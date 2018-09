Puyazos por la alcaldía de Lima

Este Búho no cierra los ojos ni cuando duerme. Poco a poco se va calentando la campaña a la alcaldía de Lima. La verdad es que la población está harta de la clase política por los tremendos chicharronazos que salen a la luz cada día, ‘audios de la vergüenza’ y siniestros pedidos de vacancia, pero siempre es bueno estar informado sobre por quién se va a votar, para después no andar lamentándonos. Por esto, aquí les dejo mis ‘Picotitos’, esos que tanto reclaman mis lectores. Y no olviden que el que se pica, pierde.



ALTO AL CRIMEN: La candidata Esther Capuñay arremetió con todo y denunció que su rival político Renzo Reggiardo, quien figura en el primer lugar de algunas encuestadoras, lucra con su aplicación ‘Alto al crimen’. Afirmó que cuando se llama a esta línea, te cobran cerca de dos soles por minuto. “Se aprovecha de la inseguridad para sacar dinero. Imagínense lo que hará si llega al municipio capitalino”, preciso. Sería bueno que el propio Reggiardo salga a aclarar este tema. ¿Es un servicio a la ciudadanía o un negocio?

‘MUDITO’ VS. URRESTI: Todo vale a la hora de conseguir la atención de los electores. Esto pasó con el engreído de Lucho Castañeda, el popular ‘Mudito’, quien con su portátil interrumpió en una entrevista que daba Daniel Urresti. El militar, quien es acusado de matar a un periodista, lo califico de ‘matón y malcriado’. Pueden decir lo que quieran, pero lo que el pueblo busca son propuestas. El transporte en la capital es un caos y los ‘raqueteros’ te matan por un celular.



BELMONT POR LA SOMBRITA: El ‘Hermanón’ está a la expectativa. Después de sus polémicos comentarios sobre los venezolanos, está calladito. Parece que su campaña por las redes sociales le está dando buenos resultados, pues en algunas encuestas figura en el primer lugar de las preferencias, aunque sus detractores siempre le recuerdan sus líos con RBC. Insisto en que no hay que perderlo de vista, será protagonista en los debates.

DIETHELL A RITMO DE CUMBIA: La candidatura de Diethell Columbus no levanta. Hace unos días tuvo que recurrir a Keiko Fujimori para ganarse alguito. Ambos estuvieron bailando cumbia en San Martín de Porres. Los perspicaces aseguran que el ‘ponja’ sería pura finta, ya que la verdadera carta del fujimorismo sería Reggiardo. Es que una de las fundadoras de su agrupación política es Luz Salgado. Esta idea no es descabellada. Los viejos zorros repiten: ‘En política, piensa mal y acertarás...’.



ESTUVO CON EL ‘MUDO’: En campaña, los trapitos sucios se sacan al aire. El miraflorino Jorge Muñoz le recordó a la Capuñay su pasado al lado del ‘Mudo’, cuando fue congresista por Solidaridad Nacional. “Tuviste un pasado con ellos. Yo te conocí cuando eras amarilla. Ahora que te veo, quieres borrar eso. ¿Qué hiciste en el Parlamento?”, dijo el candidato, quien de pasadita le recordó que el partido que la cobija ‘es una franquicia’, pues también tuvo bajo sus brazos a Ollanta Humala. La campaña ya entra a su recta final y no hay nada definido. A pensar bien nuestro voto. Apago el televisor.