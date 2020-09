Este Búho ve los vientos de la política más movidos que los cómicos Kike Suero y el ‘Chato’ Barraza saliendo de mañanita como padrinos de la fiesta de Año Nuevo del ‘Festival de la Cachina’ de Lunahuaná antes de la pandemia. Por eso agarro mi ‘Espada del augurio’ de Los Thundercats para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ en esta radiografía electoral que tanto reclaman mis lectores. La encuesta Ipsos Perú del mes de setiembre trajo algunas novedades porque incluyó nuevos nombres de políticos o personalidades que no habían aparecido en la foto y que ahora son lanzados al escrutinio público.

GEORGE FORSYTH (23%). El alcalde de La Victoria candidateará por Restauración Nacional. Fortalezas: no tiene ‘anticuchos’ en política, juventud, carisma y carácter para enfrentar a mafias. Debilidades: algunos analistas aseguran que no puede hilvanar tres ideas juntas y en los debates se lo van a comer vivo. Otra carencia: el nombre del partido y el símbolo de la hoja de trigo no pega en la gente. En sus pintas callejeras han tenido que ‘achorar’ su apellido: ¡Vota por Forzai!

DANIEL URRESTI (8%). El ‘bochinchero’ militar tuvo una actuación penosa en el intento de vacar a Vizcarra. Al final, después de tanto insulto, grito y alharaca, se abstuvo. Dio una mala señal de zigzagueo político. Pero será un candidato duro de roer, pese a que tiene atrás a José Luna, tremenda ‘joyita’.

KEIKO (7%). Ha moderado su discurso y mantuvo el control de su bancada en la difícil coyuntura de hace una semana. Conservará el ‘voto duro’ del fujimorismo y puede conseguir atraer ese bolsón centrista que desperdició Acción Popular al aliarse a los ultras de Unión Por el Perú-Podemos en el Congreso.

VERÓNIKA MENDOZA (4%). Su imagen es bien recepcionada por el elector. Pero no tiene partido y planea aliarse con Juntos Por el Perú, pero esa agrupación está con la dirigencia dividida. A la izquierdista le hizo bien estar ‘por la sombrita’, pero en ese 4% hay votos prestaditos de simpatizantes de las otras izquierdas, como el Frente Amplio y ‘Goyo’ Santos. Debilidades: es vinculada a las agendas de Nadine y Susana Villarán.

JULIO GUZMÁN (4%). No levanta ni con grúa después del ‘roche’ del ‘escape del incendio’. Para colmo, sufre conflictos internos en su partido.

ALFREDO BARNECHEA (3%). Se hizo el ‘muertito’ cuando el acciopopulista presidente del Congreso, Manuel Merino, intentó ‘golpear’ al moqueguano. Gravísimo error no salir a tomar una posición como Mesías Guevara o Raúl Diez Canseco.

YONHY LESCANO (3%). Representa la voz de las provincias simpatizantes de la lampa que rechazan los manejos partidarios desde Lima.

CÉSAR ACUÑA (3%). La actuación del partido de ‘Plata como cancha’ fue patética durante el debate de la vacancia. ‘Protegidos’ de Acuña, como Chehade y Omonte se volvieron más ‘ultras’ que los propios humalistas. Después se voltearon sabe Dios por qué poderosas razones.

RAÚL DIEZ CANSECO (2%). Demostró ser una voz sensata en Acción Popular fuera del Congreso, pues en el Legislativo los de la lampa se convirtieron en una mazamorra combinada con arroz con mango. Podría ser mejor candidato que ‘Chicharrón’ Barnechea.

HERNANDO DE SOTO (2%). Sueña con hacer rabiar a su ex amigo Mario Vargas Llosa demostrándole que un intelectual puede llegar a la presidencia del Perú. El autor de ‘El otro sendero’ se publicita con fotos con Bill Gates, Putin, Dalai Lama, Enmanuel Macron. Pero mejor debería salir abrazado con Paolo Guerrero o 'Toño 'Centella, o recorrer el Mercado Central sin cincuenta guardaespaldas y atreverse a comer cebiche de pota para que el pueblo lo conozca.

JORGE NIETO (2%). Mejor opinólogo televisivo que candidato. Sus adversarios lo pueden vincular con los ‘chicharrones’ de Susana Villarán con plata de OAS.

PITUFOS (1%). Marco Arana, Roque Benavides y Rafael López Aliaga. Juegan de mantequilla. Pero repito, aún falta mucho pan por rebanar. Apago el televisor.