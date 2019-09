'Piquitos' de El Búho 

Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero en la fiesta de la Vendimia de Ica, donde abundan el pisco, el vino y la trepadora y rica cachina. Por eso les presento mis ‘piquitos’, cortitos y fugaces, como los besitos que le da Brunellita a su ‘Chucky’ Richard Acuña.



EL DILEMA DE VIZCARRA: Cada vez se estrechan los márgenes de maniobra del presidente Vizcarra, por las amenazas de congresistas apristas y fujimoristas de impulsar un pedido de vacancia en su contra y por las trabas que el mismo Congreso viene poniendo, para retrasar el debate de adelanto de elecciones. La gente lo apoya cuando se enfrenta al muy desprestigiado Parlamento, donde la mayoría de ‘padres de la patria’ se aferran a su curul por los suculentos sueldos y no por cuestión de principios. Parece que crece en el interior de la Comisión de Constitución la postura de rechazar el pedido de adelanto de elecciones y mandarlo al archivo. ¿Qué hará entonces el presidente? ¿Cerrará el Congreso? Él dice con satisfacción que cada vez más peruanos se lo piden. Preocupante.



COCINAN LA VACANCIA: Es evidente que los fujiapristas están cocinando un plan de vacancia para sacar a Vizcarra de Palacio. El congresista Mulder ya anunció que presentará una moción en ese sentido, apenas se vote el pedido de adelanto de elecciones. Sin embargo, los peruanos se muestran en contra de la salida de Vizcarra y, en cambio, mayoritariamente exigen que se vaya el Congreso. El mandatario no se cansa de repetir que no retrocederá ni un centímetro en su propuesta de ir a las urnas el próximo año. Este panorama de confrontación e incertidumbre genera más inestabilidad política y, por lo tanto, retrasa las inversiones. Así, es imposible que se pueda detener la pérdida de puestos de trabajo formal.



¡PÓNGANSE DE ACUERDO¡: Por el bien del país, deberían terminar con las confrontaciones y llegar a un punto de acuerdo. Mientras nuestras autoridades se pelean como perros y gatos, la delincuencia sigue matando inocentes, la reconstrucción del norte del país continúa esperando, miles de enfermos sufren en los hospitales por la falta de medicinas y camas, la anemia no tiene cuándo ser derrotada y, por si fuera poco, la economía yace estancada y miles de jóvenes no pueden encontrar trabajo porque no hay oportunidades. Esos muchachos pasan a engrosar cada año las enormes filas de desempleados, viéndose obligados a ganarse la vida de cualquier forma. ¡Quién piensa en ellos!



SOTOMAYOR Y VAMOS PERÚ: La semana pasada, el cuestionado exalcalde del Callao, Juan Sotomayor, hizo una reunión con los miembros de su partido Vamos Perú, en la que estuvo presente el extitular del Congreso, Daniel Salaverry, al que prácticamente lanzaron a la presidencia. En lugar de dedicarse a estas actividades, Sotomayor debería aclarar las graves acusaciones en su contra. Hasta hace un año tenía nada menos que 92 denuncias vigentes por lavado de activos, estafa, peculado, abuso de autoridad, usurpación de funciones y maltrato físico y psicológico, entre otras, la mayoría de cuando fue burgomaestre de Bellavista por Chim Pum Callao. ‘Vitocho’ García Belaunde no duda en señalar que Vamos Perú es un partido de fachada, una especie de cascarón, la continuación de Chim Pum Callao, ‘el partido que más daño le ha hecho a los chalacos’.



EL TEMIBLE ‘BEBACHO’: El capturado Félix Grández Lévano, alias ‘Bebacho’, es uno más de los peligrosos delincuentes que empezaron en el hampa desde pequeños. Con 20 años de edad, tiene 21 denuncias, entre ellas por violentos asaltos en banda y hasta homicidios. Es señalado por la policía como el asesino de una jovencita de 18 años, a quien arrolló con una mototaxi para robarle su celular. ‘Bebacho’ es de Barrios Altos, en cuyas calles comenzó robando desde chico. Hoy, temeroso de morir, indica que una banda rival de ‘La Huerta Perdida’ quiere eliminarlo. Lo más triste es que cada vez más, pequeños de 10 años y hasta menos ingresan al mundo del crimen, la mayoría de veces de la mano de sus propios familiares. ¡Imperdonable! Apago el televisor.