PPK y su triste final [VIDEO y FOTOS]

Este Búho recogió a su hija del colegio y la llevó a almorzar. Estaba indignado por los ‘kenjivideos’, que definitivamente tenían que obligar al presidente PPK a la renuncia, pero el mensaje final se dio cuando almorzábamos nuestro plato preferido: tallarines al pesto con bistec. El Presidente, junto a sus ministros, anunciaba su salida. Justo hace unos días comenté que había visto la notable película ‘The Post’, de Steven Spielberg, ambientada en 1971, un año antes de que el presidente Richard Nixon dejara el poder por el escándalo de Watergate. PPK leyó su mensaje acompañado de sus ministros y su vicepresidenta Mercedes Aráoz. Nunca mencionó a su sucesor, Martín Vizcarra, solo dijo que la transición será de acuerdo al orden constitucional. Pero vamos paso a paso.



- PRESIDENTE DE LA NADA: Keiko Fujimori lo ‘eligió presidente’ hace unas semanas. ‘Él (Martín Vizcarra) puede hacer un mejor gobierno que PPK’. A partir de ese día, el moqueguano al que Pedro Pablo llevó como primer vicepresidente hizo la de Shakira, se volvió ciego, sordo y mudo. No hablaba con nadie que no sea su amigo, el congresista César Villanueva, de Alianza Para el Progreso. A Vizcarra le comieron el cerebro: ‘Tú no eres del cogollo de blanquitos de PPK, no le debes nada’. Sin embargo, ahora se sabe que Vizcarra no estuvo de acuerdo con firmar la onerosa adenda en el aeropuerto de Chinchero. Yo les voy a decir lo que habla la calle, porque viajo en micro, Metropolitano y taxis: ‘Ojalá Martincito no se vuelva un títere de Keiko y Alan’. Solo le queda gobernar con los pantalones bien puestos.



- KENJI HUNDIÓ A PPK: Me sorprende cómo el Presidente tuvo tan poco cálculo político para mandar dirigir una operación política tan delicada a Kenji Fujimori, el dueño del perrito ‘Puñete’ con el que dormía y filmaba a su tío Vladimiro Montesinos. ¿Dónde estaban los políticos supuestamente duchos, quienes dejaron que las negociaciones de la vacancia no solo queden en manos de Kenji Fujimori, sino que este se las encargue a un tipo de tan pobre nivel como Bienvenido Ramírez, el mismo que dijo que ‘leer muchos libros produce Alzheimer’? Fue un gravísimo error. Una cosa es establecer u ofrecer un apoyo a congresistas provincianos para sus regiones, pero otra cosa es prometer prebendas y dinero a cambio de votos. Eso es un delito y hasta tiene pena de cárcel. Lo que me queda claro es que Bienvenido y compañía, además del congresista puneño Moisés Mamani, quien hizo la denuncia, todos ellos fueron llevados al Congreso por Fuerza Popular. Ese Mamani es una ‘joyita’ que hasta botó a una de sus trabajadoras por quedar embarazada. Nunca escuché tanta siniestrada junta. Kenji salvó a PPK en el primer pedido de vacancia y lo hundió en el segundo. Lo único que puedo decir es que en esta guerra fratricida no ha ganado Keiko. Los grandes beneficiados son el ‘Moradito’ Julio Guzmán, ‘Chicharrón’ Alfredo Barnechea y los ultras ‘Goyo’ Santos y Antauro Humala.



- KEIKO Y ALAN HACEN FIESTA: Aquí no hay buenos ni malos. PPK cavó su propia tumba al indultar a Fujimori, creyendo que Keiko le iba a dar todo su apoyo. Todo lo contrario, malogró los planes del ‘mototaxi’ de Fuerza Popular. Infló a un calichín, Kenji, que se rodeó de lo peor del fujimorismo, congresistas con escaso nivel intelectual. Pero yo la tengo muy clara: Alan García y Keiko Fujimori han promovido la salida de PPK, porque se mueren de miedo por las investigaciones de Lava Jato. La ciudadanía exige que los fiscales anticorrupción continúen con su trabajo sin ningún tipo de presiones. Hay que emplazar a Vizcarra para que nombre un ministro de Justicia implacable. Me quedé corto. Apago el televisor.

PPK se despidió de sus ministros. (Video: Canal N)