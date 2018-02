PPK, Fuerza Popular y el querido Daniel Peredo en las ‘Pastillitas’ de El Búho

Este Búho ve la coyuntura política tan movida como el suelo mexicano. Por eso tengo que recurrir a mi ‘espada del augurio’ de los ‘Thundercats’ para que me permita ver más allá de lo evidente. Aquí les presento mis clásicas ‘pastillitas’ que tanto reclaman mis lectores. Y eso sí, no vale picarse.



* VIEJO, ACEPTA UN CONSEJO: Hasta uno de sus más influyentes apoyos, Mario Vargas Llosa, le dio la espalda. Pero el escritor no radica en el país. Opina, pero está en otra realidad. ¿Acaso el literato vendrá a vivir en el país si triunfa la vacancia promovida por la izquierda defensora de Nicolás Maduro? Fariseos que ven en PPK un monstruo y en Maduro un ‘paladín de un gobierno popular’... ¡Por favor! El ‘cura’ Arana busca el desgobierno, incendiar la pradera y, en ese afán, arrastró a otra izquierda porque Marisa Glave hace la de Shakira por los rochesazos de Susana Villarán con la cutra brasileña. Pero lo que sorprende es que Fuerza Popular se deje llevar por la piconería de Keiko. Una vacancia llevaría al despeñadero a la ya golpeada economía peruana y terminaría por ahuyentar las inversiones en el país.



* ENEMIGO MÍO: Cuando un congresista más, un tal Lucio Ávila, renunció esta semana a Fuerza Popular -ya se han ido públicamente diez parlamentarios y con él serían once-, el hecho no solo provocó una sonrisa de oreja a oreja en Kenji, que se anotó otro ‘avenger’, sino también en el presidente PPK. Los asesores de la lideresa del partido naranja y sus voceros en el Congreso, como Becerril o Salaverry, le aconsejan que se olvide de su rol de hija y que mire su posible llegada a la presidencia de la República en el 2021, sacrificando a su padre, Alberto. Nada más alejado de la realidad. Keiko, al promover la vacancia, radicaliza a Kenji, que no actúa con la racionalidad y frialdad de ella, sino que se la juega por el indulto. Las encuestas lo favorecen. Keiko queda como la mala hija y el querubín, el dueño del fallecido perrito ‘Puñete’, como el abnegado hijo. Así están las broncas fujimoristas.



* LA JEFA Y EL MÁS ‘COSITO’ QUE NUNCA: El Tribunal Constitucional dejó al voto la decisión de permitir que Ollanta Humala y Nadine Heredia afronten su proceso judicial en libertad. En los corrillos de Palacio de Justicia se comenta que el nacionalista está con la soga al cuello porque encima la Comisión de Fiscalización lo acusa directamente de ‘encubrimiento’ en el presunto asesinato de su personal de seguridad Emerson Fasabi. Por ello, se especula que el Tribunal adoptaría una salida salomónica: por un lado, dejar al militar, que tiene peores ‘chicharrones’ jurídicos -como las desapariciones en Madre Mía-, encerrado en una prisión, llamémosla ‘suave’, como la Diroes, y por el otro, ordenar para su esposa y madre de sus tres hijos, que en realidad es quien lleva un régimen carcelario más rígido en Santa Mónica, un benigno arresto domiciliario. Hummm...



* ¡OLÉ, OLÉ, OLÉ, OLÉ, DANIEL, DANIEL!: Este Búho, en sus treinta años de periodista, nunca ha visto un homenaje a un periodista como el que el pueblo y los hinchas le tributaron a Daniel Peredo. Si hubiera sido un sábado, llenaba el estadio Nacional, ese mismo coloso al que él bautizó como ‘la casa de la selección’. Conocí a los padres de Daniel en ese maravilloso año, 1994, cuando compartimos una redacción deportiva que marcó época. Eran señores del norte y preparaban, para el cumpleaños de Daniel, un arroz con pato como los dioses. Al recordar esos años maravillosos no puedo dejar de mencionar al gran director de ese entonces, Fernando Viaña, quien fue el que promovió a un grupo de jóvenes y ansiosos periodistas que hoy destacan en diversos medios. Ver a miles de personas llorando y vitoreando a Daniel en el estadio Nacional me hizo pensar en sus padres. Así es el destino de cruel. Apago el televisor.

