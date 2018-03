PPK, Martín Vizcarra y más en los 'Piquitos' de El Búho

Este Búho ve que la coyuntura política se parece al cielo limeño del sábado por la noche, con truenos y relámpagos. Por eso les presento estos ‘Piquitos’ cortitos y rapiditos, como los besitos que le da la ‘wawita’ Brunella Horna a su Richard ‘Chucky’ Acuña.



PPK Y LA RUTA DE ODEBRECHT: El programa ‘Cuarto Poder’ reveló parte de las declaraciones del socio de Pedro Pablo Kuczynski. En interrogatorio a inicios de marzo, el chileno Gerardo Sepúlveda afirmó que en el 2014, cuando PPK no tenía cargo político ni Odebrecht tenía los ‘chicharrones’ que saltaron un año después, la empresa de ambos, ‘First Capital’, hizo un contrato de ‘asesoría’ con la constructora brasileña por cuatro millones de dólares. Casi tres millones y medio de esa plata fueron transferidos a otra empresa en Estados Unidos, de propiedad de PPK y una socia. Y de ese dinero, 720 mil dólares fueron a parar al bolsillo de PPK. Lo raro es que Odebrecht dijo a la Comisión Lava Jato que el pago que hicieron a ‘First Capital’ por Rutas de Lima fue de 163 mil en el 2013. Lo que dejaría flotando más de ¡¡tres millones de dólares!! Extraño, muy extraño.



JUEGA A LAS ESCONDIDAS: La verdad es que resulta bien feo que a estas alturas de su vida, el embajador de Perú en Canadá y primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, se ponga a jugar ‘a las escondidas’. Y peor, que sus compañeros de Peruanos Por el Kambio lo emplacen, como Gilbert Violeta, a que renuncie a la embajada y venga inmediatamente a Lima a dar la cara y definir su situación. O como la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, que habla por él diciendo que ‘va a favor de que no haya vacancia’. Sus PPKausas le dirán, ¿ampay Martín o plancha quemada?





LA KGB DE KEIKO: Después que Gilbert Violeta anunciara que de buena fuente sabe que diez parlamentarios de Fuerza Popular no votarán por la vacancia y, tras el anuncio de Bienvenido ‘Hulk’ Ramírez que tras el nuevo pedido de vacancia aparecerán más ‘Avengers’, Fuerza Popular tiene un férreo ‘control’ sobre los congresistas provincianos. Así, una comisión, misma KGB, está amenazando a los ‘sospechosos’ de que si no votan por la vacancia serán expectorados vía la ‘Comisión de ética’, dominada por los ‘keikistas’. Como diría Cristina Saralegui: ¿será cierto esoooooo?



PELEAN POR VACANCIA: Ya empezaron las broncas en el ‘sancochado’ multipartidario sobre la vacancia. Mientras el Frente Amplio anunció una marcha beligerante para el jueves 15 ‘a favor de la vacancia’, Víctor Andrés García Belaunde, quien prestó su casa para que se hagan los primeros conciliábulos para guillotinar a PPK, consideró ‘inoportuno’ el llamado a una movilización porque la vacancia se dará con los votos del Congreso y no con gritos de la gente. ¡¡Ya empezaron los problemas!!



LA CON...CIENCIA DE ALVA CASTRO: El expremier del primer gobierno de Alan García, Luis Alva Castro, se maneja una más grande que la Concha Acústica del Campo de Marte.

Reapareció en Trujillo, luego de que Jorge Barata lo incriminara directamente como el receptor de ¡¡200 mil dólares!! de la época para la campaña presidencial de Alan García. Mientras otros involucrados han soportado el allanamiento de sus viviendas, Alva se pasea feliz como una lombriz y hasta dice ‘ya declaré al partido lo que tenía que decir. Además, el partido ya dio un comunicado y es oficial’. ¡¡Por favor!! Lo que tiene que hacer es rendir su testimonio a los fiscales y punto. Tiene que cantar y mucho. Apago el televisor.

'Martín Vizcarra es un hombre leal y se mostrará a favor de que no haya vacancia', asegura premier Mercedes Aráoz