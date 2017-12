PPK: El Búho reflexiona sobre la crisis que casi lo saca del Ejecutivo [VIDEO]

Este Búho, con sus enormes ojazos, siguió durante casi todo el día la maratónica sesión congresal que planteaba la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pasadas las once de la noche, PPK se salvó de la guillotina con una votación en la que los fujimoristas y los apristas fueron los grandes perdedores. Sin embargo, el Gobierno ha quedado muy debilitado. Aquí les dejo estas reflexiones de un periodista que lleva cerca de 30 años en este oficio y ha visto de todo en la política peruana.



- JUGADA DE AJEDREZ: Este columnista cree que, después del descalabro en su conferencia de prensa dominical, el presidente cambió radicalmente de estrategia y se abocó a jugar tal y como lo hacía Frank Underwood en la clásica serie ‘House of Cards’: ver la política congresal como si se tratara de meras estadísticas. El fujimorismo, el verdadero impulsor de la vacancia, solo ostentaba 71 votos y el Apra, tres. Los demás podían entrar en materia de ‘negociaciones’. Utilizó una estrategia de ajedrez al presentarse con sus dos vicepresidentes, Vizcarra y Aráoz, y amenazó: ‘Si me vacan, ellos se van conmigo’. Esa noche ningún congresista de bancada alguna, salvo Bartra, Becerril, Letona, Vilcatoma, Salaverry, Chacón, Donayre, Alcorta o Galarreta, pudo dormir y, más bien, tuvieron pesadillas con que perdían su curul cuando todavía faltaban tres provechosos años. Allí comenzó a desmoronarse la abrumadora mayoría por la vacancia. PPK salió con la pierna en alto. Los provincianos imaginaron sus destinos, sacar a sus hijos de colegios de la capital y, lo peor, gastar en una nueva campaña electoral, si es que sus partidos y sus electores todavía los quieren. Eso salvó a PPK.



- ABOGADO ILUSTRADO: Muchos ciudadanos se impresionaron con el discurso del abogado del mandatario, el excongresista Alberto Borea. ¿Por qué no está en el Congreso, ante tanto ignorante suelto en plaza? Lo escuché en el restaurante donde almorzaba. Incluso citó al famoso filósofo y jurista francés Charles Louis de Secondat, el barón de Montesquieu, creador de la teoría de la separación de poderes, lo cual causó un ‘cortocircuito’ en varios cerebros. Pero Borea no dirigió su discurso a los parlamentarios que iban a votar por consigna, como los fujimoristas, sino a apristas e izquierdistas. Les recordó sus épocas de parlamentario y lo difícil que significa ‘volver a postular en elecciones’. ‘La situación afecta al país porque todo es confrontación’. Fue un discurso notable, según los analistas, más que para la teleplatea, para la interna en el Parlamento, pues al final, muchos congresistas hasta ese momento no la tenían clara.



- LOS CANCERBEROS: Como en la película ‘El padrino’, donde ‘Don Vito’, después de un cónclave de mafiosos, le dice a su ‘consiglieri’ que ‘Tattaglia no era el enemigo, el enemigo es Barzini’. Este columnista, al escuchar las intervenciones de Mulder y Velásquez Quesquén, se dio cuenta de que la voz cantante en el tema de la vacancia no era capitaneada por los fujimoristas, sino que fueron esos dos apristas los más ‘cuchilleros’. Ante ello, me imaginé la inmensa imagen de Alan García haciendo de ventrílocuo.



- EL RANKING: El más constructivo: Jorge del Castillo. El más agresivo: Mauricio Mulder. Las chupadas: las fujimoristas Rosa Bartra, Cecilia Chacón y Luz Salgado, quienes de ser unas leonas pasaron a convertirse en unas gatitas tan indefensas como las del parque Kennedy, no aquella que mordió al perro de Laszlo Kovacs. Apago el televisor.

