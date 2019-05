‘Piquitos’ de el Búho

Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero saliendo de madrugada de la pollada de los ‘Cómicos ambulantes del Parque Universitario’. Por eso, les presento mis ‘Piquitos’ cortitos como los besitos que le da Brunellita a su ‘Chucky’ Richard Acuña.

EL ARTISTA DEL AÑO: ‘Tiene vena artística’, opinaron viejos cronistas parlamentarios cuando vieron llegar al presidente Martín Vizcarra al Congreso ‘chalequeando’ a su ministro de Justicia y su premier, con cara de malo, para anunciar que ellos no iban a participar en la Comisión de Constitución del Parlamento, en protesta porque esta archivó en ‘modo express’ la propuesta del Ejecutivo sobre la ‘inmunidad parlamentaria’.

Puede que Vizcarra tenga razón, que el Congreso no tiene voluntad para apoyar las reformas, pero este columnista sigue pensando que el mandatario actúa solo por ‘reflejo’. Si la oposición no lo provocara seguiría ‘paralizado’, como señalan algunos analistas. Este ‘arrebato’, obligado por su caída en las encuestas, no va a ocultar la percepción del ciudadano de a pie que tiene ahora del presidente. Que no está gobernando. Porque lo de ayer fue una actuación ‘para la platea’: El pueblo quiere que utilice esa vehemencia para combatir, en primera fila, a la inseguridad ciudadana, haciendo chambear al ministro de Economía, buscando reactivar la inversión para que genere más empleo. Allí debe mostrarse agresivo y pechador. Mucho cuidado con este jueguito, que nada bien le hace a la democracia.

LOS ‘REYES DEL HEMICIRCO’: Nunca imaginé que, por la piconería de estar impedidos de reelegirse, iban a tirar por la borda proyectos de reformas políticas por las que, cuando Vizcarra estaba arriba en las encuestas, juraron que las iban a aprobar. Fue una pantomima que justamente Héctor Becerril, un congresista con gravísimas denuncias en la mochila, fundamentara que se debía archivar el proyecto para que los legisladores sigan gozando de una irrestricta inmunidad parlamentaria y puedan eludir a la justicia, como lo hizo el general Edwin Donayre.

Así se ha portado la mayoría fujiaprista, aprovechando que las encuestas no le sonríen ahora al mandatario, y porque ya se les acaba el tiempo de gozar en sus escaños. Ya nada puede sorprender de un Congreso que avergüenza a la gran mayoría de la opinión pública, a la que no le dan risa sus payasadas, sino una terrible indignación.

COMISIÓN SIN ÉTICA: En el colmo del ‘blindaje’, la Comisión de Ética del Congreso acordó no abrir investigación a su presidenta Janet Sánchez, por cobrar un ‘bono de representación’ cuando ella no realizó ninguna actividad porque estaba en el extranjero, tal como ella misma lo reconoció en un programa dominical. ¿Por qué entonces no acordaron investigarla? ¡¡Porque algunos congresistas también habían incurrido en una falta igual!! Sánchez dijo que si ya ‘devolvió la plata’, ya no había ninguna falta. Después de esto, ¿alguien confiará en que esa comisión verdaderamente castigará a quien cometa faltas éticas?

LA AMIGA DE NADINE: Eran tan pero tan amigas que hasta están acusadas por los mismos delitos. Rocío Calderón, quien saliera a la luz por ser la tristemente célebre ‘amiga’ de la primera dama, a quien le prestó su tarjeta de crédito para realizar compras suntuosas, otra vez vuelve a las primeras planas. Además de estar sindicada por el fiscal Juárez Atoche de pertenecer a la red criminal de Ollanta y Nadine Heredia, le acaba de salir otra acusación: habría cobrado 180 mil dólares a OAS.

Pero ojo, según el colaborador eficaz, quien solicitó el dinero fue Nadine durante una cena. El funcionario brasileño le sugirió que le diera un nombre de confianza para hacer el ‘contrato’ y la primera dama dio el de Rocío Calderón. Durante un año recibió diez mil dólares mensuales. Al cabo de un año, Nadine pidió que se extienda a seis meses más, de allí la suma de 18 mil dólares. Los millones de peruanos que ganan con su sudor novecientos soles de sueldo mínimo se preguntan, a gritos, ¿es tan difícil caminar derecho? Apago el televisor.