PPK, Martín Vizcarra y el pedido de vacancia [FOTOS]

Este Búho ve al presidente PPK ante la moción de vacancia y piensa que puede estar más movido que Kike Suero, el Chato Barraza y ‘Yuca’, de ‘El wasap de JB’, saliendo del tono por el aniversario de una cervecería. Por eso, mi obligación es agarrar mi espada del augurio de ‘Los Thundercats’ para responder una pregunta que se hace todo el país: ¿Qué pasaría si se aprueba el pedido de vacancia y guillotinan al Presidente?



- ¿TÚ TAMBIÉN, VIZCARRA?: Cuenta ‘La historia universal de las traiciones’ que una de las más viles fue la de Marco Bruto, quien conspiró y clavó su daga, junto a otros complotadores, en el primer gran magnicidio de la historia: el de Julio César. El joven Bruto había sido su protegido y se sospechaba que era su hijo. Por eso, cuando Bruto lo acuchilla, Julio César pronunció las históricas palabras: ‘¿Tú también, Bruto?’. Creo que PPK, si lo vacan y Martín Vizcarra no renuncia y asume la Presidencia, podrá parafrasear al gigante conquistador romano: ‘¿Tú también, Martín?’. Hago esta reflexión después de leer la reveladora entrevista de Óscar Torres, de Trome, al Presidente, donde este confiesa que ¡¡no habla con su primer vicepresidente desde hace quince días!! Y la última vez que se comunicaron, le dijo: ‘Oye, tú me tienes que apoyar, ¿no?’. No reveló qué le respondió su ‘amigo’ provinciano, al que llevó a la vicepresidencia de la República y que en momentos de apuros y linchamiento político al moqueguano ¡¡de los mastines de Keiko en el Congreso!!, le dio un respiro como embajador en un país tan importante, por la inversión minera, como Canadá. Este Búho puede perdonar los defectos entre sus semejantes, pero hay uno que no soporta ahora ni nunca: la traición.



- PRESIDENTE DE LA NADA: Imagínense la hora en que finaliza la votación este jueves y PPK es vacado. Vizcarra está lejos, en Canadá, muerto de miedo y ansiedad. ¿Quién será el primero que lo llamará para felicitarlo? ¿Keiko? ¿Alan? Noooo, frío, frío. Ellos, los verdaderos artífices de la caída de PPK, ni se dignarán a comunicarse con él. Cuando Vizcarra regrese a Perú, va a estar más solo que Marco en el Día de la Madre. Se va a encontrar con sus compañeros PPKausas en la oposición y con sus enemigos, también los ‘Avengers’. Y los que lo ‘colocaron’ en la Presidencia, van a pasar factura. ‘¡¡Anula el indulto a Fujimori!!’, bramará la izquierda jurel de Arana y Apaza, y de paso la anulación de concesiones mineras como enarbola su ‘tapadito’ Goyo Santos. El pobre Presidente huerfanito tendrá que aceptar las condiciones que le impongan. Pero en el teatro de títeres también tendrá su parte el aprismo alanista. Ambos, el fujimorismo y el aprismo tienen como principal objetivo vacar a PPK, desmontar todo el extraordinario trabajo de las fiscalías anticorrupción y lavado de activos, que hasta pidieron el impedimento de salida del país para Jaime Yoshiyama, lo que implica que la investigación al partido de Keiko irá hasta las últimas consecuencias. Un hombre sin partido, con la pesada mochila de haber traicionado a su Presidente, para sobrevivir tendrá que adoptar la política del ‘Chí cheñó’.



- EPÍLOGO: Este Búho no pone las manos al fuego por nadie. Y mucho menos en política. El presidente PPK, lo dije y lo repito, es el principal culpable de que se haya llegado a esta situación, por sus mentiras, irresponsabilidad y su nulo olfato político. Al indultar a Alberto Fujimori no calculó la rabia de la hija. Alegró al hijo menor, pero enervó a la mayor. Keiko está más embarrada que PPK con las declaraciones de Barata. El Apra está jaqueado con los ocho millones de coima en el banco de Andorra que los ‘compañeros’ Jorge Cuba y ‘Pulgoso’ Luyo no tocaron. ¿Para quién era ese dinero sucio? En este escenario, no sé si debería decir pobre Vizcarra o pobre Perú. Apago el televisor.