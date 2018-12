Premio Nacional del Periodismo 

Este Búho siguió con atención la entrega de los Premios Nacionales de Periodismo 2018, que organizan el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), el Consejo de la Prensa Peruana y la Universidad Católica. Creo que fue impecable la selección de los cinco nominados al premio, donde las investigaciones abarcaron casos terribles y claves en la lucha de una sociedad que busca ser más justa.



El primer nominado era un excelente trabajo realizado a miles de kilómetros de Lima. De cómo a partir de la investigación de las contabilidades de un bar en Madre de Dios, el periodista comprobó que la venta de cerveza en ese antro solo era la fachada para un perverso esquema esclavizante de prostitución infantil.



El segundo seleccionado, el desgarrador reportaje de las hijas de un laureado comunicador y poeta, desentrañado varios lustros después. Las hijas lo denunciaron por violación sistemática cuando eran niñas y adolescentes. El periodista aquí se convertía en un confesor.



El tercero en disputa fue una investigación que descubrió que dentro de la Onpe había ‘cucarachones’ dispuestos a desnivelar la balanza a favor de un candidato.



El cuarto desnudó que el partido que pudo ganar las elecciones en el 2011, ‘Fuerza 2011’, de Keiko Fujimori, recibió aportes de una empresa corrupta y los ‘blanqueó’ con aportes fantasmas vía ‘pitufeo’.



Pero la quinta investigación en competencia -y la que ganó merecidamente- propició que a partir de su informe ya nada sea igual en la administración de justicia. IDL-Reporteros, comandado por Gustavo Gorriti, hizo públicas las transcripciones y los audios de esa red de corrupción que ya no solo involucraba a narcotraficantes o abogados corruptos, sino que llegaba hasta las más altas autoridades del Poder Judicial del país y del CNM. Los policías lo denominaron ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, por la importancia de los involucrados. El equipo de Gorriti salvó el pescuezo de los fiscales y agentes honestos cuando el zarpazo de los magistrados mafiosos descubrió la investigación y planeaba represalias. Pero estas demoraron porque ¡se fueron al Mundial con la ayuda del ‘Gordito’ Edwin Oviedo!



Cuando IDL-Reporteros publicó los ‘audios de la vergüenza’ o de la ‘repartija’, todo cambió en la sociedad peruana. Esas transcripciones ponían a los más encumbrados magistrados como vulgares delincuentes, pero sobre todo, desnudaron que no solo había corrupción para salvar sicarios, estafadores, narcos y extorsionadores del Callao, sino que sus tentáculos se extendían hasta las más altas autoridades del Poder Judicial, como los hoy defenestrados ‘consejeros’ del CNM o la ‘señora K’. Si no fuera por esta investigación, estoy seguro de que ahorita el prófugo César Hinostroza sería el presidente del Poder Judicial. Hay frases para la historia universal de la infamia y no son uno ni son dos, sino una legión. Aquí algunas ‘perlas’:



NOMBRAMIENTOS POR CONCURSO ¡¡DE FAVORES!!: En este audio, Walter Ríos se desnuda como un funcionario que no conoce la palabra meritocracia. Se demuestra que Ríos le profesaba fidelidad total a Hinostroza.



-Walter: Mónica Hoyos, te acabo de mandar el contacto, es una abogada viuda de un exmagistrado y amiga muy cercana del flamante juez supremo Aldo Figueroa Navarro, amigo mío. Por recomendación de él, la doctora va a ir a las 9 de la mañana.

-Jeanfranco (asesor): Qué quiere ella, Walter.

-Walter: Un puesto de juez, no interesa de juez de paz letrado. Atiéndela, dile la realidad, pero en cuanto se genere una plaza, ella va a ser la primera.

-Jeanfranco: Bien, otra cosa, nos están adjudicando realizar el 8.° Internacional del nuevo Código Procesal Penal (...).



5‘ACABO DE PONER DE JUEZ A UNA AMIGA DE ÉL’: Y en otro audio con una persona que fue identificada como NN y que sería Hinostroza, según la policía, el tremendo juez dice:



-Walter: Y por si acaso, también decirte, hermano de mi corazón, que le acabamos de hacer un gran favor a nuestro amigo Vito Figueroa, le acabo de poner de juez a una amiga de él, la doctora Mónica Hoyos, yo te aviso siempre, te doy cuenta de todo (...) yo te paso la voz por si acaso, para que tú veas que estamos sirviendo a los amigos, acá estamos con Mario y César Becerra.

-NN (Hinostroza): Antes que me olvide, no te olvides de ese chico Michael, hermano.

-Walter: Lo que pasa es que este chico todavía no cumple requisitos y él quiere ser de primera instancia,

-NN (Hinostroza): No, no, juez de paz letrado nomás quiere.

-Walter: Medio especial es este pata, llegaba tarde.

-NN (Hinostroza): No, no, yo lo cuadro.



Audios que hasta ahora dan asco. Gracias al periodismo de investigación, estas lacras están en la cárcel. Apago el televisor.