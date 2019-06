'Piquitos' de El Búho

Este Búho ve el panorama político más movido que ‘Kike’ Suero siguiendo la celebración de su 25 aniversario artístico en un karaoke. Por eso, les presento mis ‘piquitos’ cortitos y fugaces, como los que le da Brunellita a su ‘Chucky’ Richard Acuña.



MAÑANA ES EL ‘DÍA D’: El premier Salvador del Solar sustentará la cuestión de confianza ante el pleno del Parlamento. Si este no aprueba las reformas de justicia y política planteadas por el Ejecutivo, entonces los ministros deberán renunciar y el presidente Vizcarra podrá disolver el Congreso y convocar a elecciones dentro de los siguientes cuatro meses. La situación es bien delicada, pues si eso ocurre, el segundo semestre del año, para empezar, será peor que el actual, pues se vienen perdiendo puestos de trabajo y la economía continúa sin reactivarse. Los llamados ‘padres de la patria’ deben pensar bien lo que harán y no ser irresponsables en sus decisiones. Por lo pronto, al menos dos bancadas anunciaron que votarán en contra del pedido de confianza, para que así se cierre el Congreso, pues señalan que es la única forma de frenar a la bancada fujimorista, que solo bloquea las reformas y blinda a los corruptos.



LOS RESPONSABLES: Este complicado panorama de confrontación, que no le hace ningún bien al país, es responsabilidad del propio Martín Vizcarra y de la bancada fujimorista. El mandatario no está gobernando bien, pues la economía está estancada, la violencia delincuencial es cada vez más terrible, los hospitales son un infierno para miles de desesperados pacientes que agonizan en sus pasillos y muchos colegios se caen a pedazos. Por su parte, la bancada naranja se la pasó blindando, mientras dejaba olvidadas las reformas presentadas por el Gobierno para su aprobación. La gota que derramó el vaso fue la protección que dieron al cuestionado exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, para evitar que se le investigue por organización criminal. La gente se indignó. Encima, anoche el programa Panorama difundió un video en el que se ve a Chávarry salir de la casa del ‘Hermanito’ César Hinostroza, sí, el mismo al que tantas veces negó como amigo.



CHÁVARRY ‘A LA MEDIDA’: Desde que Pedro Chávarry fue elegido fiscal de la Nación, hasta ahora que sigue como fiscal supremo, ha sido un elemento de confrontación que no deja de crispar los ánimos de los peruanos. La valiente fiscal Rocío Sánchez, titular contra el Crimen Organizado del Callao, señaló que Chávarry era el fiscal ‘a la medida de la organización (Los Cuellos Blancos)’ para encubrirla, y que el también fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza filtró información sobre la investigación. A los peruanos no les cabe duda de que quienes protegen a Chávarry, en realidad se oponen a que se sepa toda la verdad de la mafia. Sánchez adelantó que en un mes se presentará una nueva denuncia contra Chávarry por ‘Los Cuellos Blancos’ y que se han corroborado los vínculos de este fiscal con el partido de Keiko Fujimori.



ASESINOS VENEZOLANOS: La brutal ferocidad con que actúan los criminales venezolanos en nuestro país indigna y preocupa a los peruanos. A un joven trabajador de un hostal en el Callao lo mataron de nueve puñaladas para robarle ¡180 soles! Y esta semana, un ‘llanero’ bajó de una mototaxi en una calle de Barrios Altos y de frente disparó en la cabeza a un padre de tres niños, que murió al instante. Luego, procedió a bajarle los pantalones para robarle el dinero que llevaba. ¿De qué clase de bestias estamos hablando? Estos son solo dos ejemplos de una larga lista de homicidios y otros delitos perpetrados por lacras llegadas de Venezuela. Por eso, noto en las calles un comprensible rechazo cada vez mayor a ciudadanos de ese país. Hay que aclarar que la gran mayoría de ellos son pacíficos y trabajadores que solo quieren vivir dignamente y que siempre serán bienvenidos. Pero las autoridades deben actuar con dureza contra los criminales que vienen a derramar sangre. Primero, hay que impedirles el ingreso con mejores controles en las fronteras, y cazar a los que logren pasar para expulsarlos.



Apago el televisor.