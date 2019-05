'Piquitos' de El Búho 

Este Búho duerme con un ojo abierto, pues siempre estoy atento a lo que pasa en nuestra política, que está más movida que el ‘Chato’ Barraza en el día del pisco y con barra libre. Por eso les presento mis reclamados ‘piquitos’, tan fugaces como los besos que le da Brunellita a su ‘Chucky’ Acuña.



LOS AUDIOS DE BARATA: La dañada imagen de Alan García queda peor tras las declaraciones de Jorge Barata, quien fuera el máximo representante de Odebrecht en Perú, que afirmó que el fallecido líder aprista sabía de los sobornos pagados en el gobierno de Alejandro Toledo y no hizo nada. En un audio de las confesiones del brasileño al fiscal José Domingo Pérez, se le oye decir que la actitud de García ‘me daba bastante tranquilidad’ para sacar adelante nuevos proyectos. También señaló que el exmandatario era el ‘gestor’, el ‘dueño’ que garantizaba que todo, es decir, la adjudicación y ejecución de las obras, se realizara sin problemas. El periodista de investigación Miguel Ramírez declaró en una entrevista que los más de cuatro millones de dólares que la constructora brasileña entregó a Luis Nava, señalado como testaferro de García, no son nada, pues hay muchas más obras millonarias realizadas, por lo que hace falta seguir la ruta del dinero.



OLLANTA TIEMBLA: La fiscalía presentaría hoy o mañana la acusación formal contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por delito de lavado de activos y liderar una organización criminal por el caso Odebrecht. De esta forma, se pasará al juicio oral contra ambos y su situación se ve bastante complicada, pues hay varias evidencias que no los favorecen. Solo basta recordar que Barata aseguró a la fiscalía que Odebrecht dio al Partido Nacionalista tres millones de dólares para la campaña de Humala del 2011, en la que ganó la presidencia. Luego, el mismo directivo declaró que Nadine le pidió, de toda esa plata, le entregue a ella unos 2 millones de dólares, que él le dio en armadas de 200 mil, 300 mil y 400 mil dólares.



EL GENERAL EN SU LABERINTO: El legislador Edwin Donayre está desaparecido desde hace días, incluso antes de que el Congreso le retirara la inmunidad parlamentaria, luego de que el Poder Judicial confirmó su condena de cinco años de prisión efectiva por el robo de miles de galones de combustible el 2006, en el llamado caso ‘Gasolinazo’. A fines de agosto del año pasado el militar en retiro ya había sido sentenciado y el Parlamento se negó a entregarlo a la justicia, pues de forma inexplicable le mantuvieron su inmunidad. Este caso es vergonzoso y más tratándose de un ex Comandante General del Ejército. Que sea condenado por robo es deprimente, pero más que no tenga la valentía de dar la cara y afrontar las consecuencias de sus actos.



AUMENTARON LOS ROBOS Y ASALTOS: En entrevista con Trome, el ministro del Interior, Carlos Morán, reconoció que se están produciendo más actos delictivos, para lo que tiene un plan de seguridad focalizado en los distritos donde más se producen estos hechos. Creo que el gobierno del presidente Vizcarra está obligado a apoyar esta lucha otorgando más recursos. Los criminales acogotan al Perú y no se ve al primer mandatario reaccionar con la energía necesaria. Tampoco se puede negar que la inseguridad aumentó por el ingreso al país de numerosos delincuentes venezolanos, a quienes hay que cazar y expulsar. Ya bastantes problemas tenemos con los nuestros como para importarlos. Y eso no es xenofobia, sino actuar de forma responsable. La inmensa mayoría de venezolanos en Perú son gente decente y trabajadora que merecen nuestro respeto.



180 AÑOS DE HISTORIA: El 4 de mayo de 1839, solo 18 años después de la proclamación de la independencia del Perú, salía a las calles el primer número de El Comercio. Prácticamente, ha estado presente en toda nuestra vida republicana, como testigo de la historia. Por eso, hay que subrayar su tenacidad y la valentía de sus periodistas para soportar confiscaciones y presiones de todo tipo en épocas de dictadura. En los tiempos actuales, la prensa libre sigue jugando un papel fundamental, pues la información objetiva y la denuncia son las mejores armas para el mantenimiento de la democracia. ¡Felices 180 años!



Apago el televisor.