Este Búho ve el panorama político más telúrico que el piso boliviano, que terminó con la renuncia de Evo Morales.



NO, SEÑOR PRESIDENTE: Este columnista viene opinando desde hace algún tiempo que el mandatario Martín Vizcarra debe dejar de ver las encuestas y ponerse a gobernar de verdad en los temas que realmente preocupan a la población: la terrible inseguridad ciudadana y el crecimiento económico. Ahora que ya no tiene a quién culpar, luego que disolviera el Congreso, y bajó trece puntos en un mes, en vez de aprender la lección, aprovecha ceremonias públicas, inauguraciones o eventos diplomáticos para inmiscuirse en el proceso electoral. El asunto no es que hable mal o bien de determinado candidato o grupo político. Lo que debe hacer es sencillamente ¡no opinar sobre ese tema! ¿O pretende que solo sus ayayeros lleguen al nuevo parlamento?



OJO CON EL JURADO: Si los entes electorales fueran dulces, entonces el Jurado Nacional de Elecciones sería una gelatina, ese dulce que tiembla en el plato. Porque dadas las presiones que recibe, se ha demorado una eternidad para resolver el tema de si los congresistas ‘disueltos’ pueden postular. Y esa demora es sospechosa y entorpece el proceso. Algunos de esos excongresistas son verdaderamente impresentables, oportunistas que se han mudado a ‘vientres de alquiler’. Pero no es el Jurado, algunos ministros ni el presidente quienes deben ordenar que no postulen. Que sea el elector el que les dé una patada en las cuatro letras y los ignore con su voto. Esa es la democracia.



YOSHIYAMA ECHA A KEIKO: No fue su tío Jaime, quien pretendió justificar que los 800 mil dólares recibidos por Fuerza Popular fueron ¡una donación de un millonario chileno muerto! Quien acaba de hundir con su testimonio a la lideresa de Fuerza Popular fue su sobrino Jorge Yoshiyama Sasaki. Este confesó que la ‘China’ le ordenó a su tío ‘hay que negar los aportes de Odebrecht’, pero lo más grave fue: “Ella misma me dijo que habló con Hinostroza (César, el ‘Hermanito’), iban a aceptar su casación (para tirarse abajo la investigación de la Fiscalía) y que todo iba a salir bien”. Con este testimonio se cae la posible defensa del presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, para sacarla de la cárcel.



QUÉ TAL HINOSTROZA: Bien dicen que la corrupción es el principal cáncer de una sociedad y ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ constituyeron un tumor maligno. Nuevos audios revelarían vinculaciones del empresario Salvador Ricci con César Hinostroza y Walter Ríos, quienes lo habrían ayudado a ‘entorpecer’ el pago de ¡siete millones de dólares que el primero debía abonar al Estado. Las conversaciones entre Hinostroza y Ríos con el hijo del hotelero son inauditas y una vergüenza para los magistrados honestos. Llegaban a tal conchudez que el ‘Hermanito’ le pedía cotizaciones y ‘ayuditas’ para viajes de placer a Panamá y Madrid. ¡Qué vergüenza!



SE LE ACABÓ LA FIESTA A EVO: La justicia tarda, pero llega. Evo Morales se vio obligado a renunciar. Estaba acorralado. El pueblo ya le había ‘bajado el dedo’ a este sátrapa, que se olvidó que un día fue un dirigente indígena surgido del pueblo y quiso convertirse en un autócrata del Altiplano. No respetó la decisión de las mayorías, que hace rato hasta en un referéndum lo abofetearon en la cara y le dijeron que ya no querían que se reelija. Pisoteó su propia consulta popular y en confabulación con una Corte Suprema servil, postuló al caballazo e hizo trampa en las últimas elecciones, al reelegirse con fraude. No hizo caso a nadie, pero lo peor de todo es que Evo no renuncia por las protestas del pueblo. Él ordenó a las fuerzas policiales reprimir las legítimas manifestaciones y, cuando los policías se dieron cuenta de que defendían la ambición de un sujeto que pretendía convertirse en dictador perpetuo, que ordenaba disparar contra inocentes, le dieron la espalda, sobre todo las Fuerzas Armadas, que le pidieron su renuncia. Sería bueno que se identifique aquí en nuestro país a los seguidores de estos dictadorzuelos, esa izquierda que pregona honestidad, manos limpias, lucha por el pueblo, y roba más que la derecha.



Apago el televisor.