'Piquitos' de El Búho 

Este Búho observa cómo la coyuntura política se desenvuelve de manera fugaz, como los ‘chapecitos’ relámpago que le brinda Brunellita a su ‘Chucky’ Acuña. Por eso, les presento mis contundentes ‘Piquitos’, que tanto reclaman mis lectores.



¡CUIDADO PRESIDENTE!: Me parece que el presidente Vizcarra se equivoca cuando señala que la caída en su aprobación es porque hay algunos que ‘tratan de confundir a los ciudadanos con mentiras y medias verdades’. El bajón responde a varios factores, uno de ellos es, por supuesto, la entrega de dinero del ‘Club de la Construcción’ para la campaña del partido de PPK cuando el hoy mandatario era jefe de campaña. Pero Vizcarra no solo cae por eso, ya que los fiscales anticorrupción están haciendo su trabajo. Ese chip ya debe quitárselo, debe gobernar de verdad con ministros ejecutivos. Falta empleo, estamos perdiendo la lucha contra la anemia, los padres se amanecen por una vacante en colegios, que están en ruinas. Esa es su principal tarea. Si el premier y algunos ministros no lo ayudan, cámbielos.



CAYÓ ‘LA PAMPA’: La minería ilegal y la deforestación avanzaron como un cáncer mortal en los bosques, que son el último pulmón del planeta, a niveles escalofriantes. En el 2018 se perdieron 9 mil 280 hectáreas de vegetación por culpa de los miserables mineros ilegales. Ellos tenían en ‘La Pampa’ una zona de explotación minera enclavada en un área de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata (Madre de Dios), transformada en tierra de relaves y que miles de mineros ilegales han convertido en Sodoma y Gomorra. Antros de prostitución infantil, delincuencia y sicariato, comercialización de drogas. Todo eso campeaba en ‘La Pampa’. Es una buena noticia, reclamada tantas veces en esta columna, que en un megaoperativo, el gobierno le haya asestado un durísimo golpe a las mafias, al tomar esa ‘tierra de nadie’ con militares, policías y fiscales. En este lugar, se procederá a la instalación de un cuartel militar para que no vuelvan a ingresar los indeseables mineros ilegales. Luego, se implementarán programas para la formalización de mineros y campañas para capacitar a los pobladores a dedicarse a cultivos u otros oficios. ‘La Pampa’ era una vergüenza ambiental a nivel mundial. ¡Hay que salvarla!



LUIS ‘PROHIBIDO’ MOLINA: Este Búho saludó la iniciativa del alcalde del Miraflores, al erradicar las construcciones invasoras de espacios públicos en el pasaje San Ramón o Calle de las Pizzas y recuperarlas para el tránsito del público. Pero, sobre todo, aplaudió la erradicación de la ilegal venta de drogas, prostitución de ambos sexos, travestis ladrones y borrachos con delirium tremens, quienes eran reyes en la madrugada, en las primeras cuadras de Berlín. También no me pareció mal que pusiera sobre el tapete la conveniencia de prohibir que las motos transiten con dos personas, para evitar tantos asaltos. Pero que pretenda prohibir que los cambistas chambeen en el distrito me parece una medida extrema. Los cambistas miraflorinos son una necesidad, sobre todo para los turistas, y los organizados de chalecos guindas hasta contribuyen al turismo orientando al extranjero y son garantía de honestidad y precio cambiario justo. Debe buscarse otra forma de protegerlos de la delincuencia, pero borrándolos del mapa se les asesta un golpe más duro que el de los malditos ‘raqueteros’ y asaltantes.



BECERRIL ACABADO(S): Del otrora furibundo fiscalizador fujimorista Héctor Becerril ya no queda nada. La empresaria Mirtha Gonzales, investigada por pagar coimas al exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, y dos regidores, para obtener la buena pro de una obra para su empresa por 11 millones de soles, acusó directamente, en ‘Cuarto poder’, a Becerril. “A través de su hermano Wilfredo compré material para la remodelación de su casa en Trujillo por el valor de 75 mil soles”, señaló. El congresista no convenció a nadie, pues la empresaria entregó a la Fiscalía facturas, correos y vouchers que están conectados con los hermanos Becerril. Gonzales terminó su testimonio, en el reportaje, lapidándolo al decir que el cabecilla de esta asociación para delinquir ‘era Héctor Becerril’. Por lo pronto, ya el Frente Amplio y Nuevo Perú presentaron denuncias constitucionales en su contra. Al parecer no dos, sino tres de la familia Becerril irán al matadero.



Apago el televisor.