Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero celebrando Halloween en una ‘chingana’. Por eso, saco mi ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y así darles mis reclamados ‘Piquitos’.

100 DÍAS PARA LLORAR. Desde el primer día de su mandato, Pedro Castillo ha brillado por designar a los peores para los cargos más importantes del Estado. Comenzando por su impresentable premier Guido Bellido y ministros como Iber Maraví en Trabajo, Héctor Béjar en Cancillería, Juan Silva en Transportes y otros. Además, es tan extraordinaria su capacidad de generar incertidumbre cada vez que habla y con decisiones contradictorias, que ha hecho subir el dólar hasta los 4.14 soles, cuando el billete verde estaba en 3.61 soles hasta el 10 de abril, un día antes de la primera vuelta que él ganó. Encima, continúa con su peligroso discurso de campaña que busca enfrentar a los peruanos, señalando que hay una batalla ‘entre pobres y ricos, entre el patrón y el peón, entre el amo y el esclavo’. El sábado en Andahuaylas dijo que ‘algunos pituquitos no saben cómo se labra la tierra’. ¿Qué persigue? Olvida que es el presidente de todos los peruanos.

NO MÁS POBRES EN UN PAÍS RICO. Esa fue su promesa de campaña y está haciendo exactamente lo contrario, pues hoy los que menos tienen son los más golpeados con el rebrote de la inflación, que se traduce en el aumento de precios de los alimentos, medicinas, combustibles y otros. Hoy las ollas comunes, casi la última posibilidad de llevarse algo a la boca de los más humildes, sobreviven prácticamente de milagro. En cambio, esos mismos pobres ven hoy desconcertados a esos que les prometieron una mejor existencia llevando una vida de nuevos ricos. Cambiaron las fondas con menús de seis soles a los restaurantes cinco estrellas donde se dan opíparos banquetes, mientras continúan llenándose la boca jurando que son capaces de dar la vida ‘por el pueblo’. Por ello, muchos de quienes les dieron sus votos hoy están decepcionados y arrepentidos.

FUE UN ACTO ILEGAL. Parece que ya no hay dudas de que el abusivo pase al retiro del general de división del Ejército, José Vizcarra Álvarez, que solo tenía tres meses como comandante general de su institución, se debió a que no permitió que Pedro Castillo haga ascender como generales de brigada a los coroneles Ciro Bocanegra Loayza y Fidel Bocanegra Burgo, hijos de su amigo, el profesor Augusto Bocanegra Gálvez, natural de Chota. El pedido presidencial habría llegado a través de un intermediario y Vizcarra respondió que los mecanismos internos del Ejército impiden que alguien se salte de la lista. Cuando el 24 de octubre salieron publicados los nombres de los ascendidos, entre los que no se encontraban los medios hermanos, se dictó la sentencia contra Vizcarra, terminando de un plumazo y sin explicación alguna una carrera de cuarenta años.

MINISTRO PELIGROSO. No puede ser que al frente del Ministerio de Educación, la institución que dicta las políticas educativas de todo el país, esté una persona como Carlos Gallardo, quien es contrario a la reforma magisterial basada en la meritocracia. El último viernes se reunió con representantes de Fenate Perú, el gremio fundado por Pedro Castillo que tiene miembros vinculados al Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, la sanguinaria banda terrorista que provocó la masacre de miles de peruanos desde 1980. Fenate solo busca boicotear las evaluaciones de los docentes. Se viene un duro enfrentamiento con el Sutep, sindicato con el que Gallardo no quiere saber nada, y los perjudicados serán los alumnos, como en 2017 cuando Castillo encabezó una huelga nacional que les hizo perder clases de junio a setiembre. Y encima a ese hecho vergonzoso el presidente lo califica de ‘gesta’. Increíble.

ALEJAN LAS INVERSIONES. Leo un tuit del ministro de Justicia, Aníbal Torres, en el que afirma que los 100 días de Castillo en el poder no han sido un fracaso. Me pregunto cómo se le puede llamar entonces. Grupos violentistas atacaron el 29 de octubre la mina Apumayo, en Ayacucho, donde quemaron 30 volquetes, 20 tractores, un bus, el campamento y destruyeron otros bienes, y no pasa nada. En Áncash las protestas de grupos antimineros, con amenazas de muerte, obligan a la minera Antamina a paralizar sus operaciones, con una pérdida diaria de 14 millones de dólares, y tampoco pasa nada. Es más, la primera ministra Mirtha Vásquez les da su bendición afirmando que por esas acciones violentas no se pueden descalificar las protestas. Eso, sumado a las declaraciones permanentes de Castillo de estatizar, como el gas de Camisea, terminan alejando las inversiones. Qué empresa va a invertir millones en un país con tantos riesgos. Tendrían que estar locos. La consecuencia es que no se crea trabajo ni riqueza.

Apago el televisor.

TE PUEDE INTERERSAR: