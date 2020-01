Este Búho ve que las aguas políticas están más movidas que las venezolanas que celebraron el primer día del nuevo año en la playa ‘Agua Dulce’. Por eso agarro mi ‘espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’, para que me permita ‘ver más allá de lo evidente’ y poder dar estos ‘Piquitos’ que tanto reclaman mis lectores.

NADIE SABE POR QUIÉN VOTAR: Faltan menos de tres semanas y este columnista ve con resignación que estas elecciones serán de las más anodinas y apáticas de la historia peruana. La mayoría de la población no sabe por quién votar y, lo que es peor, ni siquiera saben a quiénes representan los símbolos tan monses como un lápiz, una casa o un muñeco que parece Teletubbies. Hasta el carismático símbolo de la lampa no va a servir de mucho, porque en su lista de Lima solo hay personajes fantasmas, desconocidos para los electores. Y lo peor es que parece que los candidatos no quieren hacerse conocidos ni invertir en campaña. Así estamos todos locos.

GOLPE A MONTEVERDE: Resultaba inaudito que el principal testaferro de Odebrecht, el prófugo empresario Gonzalo Monteverde, se mantuviera intocable y, peor aún, que su abogado Javier Villa Stein tuviera el cuajo de hostilizar y recusar al fiscal José Domingo Pérez. Monteverde es acusado de ‘blanquear’ 29 millones de dólares de la constructora en infinidad de empresas off shore y con ello se pagaron coimas a Toledo, Ollanta, Keiko y otros. Ahora el Ministerio Público le incautó tres inmuebles y el prófugo sabrá que la justicia no lo olvida. Es más, se piensa elevar la recompensa por su captura y pasará a ser el número uno de la lista de ‘Los más buscados’, junto a Lupe Zevallos, de AeroContinente.

AGARRARON DEL CUELLO AL DEFENSOR: A este columnista le pareció muy extraño que cuando el presidente Vizcarra anunció la disolución del Congreso y la inmensa mayoría de la población se manifestaba abiertamente a favor de la medida, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se paseara por todos los canales de televisión despotricando de la misma. Era más belicoso que Mulder o la Bartra para criticar al mandatario. Más bien se ponía ‘en contra del pueblo’ que festejaba que hayan desaparecido a Becerril, Mamani y otras malas hierbas. Ahora, en un reportaje periodístico de ‘El Comercio’, muestran el registro telefónico de Gutiérrez, donde aparecen muchas llamadas al ‘Hermanito’ Hinostroza y también a otros tristemente célebres investigados de pertenecer a ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, como Guido Aguila y Orlando Velásquez. En su defensa dijo que los llamaba porque antes ‘era editor de una revista jurídica’. Solo me queda decirle como la gran Cristina Saralegui: ¿Será cierto eso?

EL ROCHE DEL ‘SEÑOR VILCATOMA’: Con qué cara la señora Yeni Vilcatoma podrá hacer campaña si la Municipalidad de Lima acaba de denunciar a su esposo Manuel Elera por haber falseado hasta seis veces su declaración jurada, cuando hizo un contrato con la comuna capitalina por más de 30 mil soles. Lo turbio de este caso es que el contrato de Elera con el municipio se dio cuando la otrora fujimorista era parlamentaria y, por lo tanto, su esposo, según la ley, estaba inhabilitado para contratar con el Estado. La investigación penal de la Fiscalía podría acabar en una condena de hasta cuatro años de prisión. ¿La candidata hará ‘plop’ como ‘Condorito’?

‘HERMANITO’ CARADURA: El prófugo César Hinostroza, hoy con libertad vigilada en España, se maneja una con… ciencia más grande que la del Campo de Marte. Ante las revelaciones de que dos elegidos miembros de la Junta Nacional de Justicia mantuvieron reiteradas conversaciones con él y por ello no juramentaron, se permitió abrir la boca para defender a los magistrados involucrados en el escándalo. “He hecho y recibido llamadas por mi condición de profesor de Derecho en varias universidades”, afirmó. Sí, cuñado. El ‘cerebro’ de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ andaba en reuniones y almuerzos con la señora K, Toñito Camayo y Pedro Chávarry, tratando de obstruir a la justicia para beneficiar a empresarios con ‘anticuchos’ o con corruptos miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura. Nunca fue un académico, sino como cantaban ‘Los abuelos de la nada’: ‘Un cucarachón de tribunal’.

Apago el televisor.