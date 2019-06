‘Piquitos’ de el Búho

Este Búho sale a caminar bien abrigadito por el lluvioso malecón. Compro mis diarios favoritos y desayuno mi juguito de papaya, pan francés calientito con jamón del país y mi tazón de leche con Milo. Satisfecho, escribo estos ‘Piquitos’ cortitos y fugaces, como los que le da Brunelita a Richard ‘Chucky’ Acuña. Y ya lo saben, el que se pica pierde.

CUIDADITO CON LA ECONOMÍA: Este columnista lo vino advirtiendo hace meses, que el presidente Vizcarra se había vuelto monotemático con el tema del combate ‘anticorrupción’, que le dio réditos en la aprobación popular, pero descuidó totalmente otros aspectos prioritarios para el país como la reactivación de la economía. Lo peor que le puede pasar al país sería caer en una recesión. Ojalá que sus anuncios para invertir en gasto público y generar empleo y consumo interno sean ciertos. Que se destraben proyectos ambiciosos como el de ‘Tía María’, frustrado por extorsionadores y antimineras obtusos.

‘BOTICA’ SINIESTRA: Los cerebros del tristemente célebre ‘chat’ fujimorista ‘La Botica’ están presos: Pier Figari y Keiko Fujimori. Se constituyó para tener ‘en vereda’ a los de la mayoritaria bancada de Fuerza Popular. En tiempo real era Keiko quien, a través de un selecto grupo de legisladores, daba órdenes hasta inverosímiles. Incluso, una congresista le pidió permiso para aplaudir. Y no olvidemos lo escrito por Milagros Salazar: ‘Vizcarra es un malnacido y traidor’. Ahora se han hecho públicas nuevas intervenciones, todas para defender nada menos que a Pedro Chávarry, días antes que asuma la Fiscalía de la Nación.

Es Úrsula Letona la que empieza con la defensa del ‘Hermanito’: ‘Tenemos que garantizar que Chávarry llegué y que en el Poder Judicial no asuma San Martín’. Hasta Luz Salgado defendió al cuestionado fiscal: ‘Que no le saquen nada a Chávarry’. Y Letona agrega: ‘Ya sería el colmo’. Mientras que Karina Beteta, cual ‘bruja de Cachiche’ señala: ‘Estoy segura de que le sacarán un audio’. Y no se equivocó, pues Chávarry estaba embarrado con ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ hasta el fondo. Ya sabemos por qué, aún con todo, lo siguen blindando.

LA ‘BANDA DEL CHOLITO’: No es la alucinante ‘Banda del Choclito’, de ‘Risas y Salsa’. Esta vez, para el prófugo Alejandro Toledo, el fiscal Rafael Vela ha pedido 16 años y 8 meses de cárcel por el delito de lavado de activos en su modalidad agravada. Acá también están incluidos los integrantes de su ‘banda’: Eliane Karp (coautora) 16 años y 8 meses y el siniestro ‘Avi’ Dan On también 16 años y 8 meses.

La ‘dupla’ malévola Toledo-Karp cometió algo imperdonable: arrastró a su ‘banda’ a una dama octogenaria (Eva Fernenbug) que ni siquiera hablaba español y la convirtieron, con engaños, en una testaferra. Ahí se puede ver que esa pareja no tenía escrúpulos y ahora, el fiscal ha pedido para la anciana 10 años de cárcel. Ya se le acaban a Toledo los días de borracheras y tramposerías.

EXTORSIONES CON SIERRA: ¿Hasta dónde puede llegar la corrupción en el país? ¿Es que no aprendemos de las terribles lecciones que nos deja el caso Lava Jato? Que vergüenza que al exalcalde de Surquillo, Gustavo Sierra, lo hayan detenido en flagrancia cobrando una presunta coima de miles de dólares a un empresario, prometiéndole que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, donde fungía de asesor del alcalde Álex Gonzales, cambiaría la zonificación de un inmenso terreno destinado a un parque, para que una empresa construya un centro comercial.

Sierra está con la soga al cuello y ya recibió 9 meses de prisión preventiva por el presunto delito de tráfico de influencias en perjuicio del Estado. Pero lo extraño es que el alcalde Gonzales, quien habría abierto las puertas de la alcaldía al presunto extorsionador, se lavó las manos como ‘Pilatos’ y dijo que ‘es mi amigo, pero no trabajó nunca en el municipio’. Sin embargo, documentos oficiales de la oficina del Consejo de Ministros certifican que Gonzales y Sierra asistieron a diferentes reuniones en esa entidad y Sierra ingresaba en calidad de asesor. Algo maloliente, y no es el desagüe, inunda a San Juan de Lurigancho. Apago el televisor.