Radiografía electoral

Este Búho observa que recién, a tres semanas de las elecciones regionales y municipales, se está ‘calentando el ambiente’. Tantos candidatos en el partidor, lo único que han conseguido es confundir a la ciudadanía. Por esta razón solo me queda coger mi ‘Espada del augurio’ de ‘Los Thundercats’ para que me permita ver ‘más allá de lo evidente’ y analizar el panorama ante la cercanía de los comicios, que se realizarán el domingo 7 de octubre.



La última encuesta de Ipsos Perú no nos muestra quién va a ganar, pero sí quiénes son los candidatos que tienen posibilidades y también qué aspirantes ‘pitufos’ deberían irse a llorar a la playa. Son tres los candidatos que pueden creer seriamente que están en condiciones de ganar.



Quien encabeza la encuesta es Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) con 19%. Parecía fijo hasta que lanzaron el rumor que era el ‘tapadito de Keiko’. Pero lo peor fue cuando denunciaron que su promocionada ‘Línea Alto al Crimen’, según la candidata Esther Capuñay (Unión Por el Perú), era más bien un negocio, ya que cobraba a quien llamaba casi dos soles por minuto. Desde allí su ascenso se estancó.



En segundo lugar se ubica el ‘Hermanón’ Ricardo Belmont (Perú Libertario) con 15%. Mosca, opta por la táctica del ‘muertito’ y prefiere el perfil bajo para mirar desde el balcón cómo Urresti, el ‘Tío Bigote’ Cornejo y ‘La Capuñay’ ametrallan al puntero ‘Rencito’. Esta estrategia le da sus frutos, pues vuelve a crecer, pero que no abuse, ya que anuncia que no asistirá al debate municipal. No sé si sea buena estrategia, la ciudadanía le da mucha importancia a este evento y, a veces, después de ellos, decide su voto.



El tercero en discordia es Daniel Urresti (Podemos Perú, 9%). Solo el explosivo incremento de la inseguridad ciudadana puede mantener al polémico militar en el tercer lugar. Por sus aparatosas intervenciones policiales cuando era ministro del Interior, un sector de limeños lo ven como la mano fuerte que puede frenar la delincuencia en la capital. Pero en el Poder Judicial el fiscal pide para él 25 años de cárcel por la muerte del periodista Hugo Bustíos y eso es mucho más que un lastre para su candidatura.



En el pelotón del medio, con pocas posibilidades, están el ‘Burbujito’ Alberto Beingolea (PPC, 7%), que podría subir alguito con el debate. También tenemos al ‘hijito de papa’ Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional, 5%), que bajará puntos porque se lo van a comer con zapato y todo al representar la negativa gestión de su progenitor. Otro es Enrique Cornejo (Democracia Directa, 5%), que no podrá quitarse la mugre de las millonarias ‘coimas’ por el Metro de Lima, que Odebrecht pagó a sus engreídos de Jorge ‘Provocación’ Cuba y Edwin ‘Pulgoso’ Luyo durante su gestión como ministro. Y Esther Capuñay (Unión Por el Perú, 5%), que le puso ajos y cebolla a la campaña como si fuera una bronca en fiesta cumbiambera. El resto pertenece a ‘Pitufilandia’, chapa ignominiosa si tenemos en cuesta que entre ellos hay conocidos analistas políticos como Diethell Columbus (Fuerza Popular) o exalcaldes como el de Miraflores, Jorge Muñoz (Acción Popular). Esos no levantan ni con ‘Viagra Súper Blue’. Apago el televisor.