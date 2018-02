PPK, Keiko Fujimori, 'Zorro' Zupe y más en las 'Pastillitas' de El Búho

Este Búho ve el panorama político más movido que Kike Suero saliendo de una fiesta de carnavales con corcho libre. Por eso, les presento mis clásicas ‘Pastillitas’ que tanto reclaman mis lectores.



BAJA, BAJA, PPK: Ni la sotana, ni los consejos del Papa Francisco lo salvaron y la desaprobación ciudadana subió a 75%. Esto entusiasma a los izquierdistas, que defienden a un impresentable Nicolás Maduro, y a los de Fuerza Popular, quienes promueven la vacancia, sin calibrar el terrible costo que generaría en nuestra economía, ya de por sí estancada. ¿Habrá inversionistas dispuestos a venir al país con un panorama electoral viciado con radicales como Antauro y ‘Goyo’ Santos dispuestos a pescar a río revuelto? ¿A qué juega Keiko? ¿Chlimper, muy cercano al sector empresarial, no puede controlarla?



VIOLADORES Y ASESINOS: Las cifras son contundentes. El 87% de la población está de acuerdo con que se aplique la pena de muerte para los violadores y asesinos de niños, como ‘El monstruo de la bicicleta’. Las actuales penas para estos miserables no parecen ser un escarmiento efectivo y disuasivo y la mayoría no quiere que estos diabólicos asesinos sean mantenidos, de por vida, con los impuestos de todos los peruanos, y hasta de los padres de los angelitos.



CALENTANDO MOTORES: Empezaron los sondeos para las elecciones municipales y si bien no hay ninguna candidatura oficial, ya varios se han lanzado a la piscina y han salido a flotar satisfactoriamente, otros parecen que se están ahogando cuando la cosa recién empieza. Enrique Cornejo, quien fue la sorpresa en la anterior elección y quedó segundo detrás del ‘Mudo’, puntea la intención de voto con 13%. Renzo Reggiardo, vinculado con temas de seguridad ciudadana 11% y el pastor Humberto Lay, que sí está en campaña, obtiene un 10%. El ‘Burbujito’ Beingolea entra a tallar con 5%. Mientras que el alcalde de Miraflores, Jorge ‘Rey de los subterráneos’ Muñoz está en 3% y Julio ‘Fotocopias’ Gagó en 2%.



MÁS CHICHARRONES PARA JOAQUÍN: El llamado ‘mecenas’ de Fuerza Popular y engreído de Keiko Fujimori está con tremendos roches. No solo es investigado por lavado de activos por la DEA norteamericana, la Fiscalía peruana y el Congreso, ahora le salió otra grave denuncia. Su propia prima Maribel Ramírez y su madre lo acusaron en ‘Cuarto Poder’ de ‘falsificación, estafa y fraude’ en la empresa inmobiliaria Habitaria, de la que ellos eran dueños junto al exhombre fuerte del fujimorismo, pero este, según ellas, con malos manejos se apropió del negocio y también de la Universidad Juan Pablo II. “No sé cómo se hizo millonario, pero queda claro que para él lo más importante es el dinero, la ambición y no la familia”, dijo Maribel, cuadrando feo al primo que dice que empezó ‘como cobrador de combi’.



JAULA PARA UN ‘ZORRO’: Este Búho ya había comentado en esta columna lo indignante que resultaba para los verdaderos periodistas y estudiantes de Ciencias de la Comunicación, que se queman las pestañas estudiando en la universidad, la presencia de ciertos especímenes salidos sabe Dios de qué antros, a quienes por el solo hecho de ser alcahuetes profesionales les abren las puertas de los canales para destilar no solo veneno, sino ‘mala leche’, maleteos y chismes de alcoba, sino para insultar, manchar honras, especialmente de mujeres, sin ningún tipo de control, mesura y tacto. ¿Dónde están los gerentes y productores de esos programas? El Poder Judicial condenó al llamado ‘Zorro’ Zupe a dos meses de prisión efectiva, en un juicio por difamación que le entabló el futbolista Carlos Zambrano. Ahora, pues. Apago el televisor.



Ricardo Zorro Zupe en la carceleta del Poder Judicial