más movido que Kike Suero y el ‘Chato’ Barraza saliendo de una fiesta por ‘Bajada de Reyes’, auspiciada por Ron Pomalca. Por eso, les presento estos ‘piquitos’ fugaces como los que le da Brunellita a su ‘Chucky’ Acuña.



CONSEJITOS A VIZCARRA: Insisto con el tema. Aplaudo la firmeza del presidente al enfrentar la corrupción y saludo que este 2019 lo haya denominado ‘Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad’. Pero también esperamos que ese ímpetu que tiene para enfrentar a la fuerzas oscuras, lo traslade para gobernar, sobre todo para acelerar el crecimiento económico del país, incentivando la generación de empleos formales y promoviendo inversiones a gran escala. El chip de ‘Darth Vader’ Chávarry ya se acabó y debe olvidarse de buscar aplausos y aprobaciones de la platea y las encuestas, para empezar a gobernar de verdad.



PLANETA CHÁVARRY: Francamente, al ver y escuchar al renunciante Pedro Chávarry, uno se pregunta dónde quedaron esos grandes juristas que pasaron por la Fiscalía de la Nación. O peor aún, ¿en qué país o en qué planeta vive Chávarry? ¿Cómo un hombre con tantas limitaciones ya no solo intelectuales, sino de simple percepción, de reflejos y de interpretación de una realidad, pudo llegar a ser la máxima autoridad del Ministerio Público? Decir que ‘las marchas en su contra en Año Nuevo eran pagadas’ evidencia lo equivocado y ciego que estaba, pues hasta ahora no comprende que con sus absurdas y abusivas acciones él mismo cavó su propia tumba.



ASESORA ‘ÍNTIMA’: La situación de Chávarry se sigue complicando. La Policía de Delitos de Alta Complejidad identificó a Rosa María Venegas Mello como la persona que violó el lacrado de las oficinas del asesor Juan Manuel Castro con ayuda de tres agentes que trabajaban como resguardo de Chávarry. Venegas Mello fue filmada in fraganti sacando ¡tres cajas! con documentos. Este delito puede llevarla a la cárcel, pero ella se defendió diciendo que fue a sacar ‘cosas íntimas’. Antes de trabajar con Chávarry, era asesora de la fujimorista Karina Beteta. Fuentes de la avenida Abancay aseguran que Venegas hacía de nexo entre Fuerza Popular, Chávarry y el Apra.



SALAVERRY Y CUATRO MÁS: Luego del duro golpe recibido por la renuncia de Chávarry, a quien blindaron a morir, la bancada de Fuerza Popular encaja otro trastazo, no solo por la renuncia de Daniel Salaverry, sino que con él aprovecharon para salir por la ‘puerta grande’ otros cuatro parlamentarios más por distintas razones. Miguel Castro y Rolando Reátegui, porque están acogidos a la colaboración eficaz en un caso que involucra a Keiko. También se fueron Yesenia Ponce y Glider Ushñahua, molestos por las conductas infraternas dentro del partido ‘naranja’. Pero la puerta está abierta y, según dicen, otros fujimoristas estarían abandonando el barco. Una de ellas sería Lourdes Alcorta, la otrora locuaz congresista que desde que el fujimorismo entró en crisis con la encarcelación de Keiko, se volvió más muda que Lucho Castañeda, pues ya no quiere ‘quemarse’ defendiendo lo indefendible como sus colegas Tubino o Salgado. De los 73 congresistas que tenía inicialmente, el fujimorismo ahora solo se queda con 56.



VERANO TRAIDOR: Los limeños no solo sufren un alarmante incremento de la temperatura en este verano que recién comienza. La verdadera tortura para automovilistas y pasajeros de transporte público es el caos vehicular que originan las obras inconclusas dejadas por el exalcalde Luis Castañeda Lossio. Todas las obras dentro de la ciudad tenían fecha de entrega: ‘antes del 31 de diciembre del 2018’. Sin embargo, la de la avenida Circunvalación, los trabajos de la Estación Andrés Reyes, en San Isidro, y sobre todo, el viaducto Armendáriz, en la Costa Verde, no están terminados o siquiera en la mitad. Pero lo inaudito se ve en la rehabilitación de la Antigua Panamericana Sur, que causa terribles embotellamientos en estos días, cuando el tránsito al sur es obligado para los veraneantes. El alcalde Jorge Muñoz debe olvidarse de bicicletear para las cámaras o de andar quejándose y criticando al ‘Mudo’. Él sabía lo que era agarrar esa ‘papa caliente’ que es Lima. A trabajar duro o a llorar a la playa. Apago el televisor.