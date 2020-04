Este Búho continuó respetando su cuarentena en un domingo con inmovilidad total, lo que aprovechó el mandatario para volver a dar sus clásicas conferencias. Por la coyuntura, su anuncio de la entrega de un ‘Bono Familiar Universal’ de 760 soles para más de seis millones y medio de cabezas de familia, que no están en planilla y no reciben un sueldo en estas terribles épocas de crisis, había suscitado no solo entusiasmo en las mayorías del país, sino también incógnitas y deseos de escuchar respuestas claras. Sin embargo, la población, al término de la conferencia, siguió tan confundida como el último jueves cuando anunció el bono. Aquí les presento mi ‘Radiografía de la crisis’, al día 42 del ‘Estado de emergencia nacional’.

MARTÍN VIZCARRA: La cabeza del Ejecutivo decidió ayer no mostrarse devastado por las cifras de una ‘curva’ de contagio que continúa en ascenso. Arremetió contra la irresponsabilidad de la gente y citó el caso de Piura, donde el sábado se produjo una explosiva aglomeración de personas que no respetaban la distancia obligatoria ¡¡para comprar cajas de cerveza!! La imprudencia de la población origina la explosión de contagios, eso es cierto, pero la falta de visión, tino y hasta los oscuros intereses de algunas autoridades sanitarias, en compras de implementos y máquinas para hacer frente al virus, provoca que decenas de enfermos mueran sin poder ser atendidos. Macabra ecuación. Pero el mandatario prefirió endulzar el almuerzo de los peruanos reafirmando que el ‘Bono Familiar Universal’ llegará a 6.8 millones de familias. Nuevamente dijo que lo recibirán quienes no están en planilla y no tienen un sueldo. Además, anunció que ‘esta semana’ estarán armando las listas y prometió algo que causó incredulidad: ‘Vamos a hacer que para cobrar el bono les toque un banco cerca de su casa’. Si hasta ahora no pueden cancelar a todos los beneficiarios del bono para familias vulnerables y no actualizan los padrones de datos para llegar a quienes más lo necesitan, uno está seguro de que implementar este ambicioso plan solidario demorará mucho más que solo una semana. Ojalá que cuando la ayuda le llegue a los favorecidos, no hayan fallecido, no del virus, sino de hambre, que no perdona demoras burocráticas. Lo que hasta ahora no aclaran es si todos los que no están en planilla pasarán por caja. Definitivamente, deberá haber un filtro, pero el asunto tendría que confirmarse. Sería bueno hacerlo para no crear falsas expectativas.

PILAR MAZZETTI: La líder del Comando de Operaciones Covid-19 no tiene ‘pelos en la lengua’ y vaticina que ‘Los caminantes’, pobladores que pugnan por regresar a sus regiones, incluso a pie, pueden convertirse en una bomba de tiempo en sus pueblos. ‘Están desesperados por regresar, pero dejan el virus en el camino y lo están llevando a sus familias, a sus hogares. En ese grupo que logró contenerse a las afueras de Lima, el primer día 50 dieron positivo y al siguiente otros 50’. Terrible.

LA ‘LEALTAD’ DE MARTÍN: Carlos Morán, el renunciante ministro del Interior, fue un importante alfil a la diestra de Vizcarra en los momentos más dramáticos de su gobierno. Analistas no creen la torpe versión del premier Vicente Zeballos, de que se fue por ‘razones estrictamente personales’. Pero el asunto más tuvo que ver con el plan de Morán de reorganizar la Policía, pasando por reemplazar al comandante general de la Policía, José Luis Lavalle, quien se había mostrado tímido y sin reacción ante los ‘chicharrones’ de corrupción en su sector. Vizcarra planeaba reemplazarlo por Gastón Rodríguez Limo, pero con él había un entrampamiento legal. En esa lucha de poderes entre la jerarquía policial, el ministro presentó su renuncia. Vizcarra, olvidando las ‘salvadas’ que le dio su ministro en varios momentos críticos de su gobierno, sorpresivamente se la aceptó y nombró ministro a Gastón. Un cronista palaciego comentó: ‘Después de lo que le hizo a PPK, ya no me sorprende nada. El moqueguano solo le tiene lealtad a la imagen que refleja su espejo’.

