PPK, Arlette Contreras y más en los 'Picotitos' de El Búho

* PPK EN LA CUERDA FLOJA: Parece que nada impedirá un nuevo pedido de vacancia presidencial. A los izquierdistas de Nuevo Perú y Frente Amplio se sumarían Acción Popular y, tal vez, otros partidos. Kuczynski es el único responsable de sus errores y quizá en esta oportunidad nada lo salve. La fujimorista Rosa Bartra, en entrevista con Trome, aseguró que también avalarían la moción y, si se logra la vacancia y el vicepresidente Martín Vizcarra asume, su partido lo apoyará. Pero el fujimorismo es percibido por muchos peruanos de mala forma. Creen que sus actitudes obedecen a un deseo de venganza por la derrota de Keiko en las elecciones del 2016. Eso no le hace nadita bien a su imagen. Además, hay un grupo de legisladores de su agrupación que no está de acuerdo con la vacancia. Cuidado con otro desbande.





* LA TREMENDA CORTE: Es increíble el fallo de los jueces en el caso de Arlette Contreras, pues absolvieron a Adriano Pozo de las acusaciones de intento de feminicidio y violación sexual. Para estos magistrados, no valen nada las imágenes del tipo desnudo arrastrándola de los cabellos en un hotel de Ayacucho. Con decisiones como esta, que favorecen al agresor, muchas mujeres golpeadas, desfiguradas o violadas lo pensarán bastante antes de decidir denunciar a su atacante. Es que no solo serán víctimas de cobardes energúmenos, sino también de nuestro insólito Poder Judicial.



* POLÉMICA POR SUELDO MÍNIMO: Es indudable que el actual sueldo mínimo de 850 soles es insuficiente y debe ser aumentado, como planteó PPK. Mañana, el Gobierno buscará llegar a un consenso entre los empresarios y trabajadores sobre la nueva cifra. Sin embargo, algunos economistas han señalado que el momento no es el más adecuado, pues la economía no crece. Está estancada. Precisamente por esta situación es que los críticos indican que Kuczynski pidió este aumento para mejorar su imagen y no porque le preocupen los trabajadores. Lo innegable es que el Gobierno debe trabajar más duro para reactivar la economía.



* MATÓN VENEZOLANO: Qué vergüenza deben sentir los venezolanos por tener un presidente como Nicolás Maduro, un completo ignorante y matón que ordena golpizas, encierro y todo tipo de vejaciones para sus opositores, así estos sean mujeres. Al policía Óscar Pérez, quien en junio del año pasado hizo un llamado al pueblo venezolano a rebelarse contra el dictador, lo mandó a matar. Este tipejo ahora amenaza con venir a Lima a la mala, para la Cumbre de las Américas, pese a que se le retiró la invitación. Ojalá venga, para que los miles de venezolanos que llegaron al Perú escapando del hambre y la violencia de su país lo reciban como se merece. No le ahorren el mal rato.



* MAFIAS EN LAS ALCALDÍAS: En los últimos años, el Perú viene siendo testigo de la llegada a las municipalidades de sanguinarias mafias encabezadas por alcaldes cuya meta es hacerse millonarios de la noche a la mañana. Las acusaciones abundan. El burgomaestre de La Victoria, Elías Cuba y su hijo Eliseo, fueron denunciados penalmente por unos audios que demostrarían que el segundo cobraba cupos en Gamarra. En Chilca, el alcalde Richard Ramos fue detenido sindicado de pertenecer a una banda dedicada al tráfico de terrenos, homicidios, sicariato y corrupción. El apodado ‘Colita’, que antes de ser burgomaestre se ganaba la vida como albañil, tenía excentricidades en su casa, como una cancha de fútbol de medidas reglamentarias, o un auto Camaro de 240 mil soles. Toda una ‘joyita’. En octubre de este año, los peruanos elegiremos alcaldes y gobernadores regionales, así que hay que votar con responsabilidad. No apoyemos a delincuentes. Apago el televisor.

